Tecno

Cómo identificar estafas en WhatsApp: errores ortográficos, solicitudes de dinero o datos personales y más

Caer en cualquier tipo de fraude puede derivar en la pérdida de dinero, el robo de información financiera y el acceso no autorizado a cuentas bancarias o redes sociales

Guardar
Si un extraño obtiene el
Si un extraño obtiene el número de una persona puede comunicarse con esta en cualquier momento del día y cometer acciones fraudulentas. (Foto: REUTERS)

Los intentos de estafa mediante WhatsApp afectan a millones de personas en todo el mundo. La facilidad con la que cualquier usuario puede recibir mensajes de desconocidos convierte a esta aplicación en uno de los medios preferidos para ciberdelincuentes que buscan obtener información personal y financiera.

La variedad de estafas que circulan va desde suplantaciones de identidad hasta promesas de inversiones, empleos o sorteos ficticios. Según el centro de ayuda de WhatsApp, sólo es necesario que alguien tenga el número telefónico para iniciar un contacto y, a partir de ese primer mensaje, desplegar diferentes tácticas.

Los estafadores suelen emplear mensajes diseñados para confundir, manipular o asustar, con el objetivo de obtener datos confidenciales o dinero. Reconocer las señales de alerta es fundamental para proteger cualquier cuenta y evitar consecuencias graves.

Cuál es la señal más evidente de un fraude en WhatsApp

Los mensajes en WhatsApp que
Los mensajes en WhatsApp que son una estafa suelen contener faltas de ortografía o construcciones gramaticales inusuales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Uno de los indicios más frecuentes de mensajes sospechosos en WhatsApp es la presencia de errores ortográficos o gramaticales. Las comunicaciones oficiales de empresas, entidades bancarias o instituciones suelen cuidar la precisión del lenguaje y el tono. La aparición de faltas de ortografía o frases incoherentes suele indicar un intento de engaño.

El centro de ayuda de WhatsApp sugiere prestar atención a la forma en que está redactado el mensaje, porque muchos estafadores utilizan traducciones automáticas o textos adaptados de otros idiomas, lo que genera errores evidentes.

Detectar estos fallos permite al usuario identificar a tiempo una posible estafa y evitar cualquier interacción que pueda poner en riesgo su información.

Qué hacer si se reciben solicitudes de dinero o datos personales en WhatsApp

Se debe desconfiar de mensajes
Se debe desconfiar de mensajes que pidan dinero o datos personales de forma urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitar dinero o información confidencial es una de las tácticas más utilizadas por quienes buscan cometer fraudes en WhatsApp. Habitualmente, el estafador se hace pasar por una persona conocida, un familiar o un supuesto representante de una empresa.

Las solicitudes de transferencias bancarias, claves, números de cuentas o datos personales nunca provienen de canales oficiales ni de la propia aplicación. El centro de ayuda de WhatsApp aclara que la aplicación es gratuita y nunca solicita pagos para su uso.

Ante cualquier mensaje que exija dinero o datos confidenciales, se debe verificar la identidad del remitente mediante una llamada, nunca compartir información privada y reportar el número sospechoso.

Cómo identificar enlaces y archivos potencialmente peligrosos

Enlaces y archivos enviados desde
Enlaces y archivos enviados desde cuentas desconocidas pueden estar diseñados para robar información o instalar programas maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de enlaces o archivos adjuntos es una estrategia común para propagar software malicioso o captar datos personales y financieros.

Los mensajes que contienen invitaciones a activar funciones, descargar aplicaciones o pulsar en enlaces desconocidos pueden estar diseñados para instalar virus o dirigir a sitios web falsos. La revisión minuciosa de cada enlace antes de abrirlo es una medida clave para evitar riesgos.

El centro de ayuda de WhatsApp enfatiza que incluso los enlaces que parecen legítimos pueden llevar a páginas falsas que buscan suplantar identidades o recolectar información bancaria.

Antes de abrir cualquier archivo o enlace, se debe confirmar su autenticidad con el remitente y no interactuar con mensajes de origen dudoso.

Por qué es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos o empresas

Los atacantes pueden suplantar la
Los atacantes pueden suplantar la identidad o de otras empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suplantación de identidad es una de las formas más efectivas de engaño a través de mensajes de WhatsApp. Los estafadores pueden usar la foto y el nombre de un contacto conocido para generar confianza y solicitar información o dinero.

Asimismo, con frecuencia, los ciberdelincuentes dedican tiempo a establecer una relación con la víctima, antes de realizar la petición fraudulenta.

El centro de ayuda de WhatsApp sugiere confirmar la identidad del remitente con preguntas personales o a través de una llamada directa. Se sugiere reportar y bloquear cualquier número que use estas tácticas, con el fin de evitar futuras comunicaciones peligrosas.

Temas Relacionados

WhatsAppEstafaDineroDatosFraudeTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cinco trucos para evitar que Google Maps consuma toda la batería del celular en un viaje largo en auto

Las funciones de localización en tiempo real, la actualización constante de rutas y la visualización de mapas en la app figuran entre las principales responsables del alto consumo de recursos

Cinco trucos para evitar que

Apple advierte a usuarios de iPhone: podrían ser víctimas de este ciberataque difícil de bloquear

Una vulnerabilidad permite que los atacantes comprometan dispositivos antes poder lanzar un parche de seguridad

Apple advierte a usuarios de

Cada cuánto se debe reiniciar el celular y por qué es recomendado por fabricantes

El hábito de apagar y encender el teléfono interrumpe actividades maliciosas, libera memoria RAM y permite instalar actualizaciones cruciales

Cada cuánto se debe reiniciar

La inteligencia artificial preocupa a expertos por su efecto en estudiantes

Un informe internacional advierte sobre retos inéditos en el aprendizaje, las familias y el futuro escolar de menores en varios continentes

La inteligencia artificial preocupa a

Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo saldría esta actualización y qué celulares serían compatibles

Esta versión tendría una interfaz de multitarea inspirada en iOS, mostrando las apps recientes como tarjetas apiladas

Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo
DEPORTES
El Diablito Echeverri fue presentado

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con fotos íntimas de sus vacaciones en Brasil

Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania retiró a sus militares

Alemania retiró a sus militares desplegados en Groenlandia tras los aranceles anunciados por Trump

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito

Allegados a Evo Morales aseguran que se recupera del dengue en medio de la incertidumbre sobre su paradero

Panamá busca subir el nivel de formación de pilotos con programa universitario

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos