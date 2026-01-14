Truth Social: cómo funciona la red social de Donald Trump

La prioridad de Truth Social es reducir la fricción para nuevos usuarios e incentivar la participación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Truth Social se presenta como la alternativa de Donald Trump en el ecosistema de redes sociales, apuntando a un espacio de conversación sin restricciones y con una estructura que recuerda en muchos aspectos a Twitter.

Lanzada por Trump Media & Technology Group (TMTG), la plataforma surge como respuesta directa a los bloqueos sufridos por Trump en otras redes y se ha consolidado como un canal de comunicación propio, con una propuesta centrada en la defensa de la libertad de expresión y la ausencia de censura política.

Principales características de Truth Social, la red social de Donald Trump

Truth Social adopta una mecánica y diseño muy similares a los de Twitter, permitiendo la publicación de mensajes breves, la interacción mediante respuestas, “me gusta” y el equivalente al retuit denominado “Re-Truth”. La plataforma utiliza un vocabulario propio: los mensajes se llaman “Truths”, el acto de compartir contenido es un “Re-Truth” y el feed principal recibe el nombre de “Truth Feed”.

Cabe indicar que todo esto contribuye a una experiencia de usuario familiar para quienes ya usan otras redes tradicionales.

El sitio web oficial de la plataforma la define como una “gran carpa” de debate, una red social que promueve la conversación global “abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política”.

La prioridad de Truth Social es reducir la fricción para nuevos usuarios e incentivar la participación, especialmente de quienes buscan un entorno sin controles editoriales estrictos. Las descargas iniciales en la App Store la posicionaron por encima de aplicaciones como Facebook, Messenger y WhatsApp, reflejando el interés despertado en su lanzamiento.

Disponibilidad de Truth Social: cómo y dónde acceder a la red social

El despliegue de Truth Social fue gradual y estratégico. Inicialmente, la aplicación estuvo disponible para un grupo reducido de usuarios beta antes de su lanzamiento público en la App Store de Apple en febrero de 2022, exclusivamente para iPhone en Estados Unidos y, de manera limitada, para direcciones IP de Canadá. Este enfoque por fases permitió ajustar el producto antes de abrirlo a una audiencia más amplia.

En el caso de Android, la llegada de Truth Social a Google Play se retrasó hasta octubre de 2022, debido a que la plataforma tuvo que adecuarse a los requisitos de contenido de Google, eliminando mensajes que pudieran incitar a la violencia.

Actualmente, los usuarios pueden acceder también vía web en www.truthsocial.com, con una interfaz disponible en inglés. El registro es obligatorio para participar en la red, aunque el acceso desde el navegador fue restringido por un tiempo según nacionalidad, limitación que ya fue retirada.

Tecnologías y funcionamiento interno de Truth Social

Truth Social está construida sobre el código fuente de Mastodon, una plataforma de software libre conocida por su estructura federada. Sin embargo, a diferencia de Mastodon —que permite la conexión entre múltiples servidores y una mayor personalización de la experiencia—, Truth Social apuesta por un entorno más cerrado y controlado, eliminando funciones como encuestas o ajustes avanzados de privacidad para las publicaciones.

El énfasis de Truth Social en la “libertad de expresión” se refleja tanto en su discurso como en su diseño. Aunque se la describe como un “clon de Twitter”, su principal diferenciador es el fuerte peso de la marca personal de Donald Trump, que impregna todos los aspectos del producto y determina su posicionamiento en el competitivo panorama de las redes sociales.

Cómo funciona X, la red social antes conocida como Twitter

X, antes conocida como Twitter, es una red social basada en la publicación de mensajes cortos llamados “posts” o “tuits”. Los usuarios pueden compartir textos, imágenes, videos y enlaces, interactuar mediante respuestas, retuits y “me gusta”, y seguir a otras cuentas para recibir sus actualizaciones en tiempo real. La plataforma organiza el contenido en un flujo cronológico o algorítmico, permitiendo que la información circule de manera rápida y dinámica.

El funcionamiento de X se apoya en la inmediatez y la conversación pública. Los temas de actualidad suelen agruparse bajo etiquetas o “hashtags”, lo que facilita la participación en debates globales o locales. Además, X ofrece herramientas para crear encuestas, transmitir en vivo y comunicarse por mensajes directos, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de ideas, noticias y tendencias en todo el mundo.