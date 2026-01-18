Cómo elegir la mejor powerbank o batería portátil y poder cargar los dispositivos en un apagón

El tamaño compacto de las powerbanks permite que sean aptas para llevar en cualquier viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías portátiles o powerbanks se han convertido en una herramienta indispensable cuando el acceso a la electricidad queda interrumpido, como ocurre durante un apagón. Estos dispositivos permiten cargar teléfonos, tabletas e incluso computadoras portátiles sin depender de una toma de corriente.

Su utilidad se extiende a situaciones cotidianas, desde excursiones hasta jornadas laborales extensas fuera de casa. Ante un corte de luz inesperado, contar con una batería portátil puede marcar la diferencia para mantener la comunicación y el acceso a información relevante.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), elegir la mejor opción requiere analizar varios factores técnicos y de uso, sobre todo ante eventuales cortes de luz prolongados.

Qué capacidad debe tener una powerbank para ser útil en el día a día

Modelos de 10.000 mAh y 20.000 mAh ofrecen mayor autonomía y portabilidad.

La capacidad de una batería externa se expresa en miliamperios hora (mAh). Las opciones más habituales en el mercado son las de 10.000 mAh y 20.000 mAh.

Una batería de 10.000 mAh resulta más compacta y sencilla de transportar, mientras que la de 20.000 mAh ofrece más reservas energéticas y permite cargar dispositivos de modo más eficiente.

No es seguro elegir una powerbank con menos de 7.800 mAh, porque podría no cubrir una recarga completa para la mayoría de los celulares actuales. Tampoco suele ser práctico optar por modelos que superen los 27.000 mAh, tanto por tamaño como por restricciones para llevarlas en aviones.

Cuál potencia y conexiones debe ofrecer la batería portátil

Las conexiones USB-C y USB-A incrementan la compatibilidad con distintos dispositivos.

La potencia determina la rapidez con la que una batería externa puede cargar un dispositivo. La mayoría de las baterías portátiles del mercado ofrecen hasta 15W, suficiente para teléfonos inteligentes y tabletas. Para cargar dispositivos más exigentes, como una computadora portátil, conviene buscar modelos de hasta 25W.

En cuanto a las conexiones, la OCU sugiere que la mayoría de los modelos incluyen puertos USB-C, tanto para cargar la propia batería como para recargar otros dispositivos, junto con puertos USB-A.

Algunas versiones mantienen puertos Micro-USB, aunque esta tecnología resulta menos duradera. Todas las powerbanks suelen incluir un cable compatible, pero si el dispositivo utiliza conector Lightning, será necesario adquirir un cable específico.

Cómo influye la velocidad de carga y recarga de la batería portátil

Se debe corroborar que la capacidad de la batería permita varias cargas.

La velocidad de carga afecta al tiempo que tarda un dispositivo en recargarse y además, al tiempo necesario para reponer la energía de la propia batería portátil. Este factor depende de la capacidad del modelo, la potencia de entrada soportada y la eficiencia de almacenamiento.

Existen diferencias notables entre modelos, incluso entre aquellos con capacidades similares. Para quienes suelen olvidar cargar la powerbank durante la noche, es necesario elegir una que permita una recarga rápida, porque algunas logran almacenar suficiente energía en pocas horas.

Cuál debe ser la resistencia de una powerbank para evitar daños prematuros

Una batería externa utilizada a diario queda expuesta a caídas, golpes y condiciones adversas. Por este motivo, conviene revisar la robustez de los materiales y la calidad de fabricación.

La resistencia a golpes y caídas prolonga la vida útil del dispositivo.

Algunos modelos tienen carcasas reforzadas o detalles que atenúan el impacto ante accidentes. Elegir una batería resistente garantiza una vida útil más prolongada, sobre todo en contextos de uso intensivo o al aire libre.

Qué otros datos conviene revisar

La elección de una powerbank no debe basarse exclusivamente en la capacidad o la potencia. Conviene analizar el número de puertos disponibles, la compatibilidad con distintos dispositivos, el peso y el tamaño, así como la reputación del fabricante.

Asimismo, es relevante informarse sobre la garantía y la facilidad para encontrar repuestos o accesorios. Una powerbank de calidad puede marcar la diferencia en circunstancias de emergencia, permitiendo mantener la comunicación y el acceso a información.