Así es Creator Studio, la apuesta de Apple para usuarios creativos sin Adobe

Apple presentó Creator Studio, una nueva suscripción que busca concentrar en un solo paquete sus principales herramientas creativas y de productividad, con el objetivo de atraer a creadores de contenido, editores de video, músicos y diseñadores que hoy dependen de soluciones como Adobe Creative Cloud.

A partir del 28 de enero, los usuarios podrán acceder a versiones avanzadas de aplicaciones como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, además de Pages, Numbers y Keynote, tanto en Mac como en iPad.

El anuncio marca un cambio relevante en la estrategia de la compañía, que hasta ahora ofrecía estas aplicaciones de forma independiente y mediante licencias de pago único. Herramientas profesionales como Final Cut Pro o Logic Pro tenían un costo individual de 299 dólares cada una, lo que representaba una barrera de entrada para muchos usuarios.

Con Creator Studio, Apple unifica todo el ecosistema creativo en una sola suscripción que costará 12,99 dólares al mes o 129 dólares al año, una cifra notablemente inferior a la de su principal competidor en este segmento.

La propuesta se posiciona como una alternativa directa al modelo de Adobe, cuyo plan Creative Cloud ronda los 54 dólares mensuales e incluye aplicaciones como Photoshop, Premiere Pro, After Effects y Audition. En los últimos meses, Adobe ha sido objeto de críticas por sus condiciones de cancelación y por cambios en sus políticas que generaron inquietud sobre el uso de contenidos de los usuarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Creator Studio no se limita a agrupar aplicaciones ya existentes. Apple añadió funciones de inteligencia artificial orientadas a mejorar la productividad creativa. Entre las novedades se incluyen motores de búsqueda más avanzados dentro de bibliotecas de video, audio e imágenes, lo que permite localizar fragmentos específicos con mayor rapidez.

También se incorporaron herramientas de sincronización de ritmo para proyectos musicales y audiovisuales, así como bibliotecas de sonidos ampliadas y optimizadas para producciones profesionales.

Otro de los focos está puesto en el iPad. Apple ha trabajado para que las versiones de Final Cut Pro, Logic Pro y otras aplicaciones ofrezcan una experiencia más cercana a la de escritorio, aprovechando el hardware de sus tablets más recientes. La suscripción busca reforzar la idea de que un iPad puede ser una herramienta de trabajo creativo completa, sin depender exclusivamente de una computadora.

En cuanto a los precios y beneficios adicionales, la compañía confirmó que Creator Studio incluirá tres meses de prueba gratuita para quienes compren una Mac o un iPad nuevos. Los usuarios actuales podrán acceder a un mes de prueba sin costo.

Además, se mantiene un plan con descuento para estudiantes y docentes, que tendrá un valor de 2,99 dólares al mes o 29,99 dólares al año, una política similar a la que Apple ya aplica en otros servicios. La suscripción estándar también permitirá compartir el acceso con hasta cinco miembros de una familia mediante el sistema de uso compartido.

Apple aclaró que el lanzamiento de Creator Studio no elimina la posibilidad de adquirir las aplicaciones por separado. Quienes prefieran comprar Final Cut Pro, Logic Pro u otras herramientas de forma definitiva podrán seguir haciéndolo. Asimismo, las aplicaciones de ofimática como Pages, Numbers y Keynote continuarán siendo gratuitas, y la suscripción solo desbloqueará plantillas premium y bibliotecas de recursos adicionales.

En términos de requisitos técnicos, Apple recomienda contar con una Mac con macOS 26 o un iPad con iPadOS 26 para obtener la mejor experiencia. No obstante, cada aplicación tiene exigencias específicas. Por ejemplo, Final Cut Pro requiere como mínimo macOS 15.6 y un chip M1, lo que limita el acceso en equipos más antiguos.

Con Creator Studio, Apple refuerza su apuesta por los servicios y por un ecosistema cerrado que integre hardware, software y suscripción. La iniciativa busca captar a usuarios creativos que desean reducir costos, simplificar herramientas y evitar depender de plataformas externas.