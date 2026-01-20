El 73% de los trabajadores argentinos confía en su manejo de la IA y el 63% ya nota mejoras en su productividad

Un informe muestra que los trabajadores argentinos, junto a los de Chile y México, presentan un nivel de confianza en el uso de la IA superior al global. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según los resultados más recientes del estudio Workmonitor de Randstad, la mayoría de los trabajadores en Argentina reconoce el valor de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. El 73% expresa confianza en su habilidad para utilizar herramientas de IA en sus tareas diarias y un 63% considera que esta tecnología ya impacta positivamente en su productividad.

Estos datos posicionan a Argentina por encima del promedio global y reflejan una adopción pragmática que acompaña la transformación digital en el trabajo.

Confianza y adopción de la inteligencia artificial en el empleo argentino

El informe de Randstad muestra que los trabajadores argentinos, junto a los de Chile y México, presentan un nivel de confianza en el uso de la inteligencia artificial superior al global. Argentina registra un 73%, Chile y México un 74% cada uno, mientras que Uruguay se sitúa en el 69%.

Esta tendencia regional destaca la percepción de la IA como una aliada para potenciar la productividad y mejorar la empleabilidad, en contraste con enfoques más conservadores en otros mercados.

Andrea Avila, CEO de Randstad para la región, señala que la presencia creciente de la IA en las empresas hace que los trabajadores la perciban como “una herramienta concreta que tiene impacto en su día a día laboral”. Este contexto desafía a las organizaciones a fortalecer la formación en habilidades digitales y de IA, garantizando el acceso equitativo y la reducción de brechas.

Impacto de la IA en la productividad y en el desarrollo de habilidades

El estudio señala que el 63% de los trabajadores argentinos identifica mejoras en su productividad gracias a la IA, cifra similar a la media global. México lidera la región con un 70%, seguido por Argentina y Chile. Uruguay, en cambio, muestra un menor grado de percepción positiva, con solo el 54% reconociendo beneficios en la productividad.

Esta confianza se traduce también en una visión realista sobre el alcance de la tecnología. Un 52% de los empleados en Argentina considera que la IA afectará una parte significativa de sus tareas, mientras el 65% de los empleadores anticipa un impacto relevante en el trabajo diario.

La convergencia en la mirada de trabajadores y empresas refuerza la idea de la IA como herramienta de apoyo y no de reemplazo, acompañando la evolución de los roles y la competitividad en el mercado.

Tendencias globales y desafíos de la inteligencia artificial en el trabajo

A nivel mundial, el informe Workmonitor revela que, aunque la IA es vista como un factor clave en la transformación laboral, persisten diferencias entre las expectativas de empresas y empleados. Una de cada cinco personas aún considera que su tarea es inmune a la automatización y casi la mitad teme que los beneficios de la IA favorezcan más a las empresas que a los trabajadores.

Durante 2025, la demanda de profesionales con conocimientos en IA creció considerablemente, con un aumento del 1.587% en ofertas de empleo que solicitan habilidades específicas en este campo.

Además, el 65% de los trabajadores reconoce la necesidad de mejorar sus capacidades digitales y más de la mitad busca activamente oportunidades de formación para asegurar su futuro profesional.

Cómo usar la inteligencia artificial de forma ética y responsable en la oficina

Utilizar la inteligencia artificial de manera responsable en el trabajo de oficina implica respetar la privacidad de los datos y garantizar la transparencia en el uso de las herramientas digitales. Es fundamental informar a los equipos sobre cómo se recopila, procesa y utiliza la información, evitando el acceso no autorizado y cumpliendo siempre con las regulaciones de protección de datos.

Además, una práctica ética requiere que las decisiones automatizadas sean revisadas por personas, asegurando que la IA no reproduzca sesgos o discrimine a empleados o clientes. La formación continua en el uso correcto de estas tecnologías ayuda a fomentar un ambiente de confianza y colaboración, donde la IA complementa el trabajo humano sin reemplazar la responsabilidad profesional.