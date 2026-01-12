Olvida Xuper TV y Magis TV: prueba estas tres aplicaciones seguras y sin costo para tu televisor

Es fundamental descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y evitar la instalación de archivos de origen desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de aplicaciones ilegales como Xuper TV y Magis TV ha incrementado los riesgos de malware, estafas digitales y robo de información en Smart TV y teléfonos inteligentes. Para evitar estos problemas y disfrutar de contenido de calidad, existen alternativas legales y gratuitas que no requieren pagos, suscripciones ni datos bancarios, y que están disponibles en tiendas oficiales.

Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix destacan por ofrecer catálogos amplios y seguros para ver películas y series, tanto en televisores inteligentes como en otros dispositivos.

YouTube, Pluto TV y Vix: plataformas gratuitas y legales para ver contenido seguro

YouTube es una opción confiable para acceder a una amplia variedad de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales. Propiedad de Google, la plataforma trabaja con canales verificados, lo que garantiza que los videos cumplen con los derechos de autor y evita la descarga de archivos potencialmente peligrosos.

Xuper TV funciona bajo el protocolo IPTV, que permite transmitir televisión en directo por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus funciones se incluyen subtítulos, previsualizaciones y controles parentales. El acceso es directo y no requiere datos personales ni bancarios, solo es necesario buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas.

Pluto TV ofrece una experiencia diferente, con canales en vivo y un catálogo bajo demanda que abarca películas, series, realities y eventos deportivos. Funciona en Smart TV, celulares y navegadores web desde su aplicación oficial. Los usuarios pueden elegir canales temáticos o géneros específicos sin registro ni costos ocultos.

Cabe señalar que el servicio se financia mediante anuncios no invasivos y no recopila información bancaria, reduciendo los riesgos asociados al uso de aplicaciones no autorizadas.

YouTube es una opción confiable para acceder a una amplia variedad de títulos de dominio público. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Vix es una alternativa popular en América Latina, con un catálogo que incluye películas de Hollywood, producciones en español, series y documentales. Actualiza su contenido de manera regular y está disponible en una variedad de dispositivos a través de la aplicación oficial.

El modelo basado en publicidad elimina la necesidad de pagos o registros sensibles, y toda su oferta cuenta con autorización legal, disminuyendo la probabilidad de malware o hackeos. Además, garantiza una calidad de imagen constante y una navegación amigable.

Precauciones y recomendaciones para una experiencia segura

Si bien estas alternativas gratuitas ofrecen catálogos extensos y seguros, quienes deseen estrenos recientes o funciones avanzadas pueden optar por servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, que incluyen contenido exclusivo, descargas offline y perfiles personalizados.

Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix destacan por ofrecer catálogos amplios y seguros para ver películas y series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, es fundamental descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y evitar la instalación de archivos de origen desconocido. Instalar software fuera de los canales autorizados puede comprometer el dispositivo y la seguridad de la información personal, incluyendo cuentas y credenciales.

Con estas opciones legales y seguras, es posible disfrutar de películas y series sin poner en riesgo la privacidad ni la integridad de los dispositivos.

Qué es el malware y cómo puede afectar a tu televisor si descargas apps desconocidas

El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar dispositivos electrónicos sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Su objetivo puede ser desde mostrar publicidad no deseada hasta robar información personal, espiar las actividades del usuario o incluso tomar el control del equipo de manera remota.

El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar dispositivos electrónicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los televisores inteligentes, el riesgo de malware aumenta cuando se descargan aplicaciones de fuentes desconocidas o no verificadas. Una app maliciosa puede afectar el funcionamiento del televisor, provocando lentitud, bloqueos inesperados, aparición de anuncios intrusivos o pérdida de acceso a ciertas funciones.

Además, el malware puede recopilar datos personales como contraseñas, información de cuentas de streaming y detalles de pago, comprometiendo la privacidad y seguridad del usuario.

Por esta razón, es esencial descargar apps solo desde tiendas oficiales y mantener actualizado el sistema del televisor, evitando así la exposición a amenazas que puedan comprometer tanto el dispositivo como la información personal almacenada en él.