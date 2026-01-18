Tres trucos para hacer que tu celular Android sea más rápido si se ha vuelto lento de repente

El exceso de aplicaciones y archivos en la memoria puede ralentizar teléfonos Android y afectar su funcionamiento diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu celular Android responde con retraso o se congela al abrir aplicaciones, es momento de pensar en una solución para terminar con ese mal rendimiento, que normalmente se puede resolver sin procedimientos demasiado complejos y que cualquiera lo puede lograr.

La causa de la lentitud puede variar: desde la acumulación de archivos temporales y datos residuales, hasta una mala gestión del almacenamiento o un exceso de aplicaciones en segundo plano.

A continuación se detallan los tres trucos más efectivos para devolverle la velocidad a tu celular Android, junto a las explicaciones sobre por qué estos métodos funcionan y cómo aplicarlos paso a paso.

Por qué un celular Android se vuelve lento

Con el paso del tiempo, los teléfonos Android acumulan aplicaciones, archivos y procesos que no siempre resultan evidentes para el usuario. El exceso de apps activas en segundo plano, la memoria caché saturada y un almacenamiento interno casi lleno suelen ser los principales culpables.

Liberar almacenamiento interno en Android es esencial para evitar errores, cierres inesperados y mejorar la velocidad del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el almacenamiento disponible baja del 10%, Google advierte que muchas funciones pueden empezar a fallar. El sistema operativo necesita espacio libre para operar con fluidez, gestionar archivos temporales y actualizar aplicaciones. Sin ese margen, se incrementan los errores y la lentitud.

Otra razón frecuente es la actividad en segundo plano. Muchas aplicaciones siguen ejecutándose incluso cuando no están abiertas, consumiendo memoria RAM y recursos de la CPU. Esto afecta especialmente a modelos antiguos o con especificaciones modestas, que no pueden gestionar tantas tareas simultáneas.

El propio sistema Android, además, puede ralentizarse si no recibe actualizaciones periódicas. Las nuevas versiones del sistema suelen traer mejoras de rendimiento, parches de seguridad y optimizaciones que eliminan errores acumulados. No instalar estas actualizaciones puede dejar el teléfono vulnerable y menos eficiente.

Por último, la memoria caché de las aplicaciones, diseñada para acelerar su funcionamiento al guardar datos temporales, puede convertirse en un problema cuando se llena o almacena información obsoleta. Esta acumulación no solo ocupa espacio, sino que también puede hacer que las aplicaciones tarden más en abrirse o se bloqueen.

Reiniciar el celular Android al menos una vez por semana ayuda a liberar memoria RAM y previene lentitud en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para mejorar la velocidad en un celular Android

Reiniciar el teléfono para liberar memoria y procesos

El primer truco recomendado por expertos y fabricantes es, quizás, el más simple: reiniciar el celular. Aunque parezca una solución básica, tiene un impacto inmediato en la velocidad del dispositivo.

Al reiniciar, el sistema cierra procesos activos en segundo plano, libera memoria RAM y resuelve fallos menores que pueden haber surgido tras días o semanas de uso continuo. Según Google, realizar este procedimiento al menos una vez por semana ayuda a prevenir ralentizaciones y mejora la estabilidad general.

El proceso es sencillo: basta con mantener presionado el botón de encendido y seleccionar la opción “Reiniciar” en el menú emergente. En modelos que no responden, se puede realizar un reinicio forzado presionando simultáneamente el botón de encendido y el de bajar volumen durante unos 10 segundos.

Limpiar la memoria caché y liberar espacio de almacenamiento

Mantener el almacenamiento interno con suficiente espacio libre es fundamental para el buen desempeño de cualquier Android. Si el teléfono tiene menos del 10% de almacenamiento disponible, pueden aparecer problemas como cierre inesperado de aplicaciones, imposibilidad de instalar actualizaciones y un funcionamiento general más lento.

No instalar actualizaciones de sistema puede dejar el teléfono Android vulnerable y menos eficiente ante nuevas funciones y parches de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria caché es uno de los primeros elementos que conviene revisar. Para limpiar la caché de una app, accede a Ajustes > Aplicaciones, selecciona la aplicación deseada y pulsa en “Borrar caché”. Este procedimiento puede realizarse con aplicaciones de uso intensivo como WhatsApp, Instagram o navegadores web.

Desactivar widgets y limitar procesos en segundo plano

Un truco menos conocido, pero muy efectivo, consiste en reducir la cantidad de widgets activos en la pantalla de inicio. Los widgets, como relojes, pronósticos del clima o noticias, actualizan su contenido de manera constante y consumen recursos del sistema, especialmente memoria y energía.

Para optimizar el rendimiento, elimina todos los widgets que no resulten indispensables. Mantén pulsado el widget y arrástralo hacia la opción de eliminar que aparece en la parte superior o inferior de la pantalla, según el modelo de tu Android.

Además, limitar la cantidad de procesos en segundo plano puede marcar la diferencia en la velocidad. En las opciones de desarrollador del sistema (Ajustes > Sistema > Opciones de desarrollador), es posible establecer un límite para el número de aplicaciones que pueden mantenerse activas en segundo plano. Reducir este número libera recursos y garantiza que el teléfono priorice las tareas que realmente están en uso.

Ten en cuenta que restringir demasiado los procesos en segundo plano puede afectar la recepción de notificaciones o la ejecución simultánea de varias aplicaciones. Por esto, se recomienda aplicar límites moderados, según el uso habitual de cada usuario.