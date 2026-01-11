Ahora puedes comprar con IA: PayPal se integra a Copilot

Los comercios pueden alcanzar a los clientes en el momento en que están listos para comprar. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

PayPal anunció una alianza estratégica con Microsoft para facilitar la experiencia de compra dentro del entorno de Copilot, la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft. Con esta integración, los usuarios podrán descubrir productos, tomar decisiones y completar pagos sin abandonar la experiencia Copilot, fusionando el descubrimiento inteligente con la seguridad y flexibilidad de los pagos de la plataforma en línea.

La solución debuta en Copilot.com, con planes de extenderse próximamente a más dispositivos y canales donde Copilot esté disponible.

Copilot Checkout: compras inteligentes y sin fricciones

La nueva función Copilot Checkout, respaldada por PayPal, simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios, permitir pagos con marca y ofrecer opciones como el pago como invitado y con tarjetas de crédito.

La solución debuta en Copilot.com, con planes de extenderse próximamente a más dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los catálogos de los comercios se integran fácilmente gracias a la sincronización de tiendas de la plataforma global de pagos en línea, una capacidad reciente de los servicios de comercio agéntico de la empresa. Esto permite a los comercios atraer clientes y prepararse para la nueva era del comercio impulsado por inteligencia artificial.

Copilot va más allá de la búsqueda tradicional, utilizando IA para ofrecer recomendaciones personalizadas y guiar al usuario durante todo el proceso de compra. El usuario puede examinar productos sugeridos, seleccionar sus opciones preferidas y finalizar la transacción con PayPal, todo dentro de una experiencia fluida y continua.

Beneficios y alcance de la integración PayPal-Copilot

Para comercios y consumidores, la integración ofrece ventajas clave: los comercios pueden alcanzar a los clientes en el momento en que están listos para comprar, mientras que los usuarios disfrutan de un proceso de compra simplificado y protegido.

Copilot Checkout, de Microsoft. MICROSOFT

Copilot Checkout conecta con compradores de alta intención, aquellos que ya están comparando y decidiendo qué adquirir, lo que puede aumentar la conversión y el alcance de las tiendas.

PayPal proporciona múltiples opciones de financiamiento, incluyendo su billetera digital, y extiende sus protecciones para vendedores y compradores a las transacciones elegibles en Copilot Checkout.

Además, la arquitectura abierta de la plataforma de pagos permite a los comercios integrarse fácilmente con diferentes ecosistemas de IA y protocolos agénticos, facilitando la adaptación a la evolución del comercio digital.

Copilot ofrece una variedad de herramientas en su versión web que pueden transformar tu experiencia de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este movimiento, PayPal y Microsoft consolidan un entorno donde la inteligencia artificial y el comercio electrónico se unen para ofrecer una experiencia de compra más inteligente, personalizada y segura.

Cuatro funciones clave para sacarle el máximo provecho a Copilot en la web

Copilot, el asistente de IA de Microsoft, ofrece una variedad de herramientas en su versión web que pueden transformar tu experiencia de uso y adaptarse a diferentes necesidades. Desde la personalización de estilos de conversación hasta la generación de imágenes, estas funciones convierten a Copilot en un recurso versátil para la productividad, la creatividad y la consulta de información.

Una de las primeras opciones al iniciar una conversación en la web es la posibilidad de elegir entre tres estilos de respuesta: creativo, equilibrado o preciso. El modo creativo, basado en GPT-4, es ideal para quienes buscan textos imaginativos, mientras que el equilibrado utiliza GPT-3.5 para un balance entre originalidad y exactitud. El modo preciso, con GPT-3, se centra en respuestas cortas y directas, priorizando la claridad y la relevancia.

El asistente de IA de Microsoft, Copilot. MICROSOFT

En la aplicación móvil de Copilot, la configuración es más sencilla: solo se puede alternar entre GPT-4 para respuestas creativas y GPT-3.5 para un enfoque más equilibrado. El usuario puede activar GPT-4 mediante un botón específico, adaptando así la IA al objetivo de cada consulta.

Copilot también destaca por su capacidad multilingüe. Aunque responde automáticamente en el idioma configurado del dispositivo, basta con escribirle en cualquier otra lengua para que adapte su respuesta. Esto facilita la interacción y el uso de prompts de diferentes fuentes, sin importar el idioma original.

Otra función esencial es la habilidad de Copilot para responder preguntas de conocimiento general. Actuando como un buscador inteligente, el sistema puede ofrecer respuestas rápidas y fundamentadas a cualquier consulta, desde datos históricos hasta explicaciones científicas, siendo el modo equilibrado el más adecuado para este tipo de interacciones.

Por último, la integración de DALL-E 3 permite generar imágenes a partir de descripciones de texto directamente en Copilot. Solo es necesario iniciar el pedido con “Dibuja” y detallar la imagen deseada, especificando estilos, elementos o colores. Esta función resulta útil tanto para crear ilustraciones personalizadas como para experimentar con ideas visuales de manera gratuita, ampliando las posibilidades creativas del usuario en la plataforma.