Tecno

Los tres empleos que desaparecerán por culpa de la IA, según directivo de OpenAI

El despliegue de inteligencia artificial genera preocupación por su impacto en la estabilidad laboral

El crecimiento de la inteligencia
El crecimiento de la inteligencia artificial reconfigura el panorama laboral y productivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la inteligencia artificial gana terreno en distintos sectores productivos, las inquietudes sobre su impacto en la estabilidad laboral se multiplican. Herramientas como GPT-5 y Gemini 3 ilustran hasta dónde ha llegado el desarrollo de la IA y cómo las empresas buscan sacar partido de sus capacidades para optimizar procesos internos, incrementar la productividad y aumentar ingresos.

Este ritmo acelerado de adopción tecnológica, aunque promete oportunidades y eficiencia, dispara también alertas sobre posibles efectos negativos, entre ellos, la sustitución de empleos humanos.

Desde el seno de OpenAI, pioneros en la creación y despliegue de IA avanzada, existe conciencia sobre la magnitud de este fenómeno. La discusión sobre el reemplazo de puestos laborales por sistemas automáticos ya forma parte del debate público y empresarial.

Para aportar perspectiva, un directivo clave de la compañía ha identificado los cargos más vulnerables ante el auge de la automatización, señalando cómo la transformación tecnológica no se limita a unas pocas industrias.

Empresas de sectores clave implementan
Empresas de sectores clave implementan IA para optimizar procesos y elevar la productividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los empleos que serán desplazados por la IA, según OpenAI

Olivier Godement, quien lidera la división empresarial de OpenAI, ha roto el silencio sobre un asunto hasta ahora reservado en sus intervenciones públicas: qué empleos estarían más expuestos a quedar obsoletos a causa de la IA.

Durante una reciente conversación en el pódcast “Aprendizaje sin supervisión”, el directivo enfatizó que la desaparición no será inmediata, pero sí indicó que la automatización de determinadas tareas acelerará el proceso de cambio laboral.

Godement mencionó tres empleos particularmente susceptibles al avance de la IA. El primero está vinculado al sector de las ciencias de la vida, especialmente en la industria farmacéutica.

Relató que, al colaborar con empresas como Amgen, ha observado cómo la inteligencia artificial ofrece resultados sobresalientes en gestión regulatoria, “porque leen y detectan modificaciones en documentos de una forma mucho más precisa y rápida que un humano”, según expresó el directivo.

La adopción acelerada de IA
La adopción acelerada de IA despierta debates en el ámbito empresarial y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo término, señaló a los profesionales de la ingeniería de software. Godement recordó cómo grandes compañías tecnológicas ya han prescindido de desarrolladores debido al auge de programas capaces de escribir código y solucionar problemas técnicos de manera autónoma.

El tercer perfil laboral bajo amenaza se encuentra en el ámbito de ventas y atención al cliente. Trabajando junto a firmas como T-Mobile, el ejecutivo advirtió que la inteligencia artificial es capaz de brindar respuestas automáticas de alta calidad en las interacciones comerciales y de soporte.

A pesar de este panorama, Godement quiso matizar las implicaciones de sus palabras y recordó que la misión de OpenAI y otras empresas tecnológicas no es el reemplazo directo de los trabajadores. “Los modelos de IA no están diseñados para reemplazar puestos de trabajo, sino para ayudar a los empleados y a que sus tareas sean más sencillas”, afirmó el directivo.

OpenAI insiste en que la
OpenAI insiste en que la IA busca apoyar a los trabajadores, no reemplazarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación de empleos antes de 2030

La inteligencia artificial modificará drásticamente la estructura laboral global antes de 2030, según un informe de McKinsey Global Institute. Se estima que decenas de millones de personas en todo el mundo tendrán que cambiar de ocupación debido al avance de las automatizaciones y la adaptación de las empresas a nuevas tecnologías.

Esta tendencia se acelerará especialmente en industrias que pueden incorporar procesos automatizados, obligando a una reorientación profesional masiva y a una actualización continua de habilidades entre los trabajadores afectados.

Adicionalmente, el informe citado advierte que la capacidad de adaptación será clave para mitigar los impactos negativos y capitalizar las oportunidades emergentes.

El desafío principal consiste en implementar políticas de formación y apoyo que faciliten la transición hacia funciones que complementen las capacidades de la IA, en lugar de competir directamente con ellas. Así, la reconversión laboral y la adquisición de competencias tecnológicas se perfilan como herramientas indispensables para navegar el mercado laboral de la próxima década.

