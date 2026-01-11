IA de Google permitirá que usuarios tengan chats directos con sus emprendimientos favoritos

Google lanza el Protocolo Universal de Comercio: IA, compras conversacionales y el nuevo estándar del e-commerce

El comercio electrónico está viviendo una transformación acelerada gracias al avance de la inteligencia artificial y la aparición de nuevas formas de interacción entre consumidores y empresas. En este contexto, Google acaba de anunciar el Protocolo Universal de Comercio (PUC), un estándar de código abierto diseñado para convertirse en la columna vertebral de la compraventa online impulsada por IA.

El objetivo es simplificar la experiencia tanto para minoristas como para usuarios, en un mercado cada vez más competitivo donde la rapidez y la personalización son clave.

Cuál es la intención de Google en el comercio digital

La proliferación de plataformas, agentes inteligentes y sistemas de pago ha fragmentado el proceso de compra online, obligando a los minoristas a desarrollar soluciones propias o a conectar múltiples herramientas externas. Google busca posicionarse en el centro del ecosistema con un protocolo que unifica todas las etapas: desde la búsqueda y el descubrimiento de productos, hasta el pago y la atención postventa.

Protocolo Universal de Comercio: así quiere Google revolucionar el e-commerce con inteligencia artificial y código abierto - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Esta apuesta llega en un momento en el que la IA generativa redefine el comercio electrónico, abriendo nuevas oportunidades y retos para marcas, vendedores y consumidores.

El anuncio del PUC se realizó en el evento anual de la Federación Nacional de Minoristas, donde Google dejó claro su objetivo de convertir este estándar en la referencia para toda la industria.

El movimiento responde a la presión de competidores como OpenAI, que lanzó su propio Protocolo de Comercio Agente y la función Instant Checkout para comprar productos desde ChatGPT, y Perplexity, que ya permite a los usuarios adquirir artículos, reservar viajes y comprar entradas directamente desde su chat en alianza con PayPal.

Amazon, por su parte, ha presentado “Shop Direct”, una integración que permite a los compradores buscar productos de otras marcas desde la plataforma, utilizando agentes de IA que pueden gestionar compras en nombre del usuario. El comercio conversacional, donde los compradores interactúan con chatbots y asistentes inteligentes, se está consolidando como la próxima gran tendencia del sector.

Cómo funciona el PUC de Google

La interoperabilidad, la automatización y la experiencia conversacional apuntan a transformar las ventas online, mientras Google prueba herramientas para descuentos directos y comunicación personalizada con los consumidores - (Imagen: Shutterstock)

El Protocolo Universal de Comercio fue desarrollado junto a empresas líderes como Shopify, Etsy, Wayfair y Target, buscando crear un sistema unificado y flexible. Los minoristas podrán integrar el PUC en sus propios agentes y sistemas de IA para gestionar todo el ciclo de compra, desde la búsqueda hasta el soporte postventa.

Google asegura que el protocolo será compatible con otros estándares existentes, facilitando la adopción y la interoperabilidad.

Entre las novedades, Google anunció que el PUC alimentará una función que permitirá comprar directamente desde el Modo IA o la aplicación Gemini, con Google Wallet como método principal de pago y futuras incorporaciones de opciones como PayPal.

Junto al PUC, Google presentó Business Agent, una función que permite a los usuarios conversar directamente con las marcas desde las plataformas de la compañía.

El objetivo es adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, donde el diálogo con agentes conversacionales se ha vuelto central para tomar decisiones de compra. Los minoristas podrán usar su propio estilo comunicativo, manteniendo la identidad de marca en cada interacción.

Comercio inteligente y personalización: el PUC de Google busca conectar a minoristas y usuarios en la próxima era del e-commerce (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué beneficio tendrán los minoristas

El rol de Google como intermediario no se limita al protocolo y las plataformas de pago. La empresa está probando “Ofertas Directas”, una herramienta que permite a los minoristas ofrecer descuentos personalizados cuando un usuario del chatbot expresa intención de comprar.

Esta integración refuerza el papel de la publicidad digital en la generación de ventas y la captación de nuevos clientes, alineando los intereses de marcas y consumidores.

Según un informe de la empresa McKinsey, el sector minorista podría mover entre 3 y 5 billones de dólares a nivel global para 2030 gracias a la IA y los agentes conversacionales. El lanzamiento del PUC marca un intento de Google por liderar una nueva fase del comercio electrónico, donde la automatización, la personalización y la experiencia conversacional serán determinantes.

La competencia entre gigantes tecnológicos promete acelerar la innovación, pero también plantea interrogantes sobre la privacidad, la interoperabilidad y el rol de los intermediarios en la economía digital.

En este escenario, el Protocolo Universal de Comercio de Google busca convertirse en el estándar que conecte a minoristas, sistemas de IA y consumidores en un entorno de compras cada vez más inteligente y conversacional.