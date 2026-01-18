Cómo identificar estafas en WhatsApp: errores ortográficos, solicitudes de dinero o datos personales y más

Si un extraño obtiene el número de una persona puede comunicarse con esta en cualquier momento del día y cometer acciones fraudulentas. (Foto: REUTERS)

Los intentos de estafa mediante WhatsApp afectan a millones de personas en todo el mundo. La facilidad con la que cualquier usuario puede recibir mensajes de desconocidos convierte a esta aplicación en uno de los medios preferidos para ciberdelincuentes que buscan obtener información personal y financiera.

La variedad de estafas que circulan va desde suplantaciones de identidad hasta promesas de inversiones, empleos o sorteos ficticios. Según el centro de ayuda de WhatsApp, sólo es necesario que alguien tenga el número telefónico para iniciar un contacto y, a partir de ese primer mensaje, desplegar diferentes tácticas.

Los estafadores suelen emplear mensajes diseñados para confundir, manipular o asustar, con el objetivo de obtener datos confidenciales o dinero. Reconocer las señales de alerta es fundamental para proteger cualquier cuenta y evitar consecuencias graves.

Cuál es la señal más evidente de un fraude en WhatsApp

Los mensajes en WhatsApp que son una estafa suelen contener faltas de ortografía o construcciones gramaticales inusuales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Uno de los indicios más frecuentes de mensajes sospechosos en WhatsApp es la presencia de errores ortográficos o gramaticales. Las comunicaciones oficiales de empresas, entidades bancarias o instituciones suelen cuidar la precisión del lenguaje y el tono. La aparición de faltas de ortografía o frases incoherentes suele indicar un intento de engaño.

El centro de ayuda de WhatsApp sugiere prestar atención a la forma en que está redactado el mensaje, porque muchos estafadores utilizan traducciones automáticas o textos adaptados de otros idiomas, lo que genera errores evidentes.

Detectar estos fallos permite al usuario identificar a tiempo una posible estafa y evitar cualquier interacción que pueda poner en riesgo su información.

Qué hacer si se reciben solicitudes de dinero o datos personales en WhatsApp

Se debe desconfiar de mensajes que pidan dinero o datos personales de forma urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitar dinero o información confidencial es una de las tácticas más utilizadas por quienes buscan cometer fraudes en WhatsApp. Habitualmente, el estafador se hace pasar por una persona conocida, un familiar o un supuesto representante de una empresa.

Las solicitudes de transferencias bancarias, claves, números de cuentas o datos personales nunca provienen de canales oficiales ni de la propia aplicación. El centro de ayuda de WhatsApp aclara que la aplicación es gratuita y nunca solicita pagos para su uso.

Ante cualquier mensaje que exija dinero o datos confidenciales, se debe verificar la identidad del remitente mediante una llamada, nunca compartir información privada y reportar el número sospechoso.

Cómo identificar enlaces y archivos potencialmente peligrosos

Enlaces y archivos enviados desde cuentas desconocidas pueden estar diseñados para robar información o instalar programas maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de enlaces o archivos adjuntos es una estrategia común para propagar software malicioso o captar datos personales y financieros.

Los mensajes que contienen invitaciones a activar funciones, descargar aplicaciones o pulsar en enlaces desconocidos pueden estar diseñados para instalar virus o dirigir a sitios web falsos. La revisión minuciosa de cada enlace antes de abrirlo es una medida clave para evitar riesgos.

El centro de ayuda de WhatsApp enfatiza que incluso los enlaces que parecen legítimos pueden llevar a páginas falsas que buscan suplantar identidades o recolectar información bancaria.

Antes de abrir cualquier archivo o enlace, se debe confirmar su autenticidad con el remitente y no interactuar con mensajes de origen dudoso.

Por qué es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos o empresas

Los atacantes pueden suplantar la identidad o de otras empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suplantación de identidad es una de las formas más efectivas de engaño a través de mensajes de WhatsApp. Los estafadores pueden usar la foto y el nombre de un contacto conocido para generar confianza y solicitar información o dinero.

Asimismo, con frecuencia, los ciberdelincuentes dedican tiempo a establecer una relación con la víctima, antes de realizar la petición fraudulenta.

El centro de ayuda de WhatsApp sugiere confirmar la identidad del remitente con preguntas personales o a través de una llamada directa. Se sugiere reportar y bloquear cualquier número que use estas tácticas, con el fin de evitar futuras comunicaciones peligrosas.