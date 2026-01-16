Tecno

ChatGPT deja de funcionar en WhatsApp en todos los países de América Latina, excepto uno

La medida comenzó a regir desde el 15 de enero de 2026 debido a la nueva política de Meta que restringe estos servicios en su plataforma

WhatsApp inició el bloqueo de
WhatsApp inició el bloqueo de ChatGPT y otros chatbots de IA en América Latina, con Brasil como única excepción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp comenzó a bloquear desde hoy el uso de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT en todos los países de América Latina, con una excepción: Brasil. La decisión impacta a millones de usuarios que empleaban estos servicios a través de la popular aplicación de mensajería, luego de que la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, implementó una nueva política global sobre el uso de chatbots de propósito general en su plataforma.

La directiva de Meta establece un periodo de gracia de 90 días a partir del 15 de enero para que los proveedores de inteligencia artificial y desarrolladores dejen de responder a consultas de usuarios y comuniquen a sus clientes que sus bots dejarán de estar disponibles en WhatsApp.

Sin embargo, la orden excluye a quienes tengan números de teléfono con código de país +55, correspondiente a Brasil, tras una intervención de la autoridad antimonopolio local.

Meta otorgó 90 días a
Meta otorgó 90 días a desarrolladores y proveedores de IA para cesar el funcionamiento de sus chatbots en la aplicación. (Reuters)

La decisión de Meta, cuestionada a nivel gubernamental

La agencia de competencia de Brasil (CADE) ordenó suspender la normativa en ese país y abrió una investigación para determinar si las condiciones impuestas por Meta favorecen indebidamente a su propio asistente, Meta AI.

“El requisito de dejar de responder a las consultas de los usuarios y de implementar el mensaje automático preaprobado antes del 15 de enero de 2026 ya no se aplica al interactuar con personas con código de país de Brasil (+55)”, indica el aviso de Meta a los proveedores de IA, documento al cual tuvo acceso TechCrunch.

La política de WhatsApp restringe únicamente el uso de chatbots de propósito general, como ChatGPT y Grok, que permiten mantener conversaciones abiertas y responder a temas variados. La medida no afecta a los bots empresariales dedicados al soporte al cliente, que seguirán operando dentro de la aplicación.

La restricción no afecta a
La restricción no afecta a los bots empresariales de soporte al cliente, que seguirán operando en WhatsApp. (Reuters)

Esta excepción en Brasil sigue el precedente de Italia, donde en diciembre Meta también debió modificar su política tras una decisión de la autoridad de competencia local. Además, la Unión Europea inició una investigación antimonopolio sobre las nuevas reglas impuestas por la compañía estadounidense.

El argumento central de Meta es que la aparición masiva de chatbots de inteligencia artificial sobrecarga los sistemas de su API empresarial, diseñada originalmente para otros fines. “La aparición de chatbots de IA en nuestra API Business generó una carga para nuestros sistemas que no estaban preparados para soportar”, afirmó un portavoz de WhatsApp en respuesta a la pesquisa brasileña.

“Esta lógica asume que WhatsApp es de algún modo una tienda de aplicaciones, pero el canal natural para las empresas de IA son los app stores, sus propios sitios web y alianzas industriales, no la plataforma Business de WhatsApp”, añadió.

Meta justifica la decisión por
Meta justifica la decisión por la sobrecarga que los chatbots de IA generan en su sistema de API empresarial. (Reuters)

La disputa entre Meta y las autoridades de Brasil se produce en un contexto de creciente tensión global sobre el papel de las grandes tecnológicas en el mercado de la inteligencia artificial y los posibles efectos en la competencia. Según TechCrunch, la exclusión de Brasil de la nueva política podría mantener el acceso a los chatbots de IA para decenas de millones de usuarios en ese país, mientras el resto de América Latina pierde esta posibilidad.

