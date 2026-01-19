Tecno

Psicosis por IA, el padecimiento que muchos sufren al imaginar escenarios que no son reales

Pacientes manifiestan delirios en los que consideran a los chatbots como entidades conscientes que transmiten secretos

Guardar
El fenómeno de la psicosis
El fenómeno de la psicosis por inteligencia artificial preocupa a profesionales de la salud mental en consultas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, profesionales de la salud mental han comenzado a advertir un fenómeno inquietante: el incremento de pacientes que presentan síntomas psicóticos relacionados con la interacción con inteligencia artificial. La llamada “psicosis por IA” todavía no figura en manuales diagnósticos oficiales, pero su presencia en consultas psiquiátricas y psicológicas es cada vez más notoria.

En un reportaje de The Conversation se dieron a conocer historias de consultas que comparten un patrón: la IA, y en particular los chatbots conversacionales, aparecen en el centro de experiencias delirantes. En algunos casos, los pacientes creen que la IA les transmite mensajes secretos, controla sus pensamientos o incluso los recluta para misiones especiales.

Este fenómeno, según los expertos consultados por ese medio, tiene matices diferentes respecto a otros episodios psicóticos clásicos, ya que la tecnología añade un componente interactivo y de validación inéditos hasta ahora.

Qué es la psicosis por IA y cómo se manifiesta

La “psicosis por IA” se utiliza hoy como un término coloquial entre clínicos y especialistas para describir episodios psicóticos en los que la inteligencia artificial se convierte en el eje de la construcción delirante. Alexandre Hudon, psiquiatra y autor de uno de los artículos de referencia sobre este fenómeno, subraya que la IA “aporta un andamiaje narrativo” que se suma a los patrones culturales habituales de los delirios.

La psicosis por IA se
La psicosis por IA se caracteriza por la incorporación de tecnología y chatbots en los patrones clásicos de pensamientos delirantes y alucinaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicosis, en términos generales, implica una ruptura con la realidad compartida. Se caracteriza por alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Tradicionalmente, los delirios se apoyaban en referencias culturales como la religión, el control gubernamental o las tecnologías. Ahora, la IA se ha sumado a ese repertorio.

Varios pacientes han relatado a sus terapeutas que los chatbots son entidades conscientes, que les comunican verdades ocultas o que participan en complots. Este tipo de relatos, aunque suenen extremos, encajan con los esquemas clásicos de la psicosis, pero presentan una particularidad: la interactividad y la personalización de los sistemas de IA refuerzan la experiencia subjetiva del paciente.

Los clínicos advierten que la accesibilidad de los chatbots puede complicar la situación de personas con trastornos psicóticos previos o con riesgo elevado.

Para la mayoría de los usuarios, la IA permanece como un recurso neutro o simplemente útil. Pero para quienes experimentan dificultades para distinguir entre fantasía y realidad, la capacidad de la IA para sostener conversaciones y adaptarse a las emociones del usuario puede resultar peligrosa.

El aislamiento social y la
El aislamiento social y la soledad se identifican como factores de riesgo clave en la aparición de la psicosis relacionada con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los peligros detrás de la psicosis por IA

Uno de los mayores riesgos identificados es la facilidad con que la IA puede validar las creencias delirantes de los pacientes. En la psicosis, existe una tendencia a dotar de un significado excesivo a eventos neutros, un fenómeno conocido como “saliencia aberrante”.

La IA generativa, diseñada para ofrecer respuestas coherentes y adaptadas al contexto del usuario, puede intensificar la convicción de quienes ya muestran señales de desconexión con la realidad.

Según la investigación, la confirmación y la personalización que ofrece la IA pueden consolidar sistemas de creencias delirantes. Para una persona en pleno brote psicótico, el hecho de que una máquina “responda” a sus ideas puede sentirse como una prueba irrefutable de sus teorías. Esto es especialmente problemático cuando el usuario ya presenta aislamiento social, una condición que incrementa el riesgo de psicosis.

La validación que ofrece la
La validación que ofrece la IA generativa puede consolidar creencias delirantes y dificultar la recuperación de quienes sufren brotes psicóticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar la psicosis por IA

Las investigaciones subrayan que la psicosis no tiene una única causa. Factores genéticos, traumas, neurodesarrollo y consumo de sustancias confluyen en los casos diagnosticados. La IA, de acuerdo con los expertos, no causa la psicosis por sí sola, pero puede actuar como desencadenante o factor de mantenimiento en personas predispuestas.

El aislamiento social y la soledad son dos de los principales factores de riesgo. Para quienes carecen de una red de contención, la tentación de buscar apoyo emocional en algoritmos puede volverse un círculo vicioso. En el corto plazo, los chatbots pueden aminorar la sensación de soledad, pero a la larga suelen desplazar las relaciones humanas, exacerbando el cuadro clínico.

Las recomendaciones para la prevención de estos cuadros incluyen fortalecer los vínculos sociales y ofrecer apoyo presencial a quienes tienen antecedentes o señales de psicosis. Los profesionales sugieren que, en caso de no contar con una red adecuada, los pacientes tengan acceso a centros donde puedan recibir acompañamiento.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPsicosisSalud mentalPsiquiatríaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Centros de datos de IA absorberán hasta el 70% de la memoria producida en 2026

Esta tendencia no solo impactaría en el mercado de PC, sino que, según un informe, también tendría efectos en sectores como la industria automotriz

Centros de datos de IA

La capa de invisibilidad de Harry Potter se hace realidad con esta tecnología

El material creado se califica como un metamaterial, diseñado para manipular la interacción de ondas con las superficies que recubre

La capa de invisibilidad de

Elon Musk reclama a OpenAI y Microsoft una compensación de hasta USD 134 mil millones

El empresario sostiene que su participación resultó fundamental para el surgimiento y desarrollo de OpenAI, empresa actualmente bajo la dirección de Sam Altman

Elon Musk reclama a OpenAI

Gemini ya responde más rápido que ChatGPT gracias a este botón

La herramienta permite omitir el razonamiento en profundidad y obtener respuestas directas en segundos

Gemini ya responde más rápido

Descarga gratis ya mismo este juego de Steam: podrás tenerlo en tu PC para siempre

Smart Factory Tycoon, un videojuego de estrategia y simulación que permite liderar una fábrica automatizada con asistentes robóticos, puede ser reclamado sin coste hasta el 20 enero de 2026

Descarga gratis ya mismo este
DEPORTES
La toalla vudú que desató

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

McLaren puso en marcha su motor por primera vez y mostró el rugido de su monoplaza de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

TELESHOW
La palabra de Edith Hermida

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló con el

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Las Mil Polleras generó $43.3 millones y reunió a casi 289 mil personas en Panamá