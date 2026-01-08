Google convierte a Gemini en asistente personal con sus nuevas funciones para Gmail

Las nuevas funciones presentadas por Google para su asistente Gemini en Gmail solo están activas en inglés y para quienes se encuentran en Estados Unidos, tanto para los usuarios regulares del servicio como para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Según explicó la empresa en su blog oficial, en los próximos meses está previsto que estas mejoras se amplíen a otros idiomas y zonas geográficas. El anuncio incluye herramientas para transformar la gestión de la bandeja de entrada e impulsar la productividad individual en la plataforma de correo electrónico que utilizan 3.000 millones de personas a nivel mundial.

De acuerdo con el comunicado de Google recogido por su blog, una de las principales incorporaciones es la función denominada ‘AI Inbox’. Esta nueva vista no reemplaza el formato clásico del buzón de entrada, sino que introduce una forma de filtrar mensajes con el propósito de destacar los correos más relevantes para el usuario. El sistema identifica y resalta tareas pendientes, con ejemplos como la aparición prioritaria de una factura próxima a vencer. El informe personalizado elaborado por la inteligencia artificial busca centralizar la información esencial y mantener al usuario actualizado acerca de compromisos urgentes u olvidados.

La función ‘AI Overviews’ constituye otra de las novedades, orientada a agilizar la búsqueda de información dentro de la cuenta de Gmail. La actualización habilita una barra de búsqueda avanzada que permite al usuario redactar preguntas, como “¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?”. El asistente Gemini procesa la consulta y genera un resumen relacionado únicamente con los mensajes almacenados en la cuenta de correo, sin consultar datos externos.

Además, el sistema incluye una herramienta de corrección de textos llamada ‘Proofread’. Esta función revisa y sugiere mejoras en la redacción de los correos. Entre los aspectos que puede modificar se encuentran cuestiones de gramática, elección de palabras, claridad, tono (incluyendo el cambio de voz pasiva a activa) y estructura de las frases. Con este recurso, Google busca ofrecer una ayuda adicional al momento de redactar mensajes, facilitando la creación de comunicaciones más precisas y adaptadas al perfil del usuario.

La personalización de las respuestas en Gmail también experimenta una evolución. Las nuevas ‘Suggested Replies’ representan una actualización del sistema anterior de respuestas automáticas (Smart Replies). El asistente tiene en cuenta el contexto y el historial de la conversación para sugerir respuestas que se adapten tanto al contenido como al estilo y tono usual del remitente. De esta forma, la interacción por correo electrónico se realiza de manera más eficiente y alineada con los hábitos de comunicación del usuario.

Otra de las incorporaciones destacadas es la función ‘Help Me Write’. Según detalla el blog de Google, esta herramienta utiliza un comando único para ayudar a redactar correos electrónicos, empleando la inteligencia artificial para desarrollar el mensaje a partir de la petición inicial del usuario. Si alguien solicita ayuda para redactar un informe sobre el estado de un proyecto para un superior, la función genera un texto adecuado a partir de esa instrucción.

Las nuevas utilidades corresponden al esfuerzo de Google por convertir a Gemini en un asistente personal dentro de Gmail, ofreciendo recursos que van más allá de la simple organización del correo entrante. Las soluciones desplegadas apuntan a simplificar la gestión diaria de mensajes, automatizar tareas y responder necesidades de edición y búsqueda personalizada sin depender de aplicaciones externas.

De acuerdo con los datos publicados por Google, estas aplicaciones alimentadas por inteligencia artificial estarán desarrollando un papel principal en la experiencia de usuario en Gmail. Todas las funciones presentadas se centran en analizar, resumir y responder información relevante basándose en los correos electrónicos almacenados, garantizando la confidencialidad al evitar la consulta de datos fuera de la cuenta del usuario.

La estrategia de Google responde a la alta demanda de mejora y automatización en las plataformas de comunicación digital, en un momento en el que la cantidad de mensajes recibidos a diario representa un reto para la gestión efectiva del tiempo y la información. El medio reportó que la compañía pretende que la expansión gradual a nuevas lenguas y regiones permita un acceso global a estas funciones, una vez que supere la fase inicial de lanzamiento en inglés y en territorio estadounidense.

Las nuevas herramientas impulsadas por Gemini buscan posicionar a Gmail como una plataforma con capacidades avanzadas de inteligencia artificial orientadas a la personalización y optimización de tareas cotidianas. Los próximos pasos dependerán del despliegue internacional y la adaptación a las preferencias de usuarios de diferentes mercados, de acuerdo con lo indicado por Google en su comunicado.