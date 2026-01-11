Bloques de plástico reciclado, la alternativa al concreto en zonas propensas a inundación

ECOCCUBE transforma desechos plásticos en bloques estructurales para aplicaciones en ingeniería civil y protección costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el CES 2026, la compañía WES-Tec Global presentó una tecnología de construcción diseñada para enfrentar la contaminación por plásticos y los riesgos de infraestructura asociados al cambio climático. Su sistema, denominado ECOCCUBE, transforma residuos plásticos en bloques de construcción duraderos, especialmente pensados para su uso en entornos vulnerables, como zonas costeras o áreas propensas a inundaciones.

ECOCCUBE se propone como una alternativa sostenible al concreto tradicional en aplicaciones específicas de ingeniería civil. El objetivo es doble: abordar el problema del desperdicio de plástico a gran escala y ofrecer soluciones estructurales frente a la erosión costera, las inundaciones y la inestabilidad del terreno. La tecnología utiliza plástico reciclado al 100 % como material principal, empleando un proceso patentado que la empresa denomina Newcycling.

A diferencia de los sistemas de reciclaje convencionales, el método de WES-Tec Global acepta residuos plásticos mezclados sin requerir procesos previos de clasificación o lavado.

Proceso de reciclado de plástico y conversión en concreto. (WES-Tec Global)

Una fábrica especializada convierte directamente los desechos en bloques aptos para la construcción. Según la compañía, el proceso preserva las propiedades físicas de los plásticos, lo que permite su reutilización como materiales estructurales y no solo para la fabricación de bienes de consumo.

Los bloques ECOCCUBE han sido diseñados para soportar entornos exigentes, como riberas de ríos, costas y terrenos inclinados. Estos materiales refuerzan infraestructuras en zonas costeras y promueven la resiliencia frente a inundaciones. De acuerdo con los datos técnicos, ECOCCUBE ofrece una resistencia a la compresión de 26,4 MPa y una resistencia a la tracción de 16,7 MPa, cifras que superan las de muchas aplicaciones de concreto convencional. Además, su menor peso reduce los costos de transporte e instalación.

La versatilidad de ECOCCUBE permite su uso en la protección contra la erosión, la mitigación de daños por terremotos y tsunamis, y el refuerzo de infraestructuras críticas en zonas amenazadas por fenómenos climáticos extremos.

El sistema emplea un proceso patentado que permite reutilizar plástico reciclado al 100 % sin necesidad de clasificación previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un portavoz de WES-Tec Global destacó que la tecnología convierte el plástico en materiales para la ingeniería civil y no en productos de consumo, priorizando el impacto ambiental y la durabilidad.

El sistema también aporta beneficios medibles en términos de reducción de emisiones. Cada kilogramo de producto evita la liberación de hasta 2,99 kg de CO2, según evaluaciones de ciclo de vida. Una unidad de 25 kg permite una reducción de 74,69 kg de CO2 equivalente, previniendo la incineración, el vertido en rellenos sanitarios y la dispersión de plásticos en ecosistemas.

Asimismo, ECOCCUBE califica para créditos de carbono y mecanismos de almacenamiento de carbono, contribuyendo a los objetivos globales de mitigación climática.

Los bloques resisten condiciones extremas y superan en resistencia a muchas aplicaciones de concreto tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WES-Tec Global cuenta con más de una década de experiencia en ingeniería civil y concreto, aunque su incursión en el reciclaje de plásticos es más reciente. La compañía presentó ECOCCUBE por primera vez en el CES 2026, donde obtuvo distinciones en los CES Innovation Awards y un premio Silver en los Edison Awards 2025.

Actualmente, la firma busca socios para escalar el despliegue de la tecnología y expandir su modelo de construcción sostenible a nivel internacional, con la meta de reducir simultáneamente la contaminación plástica y la vulnerabilidad de las infraestructuras ante el cambio climático.