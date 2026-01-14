Códigos secretos de Netflix para ver películas, series y documentales ocultos

El sistema de códigos numéricos en Netflix permite acceder a categorías y colecciones especializadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de un nuevo año, muchos usuarios buscan renovar sus hábitos de entretenimiento y explorar contenido más allá de lo que recomienda el algoritmo. Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, esconde una función poco conocida: los códigos secretos que permiten acceder a categorías y subgéneros específicos, con películas, series y documentales que no suelen aparecer en la portada ni en los menús principales.

Estos códigos pueden transformar la experiencia de navegación y ayudarte a descubrir verdaderas joyas ocultas.

¿Por qué son útiles los códigos secretos de Netflix?

Netflix organiza su enorme catálogo en miles de categorías internas que, por defecto, no son visibles para el usuario común. El sistema de recomendaciones personalizadas y los menús destacados solo muestran una parte de la oferta total.

Netflix más allá del algoritmo: utiliza códigos secretos para navegar el catálogo y encontrar nuevas pasiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos secretos abren la puerta a colecciones temáticas, géneros de nicho, producciones internacionales y títulos pensados para audiencias específicas, desde cine clásico hasta documentales LGBTIQ+ o animación japonesa. Acceder a estos códigos significa ampliar tus opciones y evitar la sensación de “no hay nada para ver”.

Cómo funcionan los códigos secretos de Netflix

Cada código corresponde a una categoría específica dentro de la plataforma. Para usarlos, es necesario modificar manualmente la URL de Netflix en un navegador web. El proceso es sencillo:

Inicia sesión en Netflix desde tu computadora o navegador móvil. Observa la URL de una categoría (por ejemplo, musicales): https://www.netflix.com/browse/genre/13335 Cambia el número final por el código de la categoría que deseas explorar. Presiona Enter y accede a la sección de títulos relacionados.

Por ejemplo, si quieres ver “Películas de Acción”, deberás ingresar: https://www.netflix.com/browse/genre/1365

Códigos secretos para explorar en Netflix

Netflix cuenta con cientos de códigos para todos los gustos. Algunos destacados incluyen:

Acción y aventura: 1365

Anime: 7424

Cine latinoamericano: 1613

Documentales sobre crímenes: 9875

Películas LGBTIQ+: 5977

Dramas independientes: 384

Comedias románticas: 5475

Películas de terror: 8711

Fantasía y ciencia ficción: 1492

Series coreanas: 67879

Cine clásico: 31574

Programas de TV para adolescentes: 60951

Documentales de naturaleza y ciencia: 2595

¿No encuentras qué ver en Netflix? Prueba los códigos secretos y accede a listas personalizadas de películas y series . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios que buscan temáticas aún más específicas, existen códigos para subgéneros como “Comedias oscuras” (869), “Cine experimental” (11079) o “Películas románticas extranjeras” (7153).

¿Cómo se generan y actualizan estos códigos?

Netflix utiliza una combinación de inteligencia artificial y trabajo humano para etiquetar, puntuar y clasificar cada título. Los analistas y curadores ven miles de contenidos, identifican elementos clave (reparto, trama, género, contexto cultural) y asignan etiquetas que luego se traducen en categorías y códigos únicos.

Así, la plataforma puede ofrecer recomendaciones más precisas y agrupar títulos en colecciones personalizadas.

Pasos para aprovechar los códigos secretos

Haz una lista de los códigos que más te interesen.

Modifica la URL cada vez que quieras acceder a una nueva categoría.

Guarda los enlaces favoritos e n tu navegador para visitarlos rápidamente.

Comparte los códigos con amigos o familiares para ampliar sus opciones de visualización.

Ventajas de utilizar los códigos secretos

Ahorro de tiempo: Evita desplazarte sin rumbo por los menús de Netflix y ve directo a lo que te interesa.

Navegación personalizada: Elige géneros y subgéneros que no aparecen en la portada.

Descubrimiento: Encuentra películas, series y documentales que el algoritmo no te sugeriría.

Acceso a producciones internacionales: Explora cine coreano, francés, latinoamericano o británico con solo cambiar el código.

Temáticas diversas: Desde contenido LGBTIQ+ hasta thrillers psicológicos o cine familiar, hay códigos para todo tipo de público.

Abre el catálogo oculto de Netflix: cómo usar los códigos secretos para encontrar contenido a tu medida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de seguridad y experiencia

Utiliza siempre la versión web oficial de Netflix para acceder a los códigos.

No compartas tus credenciales de Netflix en sitios externos que prometen listas de códigos.

Recuerda que estos códigos solo funcionan en el navegador y no en las aplicaciones móviles o de Smart TV.

Los códigos secretos de Netflix son una herramienta poderosa para descubrir contenido nuevo, personalizado y muchas veces oculto en la plataforma. Al aprender a usarlos, puedes transformar tu experiencia de streaming, encontrar nuevas pasiones cinematográficas y aprovechar al máximo tu suscripción.

Experimenta con los códigos, explora géneros inesperados y comparte tus hallazgos: el catálogo oculto de Netflix te está esperando.