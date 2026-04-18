Política

La Libertad Avanza ganó su primer centro de estudiantes en un colegio secundario de CABA

Karina Milei y Pilar Ramírez respaldaron a la agrupación. Es la primera victoria a seis meses de su creación y competirán en varias escuelas más

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Karina Milei y Pilar Ramírez respaldaron a la agrupación BASES CABA en su primera victoria en colegios secundarios porteños
Karina Milei y Pilar Ramírez respaldaron a la agrupación BASES CABA en su primera victoria en colegios secundarios porteños

La agrupación estudiantil BASES CABA celebró hoy su primera victoria en una elección de centro de estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, respaldada por el impulso de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de la legisladora porteña Pilar Ramírez. El triunfo se concretó en el Liceo Nº 4, institución ubicada en el barrio de Recoleta, con la candidatura de Gastón Pereyra, quien encabezó la lista ganadora y se convirtió en el nuevo representante estudiantil de la institución.

La jornada marcó un hito para un espacio que, en tan solo seis meses de su lanzamiento, logró instalarse en el escenario secundario porteño.

La agrupación BASES, presentada en sociedad junto a Karina y Ramírez, propuso desde sus inicios enfrentar el adoctrinamiento y promover una educación basada en la libertad. Según los organizadores, su objetivo radica en generar un espacio plural en las aulas, donde distintas voces puedan expresarse sin intermediaciones ni imposiciones.

La agrupación BASES CABA busca enfrentar el adoctrinamiento y garantizar una educación basada en la libertad y la pluralidad de voces
La agrupación BASES CABA busca enfrentar el adoctrinamiento y garantizar una educación basada en la libertad y la pluralidad de voces

“En septiembre, junto a Karina Milei y Pilar Ramírez, lanzábamos esta agrupación que hoy se hace de este primer Centro de Estudiantes. Es apenas el inicio”, resaltaron voceros del espacio.

El triunfo en el Liceo Nº 4 representa un avance estratégico para La Libertad Avanza, que apuesta a consolidar su presencia entre los jóvenes y captar nuevas voces dentro del movimiento estudiantil. Desde la agrupación, los representantes electos reafirmaron el compromiso de continuar “dando la batalla cultural en defensa de una educación libre de imposiciones ideológicas”.

La victoria, obtenida en un contexto de cambio generacional en las instituciones educativas, fue interpretada por referentes del espacio como una señal de que se está produciendo una transformación en la manera de concebir la participación estudiantil.

Según sus referentes, la agenda de BASES no se detendrá con este primer logro. De acuerdo con lo anunciado, la agrupación ya prepara su participación en los próximos comicios estudiantiles de seis establecimientos porteños, entre los que se encuentran la Escuela Técnica Nº 01 “Ingeniero Otto Krause” (D.E. 04), el Colegio Nº 07 “Juan Martín de Pueyrredón” (D.E. 03), las Escuelas Técnicas Raggio (D.E. 10), la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” (D.E. 18), la Escuela Técnica Nº 35 “Ing. Eduardo Latzina” (D.E. 18) y el Instituto Industrial “Luis A. Huergo”.

Desde La Libertad Avanza, el resultado fue recibido como un paso inicial dentro de una estrategia más amplia para disputar espacios de representación en el ámbito estudiantil.

La victoria incluso se festejó a través de las redes sociales. Pilar Ramírez, diputada y presidenta de bloque en la Legislatura de CABA, además de ser presidenta del partido de LLA en la Ciudad, celebró el logro con un mensaje en su cuenta oficial de X.

Gastón Pereyra resultó electo como nuevo representante estudiantil del Liceo 4
Gastón Pereyra resultó electo como nuevo representante estudiantil del Liceo 4

“Histórico. BASES CABA ganó el Liceo 4 y se quedó con su primer Centro de Estudiantes. La juventud dijo basta de adoctrinamiento en las aulas y salió a dar la batalla cultural. La Libertad Avanza también en las escuelas, aunque a algunos no les guste. ¡VLLC!”, escribió la legisladora, junto a una foto con los jóvenes que encabezan el centro de estudiantes.

La cuenta oficial de la agrupación también festejó lograr el primer centro de estudiantes. “Hace menos de un año nos propusimos dar la batalla cultural y defender las ideas de la libertad en las aulas, como nos enseñó Javier Milei. ¡Hoy ganamos nuestro primer Centro de Estudiantes en el Liceo 4! La libertad avanza en las escuelas. ¡VLLC!”, postearon en su cuenta oficial de X.

Meses atrás, en febrero, se realizó el primer encuentro de Universitarios por la Libertad (UPL), la organización libertaria para competir en las universidades. El Encuentro Federal fue en el barrio porteño de Núñez. Quien coordina este armado es Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados y responsable de la Juventud de La Libertad Avanza, a pedido de Karina Milei.

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