Tecno

Quién es Dina Powell McCormick, la nueva presidenta de Meta y exasesora de Donald Trump

Su nombramiento fue destacado tanto por el fundador Mark Zuckerberg como por el mandatario de Estados Unidos

Guardar
Meta destacó que Dina Powell
Meta destacó que Dina Powell McCormick fue “un miembro invaluable de la Junta Directiva de Meta. (Future Investment Initiative Media Center/Handout via REUTERS)

Dina Powell McCormick asume la presidencia y vicepresidencia de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, marcando un nuevo capítulo en la dirección de la compañía tecnológica. Su designación, celebrada tanto por el fundador Mark Zuckerberg como por el presidente estadounidense, la posiciona al frente de la estrategia y ejecución de la firma en un momento clave para la expansión de la inteligencia artificial y la infraestructura global.

Con una trayectoria que combina experiencia en finanzas, desarrollo económico y servicio público, Powell McCormick se integra al equipo directivo con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas y garantizar el impacto positivo de las inversiones de Meta alrededor del mundo.

Dina Powell McCormick: liderazgo en Meta y visión para la IA

Meta destacó que Dina Powell McCormick fue “un miembro invaluable de la Junta Directiva de Meta y estuvo profundamente involucrada a medida que acelerábamos nuestra búsqueda de inteligencia artificial de frontera y superinteligencia personal”.

Dina Powell McCormick asume la
Dina Powell McCormick asume la presidencia y vicepresidencia de Meta. (Meta)

Su llegada a la presidencia y vicepresidencia coincide con el despliegue de un ambicioso modelo físico y financiero para la próxima década, que abarca centros de datos, sistemas energéticos y conectividad global a gran escala.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, subrayó las razones detrás de la elección: “La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales, combinada con sus profundas relaciones en todo el mundo, la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”.

Powell McCormick formará parte del núcleo estratégico, colaborando con los equipos de informática e infraestructura y asegurando que las inversiones multimillonarias estén alineadas con los objetivos de Meta, además de fomentar nuevas alianzas de capital e innovar en la capacidad de inversión a largo plazo.

El candidato al Senado de
El candidato al Senado de EE. UU. por el Partido Republicano, David McCormick, habla con sus partidarios junto a su esposa, Dina Powell McCormick, en un evento la noche de las elecciones en Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU. REUTERS/Quinn Glabicki

Trayectoria de Dina Powell McCormick: de la banca global al servicio público

La carrera de Dina Powell McCormick abarca más de 25 años en posiciones de alto nivel en finanzas internacionales, seguridad nacional y desarrollo económico. En Goldman Sachs, trabajó durante 16 años como socia y miembro del Comité de Dirección, liderando la división de Banca de Inversión Soberana Global.

Su gestión estuvo marcada por iniciativas de impacto global como 10.000 Mujeres, 10.000 Pequeñas Empresas y Un Millón de Mujeres Negras, proyectos destinados a promover el crecimiento económico y ampliar oportunidades para comunidades diversas.

En el ámbito del servicio público, Powell McCormick ha colaborado con dos presidentes estadounidenses. Durante la administración de Donald Trump, fue Asesora Adjunta de Seguridad Nacional, y bajo la presidencia de George W. Bush, se desempeñó como Asesora Principal de la Casa Blanca y Subsecretaria de Estado junto a Condoleezza Rice.

Además, recientemente ocupó cargos directivos en BDT & MSD Partners, al frente de los servicios globales al cliente.

Meta es la empresa matriz
Meta es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Reconocimiento internacional y respaldo a su nombramiento en Meta

El nombramiento de Dina Powell McCormick recibió amplio respaldo, incluyendo el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó en su red social lo siguiente: “Felicitaciones a Dina Powell McCormick, quien acaba de ser nombrada nueva presidenta de Meta. Una gran elección de Mark Zuckerberg. Es una persona fantástica y muy talentosa que ha servido a la administración Trump con fuerza y distinción”.

La nueva presidenta y vicepresidenta de Meta se enfrenta ahora al desafío de liderar la empresa en un periodo de transformación tecnológica, caracterizado por la integración de la inteligencia artificial en escala y la consolidación de infraestructuras a nivel mundial.

Finalmente, es pertinente recalcar que Meta es una empresa tecnológica global que desarrolla plataformas y servicios digitales enfocados en la comunicación y la interacción social. Asimismo, impulsa la creación de comunidades virtuales y el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluyendo la realidad virtual y aumentada, para conectar a personas en todo el mundo.

Temas Relacionados

Dina Powell McCormickMetaDonald TrumpLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Apple lanza todo un paquete de apps para creadores de contenido

Apple Creator Studio es un paquete de suscripción que agrupa aplicaciones profesionales con funciones avanzadas y licencias integradas para creadores en Mac y iPad

Apple lanza todo un paquete

Anthropic presenta su propia herramienta de IA para consultas sobre salud

Se trata de Claude for Healthcare, orientada a responder consultas sobre salud y facilitar la gestión de información médica

Anthropic presenta su propia herramienta

Reino Unido investiga a X por deepfakes creados con la IA Grok

La intervención de Ofcom surge a raíz de informes sobre el uso del chatbot de inteligencia artificial de X para generar y difundir imágenes no autorizadas de desnudos

Reino Unido investiga a X

Google toma medidas ante resúmenes con IA erróneos en los resultados de búsqueda sobre consejos médicos

La compañía retiró algunos resúmenes generados por inteligencia artificial en sus resultados de búsqueda sobre salud

Google toma medidas ante resúmenes

Brasil investiga a Meta por prácticas anticompetitivas y ordena la suspensión de los términos de uso de WhatsApp Business

El foco de la pesquisa se centra en los cambios contractuales introducidos por Meta en octubre de 2025, los cuales, según las denuncias, restringen el acceso de desarrolladores a la infraestructura de la app

Brasil investiga a Meta por
DEPORTES
La fuerte advertencia de un

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

La promesa del tenis argentino que mide casi 2 metros y usa un golpe en peligro de extinción: “Siempre miré mucho a Federer y a Del Potro”

“¿A que no sabés quién me apareció en Tinder?“: la filosa broma que sufrió uno de los futbolistas de la selección argentina

La nueva sorpresa de Úbeda en la última práctica de Boca: el equipo que jugaría ante Millonarios en el primer amistoso del año

Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

TELESHOW
Sabrina Rojas habló de las

Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA: “A mí me pone muy feliz”

Juana Repetto reveló cuál es su mayor miedo sobre la cesárea: “Pánico”

Alfa de Gran Hermano fue apartado de la obra de Matías Alé tras reiterados reclamos por maltrato al público

Leticia Siciliani defendió a su hermana Griselda y apuntó contra Luciano Castro: “Me molesta mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: el aumento

Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen

Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente

El futuro de la inteligencia artificial portátil: ASUS Zenbook A16 sorprende en el CES con la tecnología se mete en tu día a día

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos

La ciencia lo confirma: los animales también eligen a sus amigos y crean vínculos duraderos