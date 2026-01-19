Tecno

Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp y sin necesidad de aplicaciones adicionales

Android tiene una herramienta para el historial de notificaciones de manera sencilla y directa

El historial de notificaciones de Android permite ver mensajes eliminados de WhatsApp sin instalar aplicaciones externas ni poner en riesgo la privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver mensajes eliminados de WhatsApp resulta una tentación frecuente para quienes sienten curiosidad por el contenido oculto tras el aviso de “mensaje eliminado”. A pesar de que muchos suponen que estos mensajes desaparecen para siempre, el historial de notificaciones de Android permite acceder a esa información sin depender de aplicaciones externas ni poner en riesgo la privacidad.

Si se activa la función correspondiente, el sistema almacena un registro temporal de estos avisos, lo que permite consultarlos incluso después de haber sido borrados de la conversación.

Este procedimiento está integrado dentro del sistema operativo, por lo que cualquiera lo puede activar sin descargar nada adicional en su teléfono.

Para aprovechar esta función, WhatsApp debe estar actualizado a la última versión disponible desde Google Play Store para asegurar compatibilidad y correcto funcionamiento.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Paso a paso para ver mensajes borrados de WhatsApp

El proceso para acceder a los mensajes eliminados mediante el historial de notificaciones es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados. A continuación, el procedimiento detallado:

  • Actualizar WhatsApp:

Antes de empezar, conviene verificar que la aplicación esté en su última versión. Para ello, se debe acudir a Google Play Store y comprobar si hay actualizaciones pendientes para WhatsApp. Ejecutar la versión más reciente garantiza la compatibilidad y el correcto funcionamiento de las notificaciones.

  • Activar las notificaciones en alta prioridad 

Abrir WhatsApp, ingresar a Ajustes, luego a la sección Notificaciones y buscar la opción “Notificaciones en alta prioridad”. Esta función, al estar activada, hace que los mensajes nuevos se muestren de manera destacada en la pantalla del dispositivo, lo que facilita su registro en el historial.

  • Habilitar el historial de notificaciones en Android 

El siguiente paso requiere acceder a los ajustes del teléfono. Allí, el usuario debe dirigirse a la sección Notificaciones, buscar “Ajustes avanzados” y activar la opción Historial de notificaciones. Una vez hecho esto, el dispositivo comenzará a registrar todas las notificaciones recibidas.

Configurar las notificaciones en alta prioridad en WhatsApp ayuda a que los mensajes recibidos se registren de forma destacada en el historial del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Consultar el historial para ver mensajes eliminados 

Cuando alguien elimina un mensaje en WhatsApp, el chat muestra el clásico aviso de eliminación, pero si la notificación original fue registrada, puede consultarse desde el historial.

Solo es necesario regresar a la sección de notificaciones del teléfono, ingresar al historial y buscar las entradas correspondientes a WhatsApp. Allí, el usuario podrá leer el contenido original del mensaje, aunque ya no aparezca en la conversación.

Ventajas y limitaciones de este método

El principal beneficio de este truco es que no implica instalar aplicaciones externas, lo que reduce el riesgo de exponer información personal o de dañar el dispositivo. El historial de notificaciones es una función interna del sistema operativo, por lo que no requiere otorgar permisos adicionales ni modificar configuraciones sensibles.

No obstante, existen algunas limitaciones relevantes. El historial solo captura los mensajes que llegaron al teléfono mientras la función estaba activa. Si el usuario no tenía habilitado el registro de notificaciones antes de recibir el mensaje, o si las notificaciones de WhatsApp estaban desactivadas, no podrá recuperar el contenido eliminado.

El historial de notificaciones solo almacena los mensajes recibidos mientras la función esté activa y puede perder registros antiguos a medida que ingresan nuevas alertas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Además, el historial puede tener un límite de almacenamiento y duración. Es posible que los mensajes más antiguos desaparezcan a medida que llegan nuevas notificaciones, por lo que conviene revisar el registro con cierta regularidad.

Alternativas para ver mensajes eliminados de WhatsApp

Para quienes buscan una recuperación más completa de mensajes, WhatsApp ofrece una función de respaldo automático en Google Drive. Este mecanismo guarda una copia de las conversaciones y permite restaurarlas en caso de reinstalación de la aplicación. No obstante, solo funciona si el respaldo se realizó antes de que los mensajes fueran borrados.

Si se reinstala la aplicación y se restaura el chat desde el último respaldo, es posible recuperar mensajes eliminados hasta el punto de la última copia guardada.

Este método, sin embargo, tiene la desventaja de que no siempre refleja los mensajes más recientes, y el proceso de restauración puede borrar mensajes recibidos después del último respaldo.

