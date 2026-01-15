Cómo es la nueva función de ChatGPT capaz de traducir textos en 50 idiomas

ChatGPT Translate permite traducir textos en 50 idiomas sin necesidad de crear una cuenta ni iniciar sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI lanzó una función de traducción que permite convertir textos en 50 idiomas de manera gratuita y sin necesidad de registro, con la intención de posicionarse como un competidor directo de Google Translate. La nueva herramienta, denominada ChatGPT Translate, funciona a través de una página web independiente y presenta una interfaz sencilla, con campos específicos para introducir el texto original y seleccionar el idioma de destino.

La plataforma ChatGPT Translate detecta automáticamente el idioma de origen e incorpora opciones adicionales para mejorar la experiencia del usuario. Una vez realizada la traducción, la página ofrece botones para copiar el contenido traducido y escuchar la pronunciación en el idioma elegido. Además, integra sugerencias de prompts con acciones rápidas, como adaptar el texto para que suene más natural o simplificarlo para explicárselo a un niño.

En el anuncio de la herramienta, OpenAI subrayó que la nueva función no se limita a la traducción directa, sino que amplía las posibilidades para personalizar el resultado según el contexto. Por ejemplo, el usuario puede pedir que la traducción adopte un tono más formal, se adapte a una región específica o suene más coloquial, lo que facilita la comunicación precisa en escenarios profesionales y personales.

La herramienta de OpenAI ofrece opciones para adaptar la traducción al contexto y tono deseados. (OpenAI)

El desarrollo de ChatGPT Translate surge en un contexto de creciente competencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial y la traducción automática. Google ha expandido su traductor con la incorporación de 110 nuevos idiomas y el despliegue de funciones avanzadas, como la traducción en vivo mediante auriculares y herramientas para el aprendizaje de idiomas.

La aparición de la nueva función de OpenAI responde a una estrategia para diversificar sus servicios y captar usuarios que buscan alternativas prácticas y accesibles.

Así puedes usar el traductor de ChatGPT

La página de ChatGPT Translate opera como una herramienta autónoma, separada de la interfaz habitual del chatbot. El acceso es directo y no requiere suscripción ni inicio de sesión, lo que facilita su uso para estudiantes, profesionales y viajeros. Según la compañía, la plataforma está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo y su uso es completamente gratuito.

El traductor detecta el idioma de origen de forma automática y facilita la copia o reproducción de la traducción en voz alta. (OpenAI)

En la parte inferior de la traducción, la plataforma despliega botones para copiar el texto o reproducirlo en voz alta. Además, aparecen opciones para modificar la traducción utilizando los prompts predeterminados, que dirigen a la interfaz clásica de ChatGPT. Allí, el usuario puede continuar trabajando con el texto, añadir imágenes o explorar funciones adicionales relacionadas con la inteligencia artificial.

La competencia en el sector de la traducción automática fue uno de los temas destacados en el último Consumer Electronics Show (CES) 2026, donde se presentaron dispositivos capaces de traducir conversaciones en tiempo real. Entre las novedades, resaltó un dispositivo de tamaño similar a un teléfono que, junto con auriculares, permitió mantener una conversación en polaco sin que la usuaria hablara el idioma, mostrando la velocidad de avance en este campo.

OpenAI adelantó que, en el futuro, la plataforma podría incorporar capacidades para traducir contenido a partir de imágenes o voz, como fotografías de señales o audios, aunque no especificó fechas para la llegada de estas funciones. La compañía continúa desarrollando nuevas integraciones y herramientas, como la última versión de ChatGPT 5.2 y la implementación de generadores de imágenes y conexiones con servicios de terceros, entre ellos Apple Music.

ChatGPT Translate incluye sugerencias de prompts para modificar o simplificar el texto traducido según el usuario lo requiera. (OpenAI)

La alternativa de OpenAI se diferencia de otras plataformas por ofrecer la capacidad de adaptar las traducciones al contexto deseado y por su accesibilidad. Según los desarrolladores, el objetivo es facilitar la comunicación global a través de soluciones basadas en inteligencia artificial, que respondan a las necesidades de diversos usuarios y situaciones.