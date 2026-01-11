Tecno

Ahora puedes comprar con IA: PayPal se integra a Copilot

La nueva función Copilot Checkout simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios y permitir pagos con marca

Guardar
Los comercios pueden alcanzar a
Los comercios pueden alcanzar a los clientes en el momento en que están listos para comprar. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

PayPal anunció una alianza estratégica con Microsoft para facilitar la experiencia de compra dentro del entorno de Copilot, la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft. Con esta integración, los usuarios podrán descubrir productos, tomar decisiones y completar pagos sin abandonar la experiencia Copilot, fusionando el descubrimiento inteligente con la seguridad y flexibilidad de los pagos de la plataforma en línea.

La solución debuta en Copilot.com, con planes de extenderse próximamente a más dispositivos y canales donde Copilot esté disponible.

Copilot Checkout: compras inteligentes y sin fricciones

La nueva función Copilot Checkout, respaldada por PayPal, simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios, permitir pagos con marca y ofrecer opciones como el pago como invitado y con tarjetas de crédito.

La solución debuta en Copilot.com,
La solución debuta en Copilot.com, con planes de extenderse próximamente a más dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los catálogos de los comercios se integran fácilmente gracias a la sincronización de tiendas de la plataforma global de pagos en línea, una capacidad reciente de los servicios de comercio agéntico de la empresa. Esto permite a los comercios atraer clientes y prepararse para la nueva era del comercio impulsado por inteligencia artificial.

Copilot va más allá de la búsqueda tradicional, utilizando IA para ofrecer recomendaciones personalizadas y guiar al usuario durante todo el proceso de compra. El usuario puede examinar productos sugeridos, seleccionar sus opciones preferidas y finalizar la transacción con PayPal, todo dentro de una experiencia fluida y continua.

Beneficios y alcance de la integración PayPal-Copilot

Para comercios y consumidores, la integración ofrece ventajas clave: los comercios pueden alcanzar a los clientes en el momento en que están listos para comprar, mientras que los usuarios disfrutan de un proceso de compra simplificado y protegido.

Copilot Checkout, de Microsoft. MICROSOFT
Copilot Checkout, de Microsoft. MICROSOFT

Copilot Checkout conecta con compradores de alta intención, aquellos que ya están comparando y decidiendo qué adquirir, lo que puede aumentar la conversión y el alcance de las tiendas.

PayPal proporciona múltiples opciones de financiamiento, incluyendo su billetera digital, y extiende sus protecciones para vendedores y compradores a las transacciones elegibles en Copilot Checkout.

Además, la arquitectura abierta de la plataforma de pagos permite a los comercios integrarse fácilmente con diferentes ecosistemas de IA y protocolos agénticos, facilitando la adaptación a la evolución del comercio digital.

Copilot ofrece una variedad de
Copilot ofrece una variedad de herramientas en su versión web que pueden transformar tu experiencia de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este movimiento, PayPal y Microsoft consolidan un entorno donde la inteligencia artificial y el comercio electrónico se unen para ofrecer una experiencia de compra más inteligente, personalizada y segura.

Cuatro funciones clave para sacarle el máximo provecho a Copilot en la web

Copilot, el asistente de IA de Microsoft, ofrece una variedad de herramientas en su versión web que pueden transformar tu experiencia de uso y adaptarse a diferentes necesidades. Desde la personalización de estilos de conversación hasta la generación de imágenes, estas funciones convierten a Copilot en un recurso versátil para la productividad, la creatividad y la consulta de información.

Una de las primeras opciones al iniciar una conversación en la web es la posibilidad de elegir entre tres estilos de respuesta: creativo, equilibrado o preciso. El modo creativo, basado en GPT-4, es ideal para quienes buscan textos imaginativos, mientras que el equilibrado utiliza GPT-3.5 para un balance entre originalidad y exactitud. El modo preciso, con GPT-3, se centra en respuestas cortas y directas, priorizando la claridad y la relevancia.

El asistente de IA de
El asistente de IA de Microsoft, Copilot. MICROSOFT

En la aplicación móvil de Copilot, la configuración es más sencilla: solo se puede alternar entre GPT-4 para respuestas creativas y GPT-3.5 para un enfoque más equilibrado. El usuario puede activar GPT-4 mediante un botón específico, adaptando así la IA al objetivo de cada consulta.

Copilot también destaca por su capacidad multilingüe. Aunque responde automáticamente en el idioma configurado del dispositivo, basta con escribirle en cualquier otra lengua para que adapte su respuesta. Esto facilita la interacción y el uso de prompts de diferentes fuentes, sin importar el idioma original.

Otra función esencial es la habilidad de Copilot para responder preguntas de conocimiento general. Actuando como un buscador inteligente, el sistema puede ofrecer respuestas rápidas y fundamentadas a cualquier consulta, desde datos históricos hasta explicaciones científicas, siendo el modo equilibrado el más adecuado para este tipo de interacciones.

Por último, la integración de DALL-E 3 permite generar imágenes a partir de descripciones de texto directamente en Copilot. Solo es necesario iniciar el pedido con “Dibuja” y detallar la imagen deseada, especificando estilos, elementos o colores. Esta función resulta útil tanto para crear ilustraciones personalizadas como para experimentar con ideas visuales de manera gratuita, ampliando las posibilidades creativas del usuario en la plataforma.

Temas Relacionados

PayPalCopilotIAComercio electrónicotecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Gmail lanza funciones de búsqueda y corrección impulsadas por IA, pero solo para suscriptores

Las herramientas de inteligencia artificial Overviews permiten a los usuarios interactuar con el servicio de correo electrónico utilizando lenguaje natural

Gmail lanza funciones de búsqueda

Qué es el Mirumi, el robot compañía que se volvió tendencia para llevar en el bolso o maleta

Un algoritmo interno selecciona aleatoriamente las respuestas, evitando repeticiones y ofreciendo una experiencia de interacción única para cada usuario

Qué es el Mirumi, el

Cómo generar listas de reproducción basadas en estados de ánimo con Gemini y ChatGPT

Las herramientas inteligentes permiten generar listas de reproducción instantáneas para cada emoción o actividad, integrando servicios como YouTube Music y Spotify

Cómo generar listas de reproducción

Sergey Brin aconseja a estudiantes no dejarse llevar por la inteligencia artificial y priorizar la vocación

El cofundador de Google compartió con jóvenes ingenieros su visión sobre el progreso tecnológico, enfatizando la importancia de las decisiones basadas en la pasión profesional y no en modas pasajeras

Sergey Brin aconseja a estudiantes

IA de Google permitirá que usuarios tengan chats directos con sus emprendimientos favoritos

La iniciativa pretende ser la referencia global en compras asistidas por IA, facilitando la integración de plataformas

IA de Google permitirá que
DEPORTES
Apilada descomunal y definición precisa:

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

La figura de la Premier League que sufrió una grave lesión y podría perderse el Mundial

Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

El contundente comunicado de los fanáticos del equipo que quedó envuelto en un escándalo de infidelidad

TELESHOW
El romántico posteo de Indiana

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

INFOBAE AMÉRICA

Keith Haring, en una serie

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial

Revelan nuevos beneficios para la salud de observar arte original

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio