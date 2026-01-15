Tecno

Cómo es la nueva función de ChatGPT capaz de traducir textos en 50 idiomas

OpenAI presentó ChatGPT Translate, una herramienta gratuita y sin registro, con funciones personalizables y orientada a competir con Google Translate

Guardar
ChatGPT Translate permite traducir textos
ChatGPT Translate permite traducir textos en 50 idiomas sin necesidad de crear una cuenta ni iniciar sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI lanzó una función de traducción que permite convertir textos en 50 idiomas de manera gratuita y sin necesidad de registro, con la intención de posicionarse como un competidor directo de Google Translate. La nueva herramienta, denominada ChatGPT Translate, funciona a través de una página web independiente y presenta una interfaz sencilla, con campos específicos para introducir el texto original y seleccionar el idioma de destino.

La plataforma ChatGPT Translate detecta automáticamente el idioma de origen e incorpora opciones adicionales para mejorar la experiencia del usuario. Una vez realizada la traducción, la página ofrece botones para copiar el contenido traducido y escuchar la pronunciación en el idioma elegido. Además, integra sugerencias de prompts con acciones rápidas, como adaptar el texto para que suene más natural o simplificarlo para explicárselo a un niño.

En el anuncio de la herramienta, OpenAI subrayó que la nueva función no se limita a la traducción directa, sino que amplía las posibilidades para personalizar el resultado según el contexto. Por ejemplo, el usuario puede pedir que la traducción adopte un tono más formal, se adapte a una región específica o suene más coloquial, lo que facilita la comunicación precisa en escenarios profesionales y personales.

La herramienta de OpenAI ofrece
La herramienta de OpenAI ofrece opciones para adaptar la traducción al contexto y tono deseados. (OpenAI)

El desarrollo de ChatGPT Translate surge en un contexto de creciente competencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial y la traducción automática. Google ha expandido su traductor con la incorporación de 110 nuevos idiomas y el despliegue de funciones avanzadas, como la traducción en vivo mediante auriculares y herramientas para el aprendizaje de idiomas.

La aparición de la nueva función de OpenAI responde a una estrategia para diversificar sus servicios y captar usuarios que buscan alternativas prácticas y accesibles.

Así puedes usar el traductor de ChatGPT

La página de ChatGPT Translate opera como una herramienta autónoma, separada de la interfaz habitual del chatbot. El acceso es directo y no requiere suscripción ni inicio de sesión, lo que facilita su uso para estudiantes, profesionales y viajeros. Según la compañía, la plataforma está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo y su uso es completamente gratuito.

El traductor detecta el idioma
El traductor detecta el idioma de origen de forma automática y facilita la copia o reproducción de la traducción en voz alta. (OpenAI)

En la parte inferior de la traducción, la plataforma despliega botones para copiar el texto o reproducirlo en voz alta. Además, aparecen opciones para modificar la traducción utilizando los prompts predeterminados, que dirigen a la interfaz clásica de ChatGPT. Allí, el usuario puede continuar trabajando con el texto, añadir imágenes o explorar funciones adicionales relacionadas con la inteligencia artificial.

La competencia en el sector de la traducción automática fue uno de los temas destacados en el último Consumer Electronics Show (CES) 2026, donde se presentaron dispositivos capaces de traducir conversaciones en tiempo real. Entre las novedades, resaltó un dispositivo de tamaño similar a un teléfono que, junto con auriculares, permitió mantener una conversación en polaco sin que la usuaria hablara el idioma, mostrando la velocidad de avance en este campo.

OpenAI adelantó que, en el futuro, la plataforma podría incorporar capacidades para traducir contenido a partir de imágenes o voz, como fotografías de señales o audios, aunque no especificó fechas para la llegada de estas funciones. La compañía continúa desarrollando nuevas integraciones y herramientas, como la última versión de ChatGPT 5.2 y la implementación de generadores de imágenes y conexiones con servicios de terceros, entre ellos Apple Music.

ChatGPT Translate incluye sugerencias de
ChatGPT Translate incluye sugerencias de prompts para modificar o simplificar el texto traducido según el usuario lo requiera. (OpenAI)

La alternativa de OpenAI se diferencia de otras plataformas por ofrecer la capacidad de adaptar las traducciones al contexto deseado y por su accesibilidad. Según los desarrolladores, el objetivo es facilitar la comunicación global a través de soluciones basadas en inteligencia artificial, que respondan a las necesidades de diversos usuarios y situaciones.

Temas Relacionados

ChatgptTraductorGoogle TranslateInteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Zorin OS 18 arrasa con más de dos millones de descargas impulsadas por quienes abandonan Windows

La imposibilidad de actualizar equipos con hardware plenamente operativo, pero sin el chip de seguridad TPM 2.0, ha obligado a muchos a buscar refugio en sistemas alternativos

Zorin OS 18 arrasa con

Desarrollan innovador sistema que convierte las corrientes de agua del océano en electricidad

Investigadores de la Universidad Rovira i Virgil desarrollaron un sistema que utiliza un cilindro oscilante como alternativa eficiente y sencilla a las turbinas tradicionales

Desarrollan innovador sistema que convierte

Impulsan la legalización de robotaxis en el estado de Nueva York, pero excluyen una ciudad

La propuesta ha despertado interés en empresas como Waymo, que desde hace años busca ingresar a la metrópoli

Impulsan la legalización de robotaxis

Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

Las aplicaciones incluidas aprovechan al máximo la potencia de los chips Apple Silicon y la integración entre hardware y software de la marca

Apple presenta Creator Studio: la

Estas son las nuevas funciones que tendría Siri tras la alianza entre Google y Apple

Una de las mejoras sería la capacidad de responder preguntas factuales utilizando lenguaje natural y citando siempre la fuente de la información

Estas son las nuevas funciones
DEPORTES
Las confesiones de Chiquito Romero:

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

“He sido traicionada de la manera más inimaginable”: el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del deporte

TELESHOW
Fabián Vena: “Creo que hace

Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

Tamara Báez mostró su escapada a la costa con Thiago Martínez y Jamaica: amor, cuatriciclos y playa en Pinamar

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Anita Espasandín sorprendió con el carrusel que publicó en sus redes sociales: “Algunas fotos y un poema”

“Tormenta, viento y granizo”: el temporal en Pinamar obligó a suspender el stream de Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez

INFOBAE AMÉRICA

Israel elevó al máximo la

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030