Conoce cómo Jeff Bezos, creador de Amazon, convenció a sus padres de poner todos los ahorros en su empresa

El ejecutivo quiso dejar en claro a sus padres que no quería perder su relación si el resultado no era el esperado. (Foto: REUTERS/Lindsey Wasson)

La decisión de Jeff Bezos de abandonar una carrera consolidada en Wall Street para fundar una empresa de venta de libros por internet no solo transformó su vida, sino que cambió el destino financiero de su familia.

En 1995, cuando aún era un desconocido en el mundo de la tecnología, Bezos recurrió a sus padres con una propuesta arriesgada: invertir todos sus ahorros en un proyecto que, según sus propias palabras, tenía un 70% de probabilidades de fracasar.

Por qué Jeff Bezos recurrió a sus padres para financiar Amazon

La familia de Jeff Bezos, cuyo padrastro, Miguel Ángel “Mike” Bezos Pérez, nació en Cuba, siempre mostró una confianza inquebrantable en las capacidades de su hijo.

En plenos 90s existía muchas dudas sobre la digitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que en aquel entonces el concepto de internet resultaba ajeno para ellos, al punto de que durante la conversación preguntaron: “¿Qué es Internet?”, decidieron respaldar la idea de negocio de Bezos.

El fundador de Amazon advirtió a sus padres sobre los riesgos, según recoge el escritor Brad Stone en el libro ‘La tienda de los sueños. Jeff Bezos y la era de Amazon’: “Un 70 % de posibilidades de que lo pierdan todo. Solo quiero asegurarme de poder volver a casa para Acción de Gracias si esto no funciona”, expresó Bezos en aquella charla.

Cómo fue la relación entre Jeff Bezos con sus padres

La historia familiar de Bezos está marcada por el apoyo constante a sus iniciativas. Nacido el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, llegó al mundo cuando su madre, Jackie Gise, tenía apenas 17 años y cursaba la escuela secundaria.

Bezos ha dicho en varias ocasiones que tuvo apoyo de su familia al encaminar sus ideas de negocio. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts/Archivo)

Tras el divorcio de sus padres biológicos al año siguiente, Jackie contrajo matrimonio tres años después con Mike Bezos, quien adoptó a Jeff y le dio su apellido.

La trayectoria profesional de Mike, que incluyó un puesto como ingeniero en Exxon Corporation, llevó a la familia a mudarse primero a Texas y luego a Florida. Este ambiente familiar, caracterizado por el respaldo a las ideas creativas desde su infancia, contribuyó a forjar su autoconfianza.

Cuánto invirtieron los padres de Jeff Bezos

De acuerdo con documentos de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), la primera inversión de la familia se realizó mediante la compra de 582.528 acciones de la empresa.

a primera inversión familiar en Amazon fue de 250.000 dólares a 17 centavos por acción. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Pocos meses después, ampliaron su participación con la adquisición de 847.716 acciones adicionales, todas ellas adquiridas a un precio de 17 centavos de dólar por acción, lo que fue una inversión cercana a 250.000 dólares.

La confianza depositada en Bezos no solo permitió el nacimiento de Amazon, sino que, en poco tiempo, convirtió a toda la familia en millonaria, con el creador de la empresa presente por varios años en la lista de las personas más ricas del mundo.

Cuál fue el camino de Jeff Bezos para alcanzar el éxito empresarial

El empresario ingresó en la Universidad de Princeton con la intención de estudiar física, inspirado por su admiración hacia Stephen Hawking.

El magnate estudió en Princeton y cambió la física por la informática y la electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, pronto descubrió que su verdadera vocación se encontraba en la tecnología, así que optó por una doble especialización en Electrónica e Informática, según información de Make It.

El salto definitivo hacia el emprendimiento se produjo en 1995, cuando Bezos ocupaba el cargo de vicepresidente sénior en la firma de inversiones D. E. Shaw & Company en Wall Street.

Tras ascender desde un puesto de especialista en informática, Bezos decidió dejar atrás la estabilidad laboral para materializar un plan de negocio que requería una gran inversión inicial. Fue entonces cuando solicitó a su familia todos sus ahorros para financiar el proyecto que, con el tiempo, se convertiría en Amazon.