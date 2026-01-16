Tecno

Así es Creator Studio, la apuesta de Apple para usuarios creativos sin Adobe

Apple busca atraer a creadores que trabajan tanto en Mac como en iPad, reforzando la idea de un ecosistema unificado

Guardar
Así es Creator Studio, paquetes
Así es Creator Studio, paquetes de programas para creatividad y productividad. (Foto: Apple)

Apple presentó Creator Studio, una nueva suscripción que busca concentrar en un solo paquete sus principales herramientas creativas y de productividad, con el objetivo de atraer a creadores de contenido, editores de video, músicos y diseñadores que hoy dependen de soluciones como Adobe Creative Cloud.

A partir del 28 de enero, los usuarios podrán acceder a versiones avanzadas de aplicaciones como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, además de Pages, Numbers y Keynote, tanto en Mac como en iPad.

El anuncio marca un cambio relevante en la estrategia de la compañía, que hasta ahora ofrecía estas aplicaciones de forma independiente y mediante licencias de pago único. Herramientas profesionales como Final Cut Pro o Logic Pro tenían un costo individual de 299 dólares cada una, lo que representaba una barrera de entrada para muchos usuarios.

Apple nuevos programas creativos llamados
Apple nuevos programas creativos llamados Creator Studio, el cual busca hacerle frente a Adobe. (Apple)

Con Creator Studio, Apple unifica todo el ecosistema creativo en una sola suscripción que costará 12,99 dólares al mes o 129 dólares al año, una cifra notablemente inferior a la de su principal competidor en este segmento.

La propuesta se posiciona como una alternativa directa al modelo de Adobe, cuyo plan Creative Cloud ronda los 54 dólares mensuales e incluye aplicaciones como Photoshop, Premiere Pro, After Effects y Audition. En los últimos meses, Adobe ha sido objeto de críticas por sus condiciones de cancelación y por cambios en sus políticas que generaron inquietud sobre el uso de contenidos de los usuarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Creator Studio no se limita a agrupar aplicaciones ya existentes. Apple añadió funciones de inteligencia artificial orientadas a mejorar la productividad creativa. Entre las novedades se incluyen motores de búsqueda más avanzados dentro de bibliotecas de video, audio e imágenes, lo que permite localizar fragmentos específicos con mayor rapidez.

Apple trae nuevas funciones creativas
Apple trae nuevas funciones creativas con su programa Creator Studio. (Apple)

También se incorporaron herramientas de sincronización de ritmo para proyectos musicales y audiovisuales, así como bibliotecas de sonidos ampliadas y optimizadas para producciones profesionales.

Otro de los focos está puesto en el iPad. Apple ha trabajado para que las versiones de Final Cut Pro, Logic Pro y otras aplicaciones ofrezcan una experiencia más cercana a la de escritorio, aprovechando el hardware de sus tablets más recientes. La suscripción busca reforzar la idea de que un iPad puede ser una herramienta de trabajo creativo completa, sin depender exclusivamente de una computadora.

En cuanto a los precios y beneficios adicionales, la compañía confirmó que Creator Studio incluirá tres meses de prueba gratuita para quienes compren una Mac o un iPad nuevos. Los usuarios actuales podrán acceder a un mes de prueba sin costo.

Con Creator Studio, ya no
Con Creator Studio, ya no será necesario contar con una suscripción a Adove. (Apple)

Además, se mantiene un plan con descuento para estudiantes y docentes, que tendrá un valor de 2,99 dólares al mes o 29,99 dólares al año, una política similar a la que Apple ya aplica en otros servicios. La suscripción estándar también permitirá compartir el acceso con hasta cinco miembros de una familia mediante el sistema de uso compartido.

Apple aclaró que el lanzamiento de Creator Studio no elimina la posibilidad de adquirir las aplicaciones por separado. Quienes prefieran comprar Final Cut Pro, Logic Pro u otras herramientas de forma definitiva podrán seguir haciéndolo. Asimismo, las aplicaciones de ofimática como Pages, Numbers y Keynote continuarán siendo gratuitas, y la suscripción solo desbloqueará plantillas premium y bibliotecas de recursos adicionales.

En términos de requisitos técnicos, Apple recomienda contar con una Mac con macOS 26 o un iPad con iPadOS 26 para obtener la mejor experiencia. No obstante, cada aplicación tiene exigencias específicas. Por ejemplo, Final Cut Pro requiere como mínimo macOS 15.6 y un chip M1, lo que limita el acceso en equipos más antiguos.

Creator Studio podrá ser usada
Creator Studio podrá ser usada en las Mac y también en iPad. (Apple)

Con Creator Studio, Apple refuerza su apuesta por los servicios y por un ecosistema cerrado que integre hardware, software y suscripción. La iniciativa busca captar a usuarios creativos que desean reducir costos, simplificar herramientas y evitar depender de plataformas externas.

Temas Relacionados

AppleCreator StudioAdobeLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

El aumento será visible en la próxima fecha de facturación, según los correos enviados por la plataforma a los usuarios

Spotify aumenta de precio sus

Android Auto presenta fallas con el Asistente de Google y usuarios son obligados a migrar a Gemini

Mientras Google prioriza la implementación de Gemini, el asistente tradicional presenta errores constantes

Android Auto presenta fallas con

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 16 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es la cotización

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este 16 de enero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cómo se ha movido

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

El control de permisos de cámara en computadoras y móviles se ha convertido en una medida clave para proteger la privacidad ante el riesgo de accesos no autorizados

Cómo detectar si alguien tiene
DEPORTES
El argentino Luciano Benavides perdió

El argentino Luciano Benavides perdió el liderazgo, pero buscará la hazaña para ganar el Rally Dakar en la última etapa: “Vamos a ver si es épica o no”

Pidió el Ojo de Halcón, pero cometió un increíble fallo y su reacción tras la resolución se hizo viral: “Puro cine”

Luto en el fútbol brasileño: el micro que trasladaba al Águia de Marabá tras jugar la Copinha chocó y murió un entrenador

El ranking de los deportistas mejores pagos del mundo con Cristiano Ronaldo en la cima y Lionel Messi en el podio

Sebastián Báez, intratable: ganó dos partidos en un día, sigue invicto en 2026 y clasificó a la final en Auckland

TELESHOW
Salud, miedo y un milagro

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

El video de Christian Petersen durante su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

Así es la colaboración de Bizarrap con Gorillaz: “Otro sueño cumplido gracias a la música”

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: “Fue hace unos meses”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo las redes sociales influyen

Cómo las redes sociales influyen en la obsesión por comer sano

Diez mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí en medio de una nueva ofensiva de seguridad

El nuevo libro de Roberto Saviano alza la voz por quienes se hicieron oír, aunque intentaron silenciarlos

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero