Google sigue dominando las búsquedas: la IA todavía no lograr superar esta tradición digital

Microsoft hace mofa a Apple tras el lanzamiento de Liquid Glass: creen que hay un parecido con Windows Vista El estilo visual de cristal no es algo que inventó la empresa en 2025, incluso Steve Jobs lo pensó hace más de 20 años

Gran impacto de la IA en el empleo: las compañías dejaron de valorar las competencias técnicas al contratar Varios expertos en la industria son optimista sobre el futuro de los trabajos humanos pero advierten que se deben afianzar habilidades que esta tecnología no puede realizar