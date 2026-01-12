Microsoft facilita a los administradores de TI la opción de desinstalar Copilot en equipos corporativos

El asistente de IA de Microsoft, Copilot. MICROSOFT

Microsoft ha introducido una nueva política que permite a los administradores de TI desinstalar el asistente de inteligencia artificial Copilot en dispositivos gestionados. Esta medida responde a la creciente demanda de mayor flexibilidad en entornos empresariales y educativos, donde no todos los usuarios desean que Copilot esté presente en sus equipos.

La política, denominada ‘RemoveMicrosoftCopilotApp’, está siendo probada en las versiones Insider Preview de Windows 11 y podrá aplicarse a través de herramientas como Microsoft Intune o System Center Configuration Manager (SCCM).

Nueva política de desinstalación de Copilot en Windows 11

La funcionalidad para eliminar Copilot estará disponible en las ediciones Enterprise, Pro y EDU de Windows 11. Para que la política se implemente, los dispositivos deben cumplir ciertas condiciones: deben tener instaladas las aplicaciones Microsoft 365 Copilot y Microsoft Copilot, el usuario no debe haber instalado Copilot manualmente y la aplicación no debe haberse usado en los últimos 28 días.

Copilot es un asistente de inteligencia artificial integrado en Windows 11. (Foto: Microsoft)

Una vez habilitada, la política desinstalará Copilot una sola vez, aunque los usuarios podrán reinstalarlo si así lo desean.

La activación de la política se realiza desde el editor de políticas de grupo, en la ruta: Configuración de usuario -> Plantillas administrativas -> Windows AI -> Eliminar la aplicación Microsoft Copilot. Esta opción se suma a las herramientas de gestión que Microsoft ofrece para adaptar sus soluciones de IA al contexto operativo de cada organización.

Contexto y debate sobre la presencia de Copilot en Windows

El despliegue masivo de Copilot en Windows ha generado opiniones divididas entre los usuarios corporativos. Mientras Microsoft destaca la integración de tecnologías de OpenAI y la inversión en inteligencia artificial, algunos usuarios y administradores consideran que la presencia obligatoria de Copilot no siempre aporta beneficios claros o simplemente prefieren soluciones de otros proveedores.

Con Copilot de Microsoft se pueden redactar textos, generar resúmenes de documentos y obtener respuestas a preguntas utilizando IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La introducción de la política de desinstalación representa una respuesta a estas inquietudes, brindando mayor control y personalización sobre los entornos de trabajo digitales.

Microsoft retira Copilot de WhatsApp

Microsoft ha comunicado que Copilot, su chatbot, dejará de funcionar en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026. Según la empresa liderada por Satya Nadella, la decisión se debe a una modificación en las políticas de WhatsApp, que prohibirán la integración de cualquier chatbot basado en modelos de lenguaje (LLM) desde esa fecha.

WhatsApp ha actualizado sus términos de uso para restringir que empresas de inteligencia artificial empleen su API empresarial como vía de distribución para chatbots autónomos.

Microsoft anunció que Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp desde el 15 de enero de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, la plataforma sí permitirá que otras compañías continúen utilizando WhatsApp para chatbots destinados a atención al cliente o soporte técnico, siempre y cuando la IA no sea el producto central.

La intención de esta medida es impedir que rivales de Meta en el ámbito de la inteligencia artificial accedan a los usuarios de WhatsApp a través de la propia plataforma. Microsoft recomienda a quienes deseen conservar el historial de conversaciones con Copilot que exporten sus chats mediante las herramientas de WhatsApp antes del 15 de enero de 2026.

Qué IA hay en WhatsApp y para qué sirve

Meta AI, la inteligencia artificial de Meta, está integrada en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Esta herramienta permite a los usuarios interactuar directamente desde cada aplicación, ofreciendo respuestas rápidas, información en tiempo real, generación de textos y ayuda en tareas diarias.

A través de Meta AI, es posible obtener asistencia personalizada y resolver dudas de manera eficiente dentro del entorno de cualquiera de las plataformas de Meta. Los usuarios pueden hacer preguntas, solicitar información sobre imágenes, generar contenido visual, redactar textos, recibir ayuda con programación y realizar múltiples tareas adaptadas a sus necesidades e instrucciones.