Tecno

Olvida Xuper TV y Magis TV: prueba estas tres aplicaciones seguras y sin costo para tu televisor

Pluto TV ofrece canales en vivo y un catálogo bajo demanda que incluye películas, series, eventos deportivos y otros contenidos

Guardar
Es fundamental descargar aplicaciones solo
Es fundamental descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y evitar la instalación de archivos de origen desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de aplicaciones ilegales como Xuper TV y Magis TV ha incrementado los riesgos de malware, estafas digitales y robo de información en Smart TV y teléfonos inteligentes. Para evitar estos problemas y disfrutar de contenido de calidad, existen alternativas legales y gratuitas que no requieren pagos, suscripciones ni datos bancarios, y que están disponibles en tiendas oficiales.

Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix destacan por ofrecer catálogos amplios y seguros para ver películas y series, tanto en televisores inteligentes como en otros dispositivos.

YouTube, Pluto TV y Vix: plataformas gratuitas y legales para ver contenido seguro

YouTube es una opción confiable para acceder a una amplia variedad de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales. Propiedad de Google, la plataforma trabaja con canales verificados, lo que garantiza que los videos cumplen con los derechos de autor y evita la descarga de archivos potencialmente peligrosos.

Xuper TV funciona bajo el
Xuper TV funciona bajo el protocolo IPTV, que permite transmitir televisión en directo por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus funciones se incluyen subtítulos, previsualizaciones y controles parentales. El acceso es directo y no requiere datos personales ni bancarios, solo es necesario buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas.

Pluto TV ofrece una experiencia diferente, con canales en vivo y un catálogo bajo demanda que abarca películas, series, realities y eventos deportivos. Funciona en Smart TV, celulares y navegadores web desde su aplicación oficial. Los usuarios pueden elegir canales temáticos o géneros específicos sin registro ni costos ocultos.

Cabe señalar que el servicio se financia mediante anuncios no invasivos y no recopila información bancaria, reduciendo los riesgos asociados al uso de aplicaciones no autorizadas.

YouTube es una opción confiable
YouTube es una opción confiable para acceder a una amplia variedad de títulos de dominio público. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Vix es una alternativa popular en América Latina, con un catálogo que incluye películas de Hollywood, producciones en español, series y documentales. Actualiza su contenido de manera regular y está disponible en una variedad de dispositivos a través de la aplicación oficial.

El modelo basado en publicidad elimina la necesidad de pagos o registros sensibles, y toda su oferta cuenta con autorización legal, disminuyendo la probabilidad de malware o hackeos. Además, garantiza una calidad de imagen constante y una navegación amigable.

Precauciones y recomendaciones para una experiencia segura

Si bien estas alternativas gratuitas ofrecen catálogos extensos y seguros, quienes deseen estrenos recientes o funciones avanzadas pueden optar por servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, que incluyen contenido exclusivo, descargas offline y perfiles personalizados.

Plataformas como YouTube, Pluto TV
Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix destacan por ofrecer catálogos amplios y seguros para ver películas y series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, es fundamental descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y evitar la instalación de archivos de origen desconocido. Instalar software fuera de los canales autorizados puede comprometer el dispositivo y la seguridad de la información personal, incluyendo cuentas y credenciales.

Con estas opciones legales y seguras, es posible disfrutar de películas y series sin poner en riesgo la privacidad ni la integridad de los dispositivos.

Qué es el malware y cómo puede afectar a tu televisor si descargas apps desconocidas

El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar dispositivos electrónicos sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Su objetivo puede ser desde mostrar publicidad no deseada hasta robar información personal, espiar las actividades del usuario o incluso tomar el control del equipo de manera remota.

El malware es un software
El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar dispositivos electrónicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los televisores inteligentes, el riesgo de malware aumenta cuando se descargan aplicaciones de fuentes desconocidas o no verificadas. Una app maliciosa puede afectar el funcionamiento del televisor, provocando lentitud, bloqueos inesperados, aparición de anuncios intrusivos o pérdida de acceso a ciertas funciones.

Además, el malware puede recopilar datos personales como contraseñas, información de cuentas de streaming y detalles de pago, comprometiendo la privacidad y seguridad del usuario.

Por esta razón, es esencial descargar apps solo desde tiendas oficiales y mantener actualizado el sistema del televisor, evitando así la exposición a amenazas que puedan comprometer tanto el dispositivo como la información personal almacenada en él.

Temas Relacionados

Xuper TVMagis TVAplicacionesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La actualización de la Gemini API habilita carga directa desde múltiples fuentes con mayor límite de tamaño

Las innovaciones presentadas ofrecen a los desarrolladores la opción de registrar recursos ubicados en plataformas diversas, mediante autenticación segura, optimizando la integración y uso continuo en proyectos de inteligencia artificial

La actualización de la Gemini

Así está Google revolucionando la simulación de precipitaciones

Una combinación inédita de física y aprendizaje automático promete avances en la prevención de catástrofes y en la gestión del agua a gran escala

Así está Google revolucionando la

CEO de Nvidia minimiza los riesgos de la IA y advierte: “El miedo solo perjudica la innovación”

Jensen Huang ha señalado el impacto negativo de la ciencia ficción en la percepción pública, mientras voces expertas advierten amenazas reales de la inteligencia artificial

CEO de Nvidia minimiza los

Cuántas actualizaciones le quedan a tu Motorola: este listado lo confirma

La empresa amplió el rango de actualizaciones de sus equipos durante un año más

Cuántas actualizaciones le quedan a

Así responde Apple a dudas sobre privacidad tras sumar IA de Google

Las más recientes aclaraciones buscan tranquilizar a quienes valoran la protección de sus datos en dispositivos tecnológicos

Así responde Apple a dudas
DEPORTES
El recorrido inesperado del Rally

El recorrido inesperado del Rally Dakar tras abandonar África y los factores que determinaron su desembarco en Sudamérica

El problema de las escuderías de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento técnico que podría cambiar el curso de la temporada

El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil

Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

TELESHOW
Dante Spinetta en Mar del

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

El tierno gesto de Carmen Barbieri ante un video de Fede Bal y Evelyn Botto en la playa: “¡Qué pareja!"

La furiosa respuesta de Natalie Weber en vivo ante las acusaciones de María Fernanda Callejón: “Me dan vergüenza”

Araceli González abrió su álbum de fotos inéditas del pasado: “Me hace muy feliz por todo lo que transité”

La triste despedida de Jorge “Corcho” Rodríguez a Pía, su asistente de 30 años: “Gracias por tu amor”

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: líderes europeos

Protestas en Irán: líderes europeos rechazaron la brutal represión del régimen

Suecia aumentará su gasto en Defensa ante la creciente amenaza rusa

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

México logró un Récord Guinness por la exposición de bordados más grande del mundo

Buen momento para leer “Persépolis”: de apoyar la Revolución en Irán a terminar en el exilio