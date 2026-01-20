Tecno

Colombia tiene cuatro destinos más buscados en Booking para viajar en enero 2026: descubre cuáles y por qué

Destinos nacionales que combinan naturaleza, comodidad y actividades para todos, con el fin de aprovechar los días previos al regreso a clases escolares

La preferencia por destinos con alojamiento cómodo y variedad de planes familiares marca las búsquedas en la temporada previa al regreso a clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del regreso a clases, las familias colombianas buscan por internet una última escapada en destinos nacionales que combinan naturaleza, comodidad y actividades para grandes y chicos.

La temporada previa al inicio escolar impulsa a muchos viajeros a consultar opciones dentro del país, lo que favorece lugares que ofrecen seguridad, diversidad de planes y facilidades para todos los miembros del grupo familiar. Las tendencias de búsqueda muestran una preferencia por sitios que logran equilibrar descanso, entretenimiento y contacto con la cultura local.

Según Booking.com, cuatro lugares destacan entre las preferencias para viajes cortos previos al inicio del ciclo escolar. Estos lugares se distinguen por su variedad de planes familiares y la calidad de su oferta hotelera, lo que convierte cada opción en una alternativa atractiva para aprovechar los últimos días libres.

Eje Cafetero

El Eje Cafetero atrae a quienes priorizan actividades educativas y de ocio en contacto con la naturaleza. (Procolombia)

En el Eje Cafetero, las búsquedas se concentran en experiencias entre paisajes verdes y actividades que mezclan esparcimiento con aprendizaje. Parques temáticos y recorridos por fincas cafeteras adaptadas para niños forman parte de los planes más consultados, junto con tardes de piscina y momentos de descanso en ambientes rurales.

Hotel Mocawa Resort destaca como una base estratégica para explorar la región y regresar cada jornada a un entorno cómodo y familiar. La flexibilidad del destino permite ajustar el ritmo de las actividades según la energía y preferencias del grupo.

Santa Marta

Santa Marta se consolida como uno de los destinos más buscados por familias para disfrutar de playa y experiencias urbanas. (Procolombia)

Santa Marta se ubica entre los destinos favoritos para quienes buscan un ambiente relajado entre el mar y la ciudad. Las familias suelen elegir mañanas en la playa, donde los juegos de arena y el baño en el mar permiten a los niños disfrutar de forma segura, mientras los adultos encuentran espacios de descanso.

El centro histórico de la ciudad ofrece una experiencia gastronómica local, ideal para quienes desean descubrir nuevos sabores y recorrer calles emblemáticas. Para quienes buscan aventura, los alrededores proponen excursiones cortas en contacto con la naturaleza. El alojamiento en GHL Relax Hotel Costa Azul figura entre los más recomendados para grupos familiares, por sus espacios amplios y ambiente frente al Caribe.

Barichara

Barichara se posiciona como refugio de tranquilidad y cultura local para quienes desean un viaje familiar sin itinerarios exigentes. (Procolombia)

Barichara aparece en las tendencias de búsqueda como un refugio de tranquilidad y contacto con la cultura local. Caminar por sus calles empedradas, degustar dulces típicos y visitar talleres artesanales promueve el disfrute pausado y la conversación entre familiares.

Los miradores naturales del pueblo facilitan compartir tiempo de calidad sin la necesidad de itinerarios exigentes. En ese sentido, el Hotel Terra Barichara se destaca como opción para quienes buscan un ambiente acogedor y la posibilidad de descansar en un entorno silencioso y tradicional.

Villavicencio

Villavicencio destaca por su fácil acceso y su oferta de naturaleza y gastronomía llanera para escapadas familiares. (Procolombia)

Entre las opciones más consultadas, Villavicencio resalta por su fácil acceso desde Bogotá y su oferta de naturaleza y gastronomía llanera. Las familias pueden visitar el Bioparque Los Ocarros, disfrutar de ríos y piscinas naturales, o compartir almuerzos de comida típica en espacios al aire libre.

En esta región, una de las opciones de alojamiento se encuentra en Cabañas Villa Juanes, que ofrece independencia y espacios amplios para grupos familiares, junto con la comodidad de sentirse como en casa en medio de un entorno natural.

Todas estas alternativas permiten adaptar el viaje a diferentes presupuestos y estilos, haciendo posible prolongar el descanso y sumar experiencias antes del regreso a la rutina escolar. Las búsquedas online reflejan la preferencia por destinos nacionales donde se prioriza el confort, la flexibilidad y la posibilidad de crear recuerdos en familia.

