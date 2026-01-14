Tecno

Truth Social: cómo funciona la red social de Donald Trump

La plataforma adopta una mecánica y diseño muy similares a los de Twitter, permitiendo la publicación de mensajes breves

Guardar
La prioridad de Truth Social
La prioridad de Truth Social es reducir la fricción para nuevos usuarios e incentivar la participación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Truth Social se presenta como la alternativa de Donald Trump en el ecosistema de redes sociales, apuntando a un espacio de conversación sin restricciones y con una estructura que recuerda en muchos aspectos a Twitter.

Lanzada por Trump Media & Technology Group (TMTG), la plataforma surge como respuesta directa a los bloqueos sufridos por Trump en otras redes y se ha consolidado como un canal de comunicación propio, con una propuesta centrada en la defensa de la libertad de expresión y la ausencia de censura política.

Principales características de Truth Social, la red social de Donald Trump

Truth Social adopta una mecánica y diseño muy similares a los de Twitter, permitiendo la publicación de mensajes breves, la interacción mediante respuestas, “me gusta” y el equivalente al retuit denominado “Re-Truth”. La plataforma utiliza un vocabulario propio: los mensajes se llaman “Truths”, el acto de compartir contenido es un “Re-Truth” y el feed principal recibe el nombre de “Truth Feed”.

Truth Social se presenta como
Truth Social se presenta como la alternativa de Donald Trump en el ecosistema de redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cabe indicar que todo esto contribuye a una experiencia de usuario familiar para quienes ya usan otras redes tradicionales.

El sitio web oficial de la plataforma la define como una “gran carpa” de debate, una red social que promueve la conversación global “abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política”.

La prioridad de Truth Social es reducir la fricción para nuevos usuarios e incentivar la participación, especialmente de quienes buscan un entorno sin controles editoriales estrictos. Las descargas iniciales en la App Store la posicionaron por encima de aplicaciones como Facebook, Messenger y WhatsApp, reflejando el interés despertado en su lanzamiento.

El sitio web oficial de
El sitio web oficial de Truth Social la define como una “gran carpa” de debate. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Disponibilidad de Truth Social: cómo y dónde acceder a la red social

El despliegue de Truth Social fue gradual y estratégico. Inicialmente, la aplicación estuvo disponible para un grupo reducido de usuarios beta antes de su lanzamiento público en la App Store de Apple en febrero de 2022, exclusivamente para iPhone en Estados Unidos y, de manera limitada, para direcciones IP de Canadá. Este enfoque por fases permitió ajustar el producto antes de abrirlo a una audiencia más amplia.

En el caso de Android, la llegada de Truth Social a Google Play se retrasó hasta octubre de 2022, debido a que la plataforma tuvo que adecuarse a los requisitos de contenido de Google, eliminando mensajes que pudieran incitar a la violencia.

Actualmente, los usuarios pueden acceder también vía web en www.truthsocial.com, con una interfaz disponible en inglés. El registro es obligatorio para participar en la red, aunque el acceso desde el navegador fue restringido por un tiempo según nacionalidad, limitación que ya fue retirada.

La llegada de Truth Social
La llegada de Truth Social a Google Play se retrasó hasta octubre de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Tecnologías y funcionamiento interno de Truth Social

Truth Social está construida sobre el código fuente de Mastodon, una plataforma de software libre conocida por su estructura federada. Sin embargo, a diferencia de Mastodon —que permite la conexión entre múltiples servidores y una mayor personalización de la experiencia—, Truth Social apuesta por un entorno más cerrado y controlado, eliminando funciones como encuestas o ajustes avanzados de privacidad para las publicaciones.

El énfasis de Truth Social en la “libertad de expresión” se refleja tanto en su discurso como en su diseño. Aunque se la describe como un “clon de Twitter”, su principal diferenciador es el fuerte peso de la marca personal de Donald Trump, que impregna todos los aspectos del producto y determina su posicionamiento en el competitivo panorama de las redes sociales.

El funcionamiento de X se
El funcionamiento de X se apoya en la inmediatez y la conversación pública. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo funciona X, la red social antes conocida como Twitter

X, antes conocida como Twitter, es una red social basada en la publicación de mensajes cortos llamados “posts” o “tuits”. Los usuarios pueden compartir textos, imágenes, videos y enlaces, interactuar mediante respuestas, retuits y “me gusta”, y seguir a otras cuentas para recibir sus actualizaciones en tiempo real. La plataforma organiza el contenido en un flujo cronológico o algorítmico, permitiendo que la información circule de manera rápida y dinámica.

El funcionamiento de X se apoya en la inmediatez y la conversación pública. Los temas de actualidad suelen agruparse bajo etiquetas o “hashtags”, lo que facilita la participación en debates globales o locales. Además, X ofrece herramientas para crear encuestas, transmitir en vivo y comunicarse por mensajes directos, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de ideas, noticias y tendencias en todo el mundo.

Temas Relacionados

Truth SocialDonald TrumpRed socialLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Meta podría duplicar la producción de gafas inteligentes debido al aumento de demanda

La decisión tendría como objetivo alcanzar hasta 20 millones de unidades para 2026 y así consolidar el liderazgo de la compañía en este mercado de dispositivos

Meta podría duplicar la producción

Equipo de investigadores desarrolla hígado bioimpreso en 3D para trasplantes

El proyecto surgió con el objetivo de dar respuesta a la escasez de órganos donados

Equipo de investigadores desarrolla hígado

Cuatro trucos de Siri para sacar mayor provecho a tu iPhone

Existen opciones para personalizar la interacción, mejorar el reconocimiento de voz y adaptar las respuestas a tus preferencias

Cuatro trucos de Siri para

Quién es Dina Powell McCormick, la nueva presidenta de Meta y exasesora de Donald Trump

Su nombramiento fue destacado tanto por el fundador Mark Zuckerberg como por el mandatario de Estados Unidos

Quién es Dina Powell McCormick,

Apple lanza todo un paquete de apps para creadores de contenido

Apple Creator Studio es un paquete de suscripción que agrupa aplicaciones profesionales con funciones avanzadas y licencias integradas para creadores en Mac y iPad

Apple lanza todo un paquete
DEPORTES
El dardo de Gustavo Costas

El dardo de Gustavo Costas al River de Marcelo Gallardo en medio de otro convulsionado mercado de pases

La incómoda situación que afronta Yuki Tsunoda tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

La promesa del tenis argentino que mide casi 2 metros y usa un golpe en peligro de extinción: “Siempre miré mucho a Federer y a Del Potro”

TELESHOW
Habló Griselda Siciliani en medio

Habló Griselda Siciliani en medio de los rumores de separación de Luciano Castro: “Es demasiado todo”

Chechu Bonelli contó la verdad detrás de su vínculo con Facundo Pieres

Tiago PZK tuvo que ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias por su buena energía”

Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA: “A mí me pone muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El antisemitismo de los ayatolás

El antisemitismo de los ayatolás ha deshecho a Irán

El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

Cientos de familias comenzaron a denunciar las detenciones políticas en Venezuela tras años de silencio por temor al régimen

Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen

Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente