Por qué deberías limpiar continuamente las cookies de Google Chrome: tu privacidad lo agradecerá

Las cookies permiten acceder sin repetir contraseñas a redes sociales y mantener configuraciones personalizadas en sitios web

Las cookies de Google Chrome
Las cookies de Google Chrome almacenan información sobre tus preferencias de navegación y pueden afectar tu privacidad en internet.

Las cookies de Google Chrome suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria de navegación, pero su gestión puede tener un impacto significativo en la privacidad, el rendimiento y la seguridad de cualquier usuario de internet.

Estos pequeños archivos, cuya presencia es casi universal en la web actual, cumplen funciones importantes, pero también pueden convertirse en una fuente de problemas si no se eliminan con regularidad.

Qué son las cookies y para qué sirven

Las cookies son archivos que los sitios web almacenan en el dispositivo cada vez que se visitan. Su función principal es recordar información básica sobre el usuario: desde el inicio de sesión hasta las preferencias de idioma o detalles de personalización. Gracias a ellas, es posible iniciar una sesión en una red social y, aunque se cierre la pestaña, volver sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña.

Más allá de las comodidades, las cookies también permiten a las tiendas en línea guardar los artículos que se han añadido al carrito o mantener la configuración personalizada de una página. En muchos casos, la navegación se vuelve más fluida porque el sitio recuerda quién es el usuario y cómo prefiere interactuar con las herramientas disponibles.

Las cookies permiten acceder sin
Las cookies permiten acceder sin repetir contraseñas a redes sociales y mantener configuraciones personalizadas en sitios web.

Sin embargo, no todas las cookies son iguales. Existen diferentes tipos según su duración, su origen o la función que cumplen. Algunas solo permanecen activas durante la sesión, mientras que otras pueden quedar almacenadas durante semanas o meses, hasta que el usuario decide borrarlas o alcanzan su fecha de caducidad.

Riesgos y problemas de privacidad asociados a las cookies

Aunque las cookies no son peligrosas en sí mismas, sí pueden suponer riesgos para la privacidad y la seguridad. Cada cookie almacena datos sobre la actividad del usuario, desde los sitios visitados hasta las preferencias personales. Esta información, aunque debe estar anonimizada, puede ser utilizada para crear perfiles de comportamiento muy precisos.

Uno de los principales problemas radica en la posibilidad de que terceros accedan a estos datos. Al aceptar cookies de diversos sitios y empresas asociadas, se pierde el control sobre cómo se utilizarán esos registros. Es habitual que se empleen para fines publicitarios, lo que permite a las empresas conocer los hábitos, intereses y hasta la localización del usuario.

Otro riesgo importante está relacionado con la seguridad en redes públicas. Si alguien se conecta a una red wifi abierta, un ciberdelincuente podría interceptar las cookies de sesión, lo que abriría la puerta a la suplantación de identidad en servicios como redes sociales o correos electrónicos.

Existen varios tipos de cookies
Existen varios tipos de cookies en Google Chrome, que varían según su duración, origen y función dentro de la navegación.

Además, existen programas maliciosos capaces de robar cookies y, con ellas, obtener acceso a cuentas personales sin necesidad de conocer la contraseña.

Beneficios de limpiar las cookies con regularidad

Eliminar las cookies periódicamente ofrece ventajas claras. El primer beneficio es recuperar el control sobre la privacidad. Al borrar estos archivos, se evita que los sitios web sigan rastreando la actividad y construyendo perfiles detallados del usuario. Esto reduce la exposición a la publicidad personalizada y a los riesgos derivados del acceso no autorizado a los datos.

Desde el punto de vista de la seguridad, la eliminación de cookies de sesión minimiza la posibilidad de que un atacante pueda acceder a cuentas personales. Al no conservar información sensible, se dificulta la labor de los programas maliciosos diseñados para robar estos archivos.

Otro beneficio relevante es la mejora del rendimiento. Al limpiar cookies y caché, el navegador libera espacio y puede recuperar la fluidez en la carga de páginas web. Este proceso también permite restaurar la configuración original de los sitios, útil cuando alguna web muestra errores o no refleja los cambios realizados por el usuario.

Eliminar cookies regularmente protege frente
Eliminar cookies regularmente protege frente a ataques en redes wifi públicas y frente a programas maliciosos que buscan robar información.

Por último, borrar las cookies puede servir para “resetear” la información que una web tiene del usuario. Si una tienda online ofrece recomendaciones basadas en visitas anteriores y no resultan de interés, limpiar las cookies restablece el historial y permite recibir sugerencias nuevas o diferentes.

Cómo eliminar las cookies de Google Chrome

El proceso para limpiar las cookies en Google Chrome es simple y rápido. El navegador permite elegir el periodo de tiempo del que se desean eliminar estos archivos, desde la última hora hasta todo el historial almacenado.

Los pasos para borrar las cookies en Chrome son los siguientes:

  • Abre Google Chrome en el dispositivo.
  • Pulsa sobre los tres puntos situados en la esquina superior derecha.
  • Accede a la sección “Configuración”.
  • Entra en “Privacidad y seguridad”.
  • Selecciona “Borrar datos de navegación”.
  • Elige el periodo de tiempo que se desea limpiar: última hora, último día, última semana, último mes o todo el tiempo.
  • Marca la opción “Cookies y otros datos de sitios”.
  • Pulsa en “Eliminar datos” para finalizar el proceso.

