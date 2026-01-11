Tecno

Cómo generar listas de reproducción basadas en estados de ánimo con Gemini y ChatGPT

Las herramientas inteligentes permiten generar listas de reproducción instantáneas para cada emoción o actividad, integrando servicios como YouTube Music y Spotify

Crea playlists personalizadas con IA:
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La música es un reflejo del estado de ánimo y, gracias a la inteligencia artificial, hoy es posible crear playlists personalizadas de forma instantánea según emociones, actividades o contextos específicos.

Gemini y ChatGPT se han posicionado como las herramientas más versátiles para quienes buscan adaptar la música a cada momento, simplificando el proceso de selección y descubriendo nuevas canciones sin esfuerzo.

El consumo musical ha evolucionado con la llegada de asistentes inteligentes. Las listas de reproducción automáticas permiten acompañar rutinas diarias, mejorar la concentración, elevar el ánimo o simplemente conectar con recuerdos. Saber aprovechar la tecnología para personalizar el entorno sonoro puede influir positivamente en el bienestar, el rendimiento y la motivación.

Inteligencia artificial y música a
Inteligencia artificial y música a medida: cómo Gemini y ChatGPT facilitan playlists para cada contexto y emoción

Generar playlists con Gemini y YouTube Music

Gemini integra funciones avanzadas con YouTube Music para crear listas de reproducción basadas en descripciones emocionales o contextuales. Este proceso se realiza principalmente a través de una extensión específica que conecta ambos servicios.

Pasos para crear listas con Gemini

1. Activa la extensión de YouTube Music Accede a la configuración de Gemini, busca el apartado de extensiones y habilita YouTube Music. Asegúrate de usar la misma cuenta de Google en ambos servicios.

2. Usa comandos descriptivos y específicos Gemini entiende descripciones complejas. En vez de pedir solo “música alegre”, puedes solicitar:

  • “Crea una lista para una tarde nostálgica con un toque esperanzador”
  • “Pon canciones energéticas para limpiar la casa el domingo”
  • “Busca música con vibra de ‘viaje por carretera bajo la lluvia’”

3. Añade atributos técnicos (opcional) Si quieres influir en la textura sonora, puedes especificar:

  • Ritmo: “Música relajada de 80 BPM”
  • Instrumentación: “Solo acústica, sin voces”
  • Brillo: “Sonidos electrónicos brillantes para concentración”
Descripciones específicas, comandos de voz
(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Ejecución y uso En Android o iOS, puedes pedirle a Gemini que abra y reproduzca la playlist directamente en YouTube Music por voz. En la web, Gemini mostrará una tarjeta con la lista sugerida; al hacer clic, se abrirá en YouTube Music en otra pestaña.

Nota: Actualmente la función crea “estaciones de radio” dinámicas. Si quieres guardar la lista, deberás hacerlo manualmente desde YouTube Music.

Crear playlists con ChatGPT

ChatGPT, el asistente conversacional de OpenAI, también permite generar listas de reproducción personalizadas según estado de ánimo y contexto.

1. Define el estado de ánimo Entre más específico seas, mejores serán las recomendaciones:

  • “Relajado y nostálgico”
  • “Motivado para entrenar”
  • “Feliz y energético para una fiesta”

2. Indica el contexto de uso Menciona la actividad para adaptar la selección musical:

  • Estudiar, viajar, hacer ejercicio, dormir, reunión social, meditación
Playlists inteligentes: así funcionan Gemini
Playlists inteligentes: así funcionan Gemini y ChatGPT para crear la banda sonora perfecta a tu estilo de vida

3. Especifica preferencias musicales Puedes precisar género, idioma, época o artistas de referencia:

  • “Indie en español, estilo Vetusta Morla y Zoé”
  • “Pop internacional de los 90s”

4. Elige el formato de la lista Solicita una lista de canciones, artistas, o una playlist de 10, 20 o 50 temas, incluso ordenada por energía o temática.

5. Refinar la selección Después de recibir la lista, puedes ajustar la selección diciendo:

  • “Más electrónica”
  • “Solo artistas latinoamericanos”
  • “Hazla más introspectiva”

6. Compatibilidad con plataformas Pide a ChatGPT que prepare la lista para Spotify, YouTube o Apple Music, o que incluya enlaces directos a las canciones.

Ejemplos de prompts listos para usar

Los prompts específicos permiten a
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • “Crea una playlist relajante para desconectar por la noche, solo instrumentales suaves”
  • “Genera una selección motivadora para entrenar, con canciones energéticas y ritmo constante”
  • “Haz una lista de canciones melancólicas pero reconfortantes para cuando me siento triste”

Tanto Gemini como ChatGPT facilitan la creación de listas de reproducción adaptadas a cualquier estado de ánimo o actividad, ahorrando tiempo y ampliando horizontes musicales. Ya sea para trabajar, relajarte o celebrar, la inteligencia artificial te permite personalizar tu banda sonora diaria con solo pedirlo. Experimenta con diferentes comandos y disfruta de una experiencia musical verdaderamente a tu medida.

