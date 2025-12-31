El truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

WhatsApp es una de las aplicaciones que más consumen recursos del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Año Nuevo suele estar acompañada por una gran cantidad de fotos y videos que capturan los momentos más destacados de la noche. Entre las aplicaciones más exigentes en términos de consumo de almacenamiento se encuentra WhatsApp, que almacena automáticamente imágenes, videos, documentos y copias de seguridad.

Por esta razón, contar con suficiente memoria disponible en los dispositivos se vuelve clave para evitar bloqueos, lentitud o la imposibilidad de instalar nuevas aplicaciones y actualizaciones.

Aunque la mayoría de los usuarios utiliza esta plataforma a diario, pocos conocen la existencia de una papelera interna no visible en la interfaz principal, cuya gestión permite liberar espacio sin perder información relevante de los chats.

Dónde se encuentra ubicada la papelera de WhatsApp

La opción no se encuentra en la interfaz de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Pese a que la interfaz de WhatsApp no muestra una papelera visible, la aplicación crea carpetas internas donde se almacenan todos los archivos enviados y recibidos.

Esta “papelera oculta” se encuentra en una ruta específica del sistema de archivos, fuera de las opciones habituales de la aplicación. Para acceder a ella, es necesario utilizar el administrador de archivos del dispositivo y dirigirse a la carpeta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En este directorio se encuentran carpetas diferenciadas para imágenes, videos, documentos y notas de voz. Esta organización interna pasa inadvertida para la mayoría de los usuarios, lo que facilita la acumulación de archivos y el progresivo agotamiento de la memoria del teléfono.

Cómo eliminar archivos sin perder las conversaciones en WhatsApp

La gestión manual de imágenes, videos y documentos desde el administrador de archivos permite recuperar espacio sin modificar los chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez localizada la carpeta interna, se pueden seleccionar y eliminar los archivos multimedia sin modificar los mensajes de texto ni los historiales de conversación. Eliminando imágenes, videos y documentos desde esta ruta, se libera espacio rápidamente sin afectar la integridad de los chats.

Este procedimiento garantiza que los mensajes y la información clave de la cuenta permanezcan intactos, permitiendo una limpieza selectiva que resuelve la saturación del almacenamiento.

Además, el proceso de eliminación manual de archivos desde el administrador resulta seguro y eficiente, porque solo se suprimen los elementos que realmente ocupan espacio, sin riesgo de perder datos relevantes o configuraciones importantes.

Qué hacer con las copias de seguridad de la aplicación

Sumado a los archivos multimedia, WhatsApp almacena copias de seguridad automáticas en la carpeta “Databases”, ubicada en el mismo directorio interno.

La copia de seguridad más actualizada se encuentra protegida en el Google Drive del propietario de la cuenta. (Foto: Europa Press)

Estas copias pueden acumularse y ocupar varios cientos de megabytes, sobre todo en dispositivos que llevan tiempo sin realizar una limpieza. Eliminar copias de seguridad antiguas permite recuperar espacio sin poner en riesgo los mensajes actuales ni la copia de seguridad más reciente.

Cuáles opciones nativas ofrece WhatsApp para liberar espacio en el teléfono

WhatsApp incluye una función interna que permite vaciar chats específicos. Al seleccionar la opción “vaciar chat” dentro de una conversación, se eliminan mensajes y archivos adjuntos pesados, aunque se conserva el contacto y el hilo principal del chat.

Esta herramienta resulta útil como complemento a la eliminación manual, porque simplifica el proceso y asegura el correcto funcionamiento de la aplicación.

La opción de vaciar chats ayuda a eliminar contenidos innecesarios y a mantener la aplicación en funcionamiento óptimo. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la periodicidad en la organización y eliminación de archivos multimedia y respaldos contribuye a evitar problemas técnicos y prolonga la vida útil del teléfono.

Mantener la memoria interna bajo control permite disfrutar de las festividades, y registrar momentos importantes sin contratiempos derivados de la falta de espacio.

Cómo afecta WhatsApp al almacenamiento y rendimiento del celular

La administración eficiente del espacio en los teléfonos inteligentes determina su rendimiento y funcionalidad, siendo WhatsApp una de las apps que ocupan una posición destacada entre las aplicaciones que más espacio consumen recursos.

La acumulación de imágenes, videos, documentos y archivos de respaldo puede provocar el bloqueo del dispositivo, la ralentización del sistema y el cierre inesperado de otras aplicaciones.