Quién es Dina Powell McCormick, la nueva presidenta de Meta y exasesora de Donald Trump

Dina Powell McCormick asume la presidencia y vicepresidencia de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, marcando un nuevo capítulo en la dirección de la compañía tecnológica. Su designación, celebrada tanto por el fundador Mark Zuckerberg como por el presidente estadounidense, la posiciona al frente de la estrategia y ejecución de la firma en un momento clave para la expansión de la inteligencia artificial y la infraestructura global.

Con una trayectoria que combina experiencia en finanzas, desarrollo económico y servicio público, Powell McCormick se integra al equipo directivo con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas y garantizar el impacto positivo de las inversiones de Meta alrededor del mundo.

Dina Powell McCormick: liderazgo en Meta y visión para la IA

Meta destacó que Dina Powell McCormick fue “un miembro invaluable de la Junta Directiva de Meta y estuvo profundamente involucrada a medida que acelerábamos nuestra búsqueda de inteligencia artificial de frontera y superinteligencia personal”.

Su llegada a la presidencia y vicepresidencia coincide con el despliegue de un ambicioso modelo físico y financiero para la próxima década, que abarca centros de datos, sistemas energéticos y conectividad global a gran escala.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, subrayó las razones detrás de la elección: “La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales, combinada con sus profundas relaciones en todo el mundo, la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”.

Powell McCormick formará parte del núcleo estratégico, colaborando con los equipos de informática e infraestructura y asegurando que las inversiones multimillonarias estén alineadas con los objetivos de Meta, además de fomentar nuevas alianzas de capital e innovar en la capacidad de inversión a largo plazo.

Trayectoria de Dina Powell McCormick: de la banca global al servicio público

La carrera de Dina Powell McCormick abarca más de 25 años en posiciones de alto nivel en finanzas internacionales, seguridad nacional y desarrollo económico. En Goldman Sachs, trabajó durante 16 años como socia y miembro del Comité de Dirección, liderando la división de Banca de Inversión Soberana Global.

Su gestión estuvo marcada por iniciativas de impacto global como 10.000 Mujeres, 10.000 Pequeñas Empresas y Un Millón de Mujeres Negras, proyectos destinados a promover el crecimiento económico y ampliar oportunidades para comunidades diversas.

En el ámbito del servicio público, Powell McCormick ha colaborado con dos presidentes estadounidenses. Durante la administración de Donald Trump, fue Asesora Adjunta de Seguridad Nacional, y bajo la presidencia de George W. Bush, se desempeñó como Asesora Principal de la Casa Blanca y Subsecretaria de Estado junto a Condoleezza Rice.

Además, recientemente ocupó cargos directivos en BDT & MSD Partners, al frente de los servicios globales al cliente.

Reconocimiento internacional y respaldo a su nombramiento en Meta

El nombramiento de Dina Powell McCormick recibió amplio respaldo, incluyendo el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó en su red social lo siguiente: “Felicitaciones a Dina Powell McCormick, quien acaba de ser nombrada nueva presidenta de Meta. Una gran elección de Mark Zuckerberg. Es una persona fantástica y muy talentosa que ha servido a la administración Trump con fuerza y distinción”.

La nueva presidenta y vicepresidenta de Meta se enfrenta ahora al desafío de liderar la empresa en un periodo de transformación tecnológica, caracterizado por la integración de la inteligencia artificial en escala y la consolidación de infraestructuras a nivel mundial.

Finalmente, es pertinente recalcar que Meta es una empresa tecnológica global que desarrolla plataformas y servicios digitales enfocados en la comunicación y la interacción social. Asimismo, impulsa la creación de comunidades virtuales y el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluyendo la realidad virtual y aumentada, para conectar a personas en todo el mundo.