Hytale, el juego inspirado en Minecraft que acaba de llegar y ya se convirtió en el más visto en Twitch

Hytale, inspirado en Minecraft, logra ser el más visto en Twitch con más de 420.000 espectadores simultáneos el día de su estreno. (Hytale)

La llegada de Hytale ha marcado varias cifras importantes. A pesar de tener solo algunas horas bajo acceso anticipado, ya ha alcanzado un récord en Twitch y una suma relevante de jugadores simultáneos.

Este título tiene una clara inspiración a Minecraft, aunque con un enfoque mucho más en el RPG y la aventura, pero conservando un estilo artístico similar.

El fenómeno de Hytale en su lanzamiento

En su primer día, el pasado 13 de enero, Hytale alcanzó un pico de 2,8 millones de usuarios simultáneos, según anunció Simon Collins-Laflamme, fundador del estudio.

Esta cifra supera ampliamente la previsión inicial de un millón de jugadores, basada en el número de reservas previas al estreno. La demanda fue tan alta que el juego nunca llegó a estar disponible en Steam, optando por su propio launcher, lo que facilitó el monitoreo directo de la afluencia.

Hytale apuesta por mecánicas de exploración, construcción, rol y creatividad, ofreciendo mundos generados procedimentalmente y compatibles con mods desde el inicio. (Hypixel Studios.)

El éxito no se limitó al número de copias vendidas o reservas. Durante varias horas, Hytale fue el juego más visto en Twitch, la plataforma líder de retransmisión en directo.

Se registraron más de 420.000 espectadores simultáneos, superando a títulos establecidos y posicionándose solo por detrás de la categoría Just Chatting. Incluso después del pico, el juego mantenía una audiencia de aproximadamente 260.000 espectadores, permaneciendo entre las tres principales categorías del sitio.

La historia de Hytale y su parecido con Minecraft

El camino hasta este momento ha estado lejos de ser sencillo. Hypixel Studios, conocido internacionalmente por su popular servidor de Minecraft, anunció Hytale en 2018 con un tráiler que generó enorme expectación. El proyecto atrajo la atención de Riot Games, que en 2020 adquirió el estudio con la intención de impulsar el desarrollo.

No obstante, los retrasos comenzaron a acumularse a medida que la ambición del juego crecía. En 2023, Riot Games decidió cancelar Hytale y cerrar el estudio, sumiendo el futuro del juego en la incertidumbre.

El equipo de Hypixel Studios recupera y relanza Hytale tras la cancelación de Riot Games, consiguiendo una resurrección inesperada del proyecto. (Hytale)

Fue entonces cuando Simon Collins-Laflamme y un grupo de desarrolladores originales iniciaron un proceso de recuperación: en noviembre, lograron recomprar la propiedad intelectual y reconstituir el estudio de forma independiente.

En solo ocho semanas, el equipo fusionó decenas de versiones de desarrollo, reparó sistemas fundamentales y depuró miles de errores. El resultado fue una build funcional lista para el acceso anticipado, lo que muchos consideran una auténtica resurrección.

Hytale se presenta como un videojuego de exploración, construcción y rol, con potentes herramientas creativas y un enfoque abierto a la comunidad. Inspirado en la esencia de Minecraft, el juego permite a los usuarios explorar mundos generados procedimentalmente, construir estructuras, combatir criaturas y participar en aventuras en solitario o en modo multijugador.

Entre las características disponibles desde el acceso anticipado destacan el Modo Exploración y el Modo Creativo, este último accesible tanto dentro del juego como a través de herramientas externas. El soporte para mods está garantizado desde el primer día, algo celebrado por la comunidad, y la compatibilidad multijugador abarca todos los modos presentes.

Hytale, de Hypixel Studios.

El juego no solo apuesta por la creatividad: incorpora sistemas de progresión, combates con habilidades diversas y la capacidad de personalizar la experiencia a través de mods y mapas. Según el estudio, ya desde la primera versión existen elementos de narrativa ligera y mecánicas como la construcción de hogares, el cultivo y la fabricación de objetos.

En cuanto al modelo de distribución, Hytale opta por un launcher propio. Los paquetes del juego oscilan entre los 20 y 80 dólares, dependiendo de la edición, y el éxito de reservas ya ha asegurado el financiamiento para al menos los próximos dos años de desarrollo, según confirmó Collins-Laflamme.

Qué le espera a Hytale en el futuro

El acceso anticipado de Hytale es solo el primer paso de una hoja de ruta aún en construcción. El propio estudio ha advertido que el juego carece de muchas funcionalidades previstas y que la versión actual está lejos de su visión final.

Entre las características pendientes se cuentan el Modo Aventura, que incluirá una historia más desarrollada, sistemas de progresión avanzados, mazmorras con jefes y nuevos modos de juego sociales y competitivos.

El futuro de Hytale contempla la incorporación de narrativas avanzadas, mazmorras, sistemas de progresión complejos y nuevos modos sociales y competitivos. (Hypixel Studios)

Los desarrolladores han prometido actualizaciones frecuentes y rápidas durante los primeros meses, priorizando la corrección de errores y la estabilidad antes de abordar expansiones mayores. Además, están a la espera del feedback de la comunidad para definir prioridades y adaptar el desarrollo a las necesidades de los jugadores.

Entre las funciones sociales planificadas figuran listas de amigos, hermandades y chat de voz de proximidad, aunque aún no hay una hoja de ruta detallada. La integración de servidores de terceros y la ampliación del mundo Orbis con nuevas zonas y retos forman parte de los planes a corto y medio plazo.