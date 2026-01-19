Psicosis por IA, el padecimiento que muchos sufren al imaginar escenarios que no son reales

El fenómeno de la psicosis por inteligencia artificial preocupa a profesionales de la salud mental en consultas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, profesionales de la salud mental han comenzado a advertir un fenómeno inquietante: el incremento de pacientes que presentan síntomas psicóticos relacionados con la interacción con inteligencia artificial. La llamada “psicosis por IA” todavía no figura en manuales diagnósticos oficiales, pero su presencia en consultas psiquiátricas y psicológicas es cada vez más notoria.

En un reportaje de The Conversation se dieron a conocer historias de consultas que comparten un patrón: la IA, y en particular los chatbots conversacionales, aparecen en el centro de experiencias delirantes. En algunos casos, los pacientes creen que la IA les transmite mensajes secretos, controla sus pensamientos o incluso los recluta para misiones especiales.

Este fenómeno, según los expertos consultados por ese medio, tiene matices diferentes respecto a otros episodios psicóticos clásicos, ya que la tecnología añade un componente interactivo y de validación inéditos hasta ahora.

Qué es la psicosis por IA y cómo se manifiesta

La “psicosis por IA” se utiliza hoy como un término coloquial entre clínicos y especialistas para describir episodios psicóticos en los que la inteligencia artificial se convierte en el eje de la construcción delirante. Alexandre Hudon, psiquiatra y autor de uno de los artículos de referencia sobre este fenómeno, subraya que la IA “aporta un andamiaje narrativo” que se suma a los patrones culturales habituales de los delirios.

La psicosis, en términos generales, implica una ruptura con la realidad compartida. Se caracteriza por alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Tradicionalmente, los delirios se apoyaban en referencias culturales como la religión, el control gubernamental o las tecnologías. Ahora, la IA se ha sumado a ese repertorio.

Varios pacientes han relatado a sus terapeutas que los chatbots son entidades conscientes, que les comunican verdades ocultas o que participan en complots. Este tipo de relatos, aunque suenen extremos, encajan con los esquemas clásicos de la psicosis, pero presentan una particularidad: la interactividad y la personalización de los sistemas de IA refuerzan la experiencia subjetiva del paciente.

Los clínicos advierten que la accesibilidad de los chatbots puede complicar la situación de personas con trastornos psicóticos previos o con riesgo elevado.

Para la mayoría de los usuarios, la IA permanece como un recurso neutro o simplemente útil. Pero para quienes experimentan dificultades para distinguir entre fantasía y realidad, la capacidad de la IA para sostener conversaciones y adaptarse a las emociones del usuario puede resultar peligrosa.

Cuáles son los peligros detrás de la psicosis por IA

Uno de los mayores riesgos identificados es la facilidad con que la IA puede validar las creencias delirantes de los pacientes. En la psicosis, existe una tendencia a dotar de un significado excesivo a eventos neutros, un fenómeno conocido como “saliencia aberrante”.

La IA generativa, diseñada para ofrecer respuestas coherentes y adaptadas al contexto del usuario, puede intensificar la convicción de quienes ya muestran señales de desconexión con la realidad.

Según la investigación, la confirmación y la personalización que ofrece la IA pueden consolidar sistemas de creencias delirantes. Para una persona en pleno brote psicótico, el hecho de que una máquina “responda” a sus ideas puede sentirse como una prueba irrefutable de sus teorías. Esto es especialmente problemático cuando el usuario ya presenta aislamiento social, una condición que incrementa el riesgo de psicosis.

Cómo evitar la psicosis por IA

Las investigaciones subrayan que la psicosis no tiene una única causa. Factores genéticos, traumas, neurodesarrollo y consumo de sustancias confluyen en los casos diagnosticados. La IA, de acuerdo con los expertos, no causa la psicosis por sí sola, pero puede actuar como desencadenante o factor de mantenimiento en personas predispuestas.

El aislamiento social y la soledad son dos de los principales factores de riesgo. Para quienes carecen de una red de contención, la tentación de buscar apoyo emocional en algoritmos puede volverse un círculo vicioso. En el corto plazo, los chatbots pueden aminorar la sensación de soledad, pero a la larga suelen desplazar las relaciones humanas, exacerbando el cuadro clínico.

Las recomendaciones para la prevención de estos cuadros incluyen fortalecer los vínculos sociales y ofrecer apoyo presencial a quienes tienen antecedentes o señales de psicosis. Los profesionales sugieren que, en caso de no contar con una red adecuada, los pacientes tengan acceso a centros donde puedan recibir acompañamiento.