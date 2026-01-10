ChatGPT prepara una función pensada en ayudarte a encontrar trabajo

ChatGPT prueba nueva función para ayudar a encontrar empleo. (OpenAI)

OpenAI está probando una nueva función dentro de ChatGPT orientada específicamente al empleo y al desarrollo profesional. Bautizada de manera provisional como Jobs, la herramienta busca ayudar a los usuarios a explorar oportunidades laborales, mejorar su currículum y planificar su carrera con el apoyo de la inteligencia artificial.

Aunque todavía no fue anunciada de forma oficial, su existencia fue detectada en versiones preliminares del chatbot, lo que anticipa un nuevo paso en la expansión de la plataforma.

La información surgió a partir de hallazgos realizados por Tibor Blaho, ingeniero de aplicaciones, quien identificó referencias directas a Jobs dentro del código de una versión en pruebas de ChatGPT. Esto sugiere que OpenAI ya se encuentra experimentando internamente con esta funcionalidad, aunque aún no hay fechas confirmadas ni detalles definitivos sobre su despliegue.

Tibor Blaho publicó lo que será la nueva función de ChatGPT. (Foto: X)

El movimiento se produce poco después del lanzamiento de ChatGPT Health, una experiencia enfocada en temas de bienestar y salud. En conjunto, ambas iniciativas refuerzan la estrategia de OpenAI de transformar ChatGPT en una plataforma más amplia, capaz de acompañar a los usuarios en distintos aspectos de su vida cotidiana mediante entornos especializados impulsados por IA.

Qué permitiría hacer la función Jobs

Según la información disponible hasta el momento, Jobs estaría diseñada para actuar como un asistente laboral integral. Entre sus principales capacidades se encontraría la posibilidad de optimizar currículums, adaptarlos a distintos tipos de ofertas y mejorar su redacción para pasar filtros automatizados de selección. La IA también podría analizar el perfil del usuario y sugerir qué roles encajan mejor con su experiencia, habilidades e intereses.

Otra de las funciones clave sería la orientación profesional personalizada. Jobs permitiría recibir recomendaciones sobre cómo destacar en procesos de selección, qué habilidades conviene reforzar para acceder a determinados puestos y qué tipo de trayectorias laborales pueden ser más convenientes según el contexto y los objetivos personales.

ChatGPT viene probando nuevas funciones para hacerle frente a Gemini. (Foto: OpenAI)

Además, la herramienta estaría pensada para explorar y comparar oportunidades laborales, ayudando a identificar ofertas alineadas con las aspiraciones del usuario. Aunque no se ha confirmado si incluirá integración directa con portales de empleo, todo indica que el enfoque estaría puesto en el análisis, la preparación y la toma de decisiones, más que en la simple publicación de vacantes.

Una experiencia integrada en ChatGPT

Uno de los aspectos más relevantes es cómo se integraría Jobs dentro del ecosistema de ChatGPT. Las referencias encontradas indican que la función aparecería como un nuevo espacio en la barra lateral, tanto en la versión de escritorio como en dispositivos móviles. De esta manera, el usuario podría ingresar directamente a un entorno dedicado al empleo y la carrera profesional.

Incluso, el propio chatbot podría sugerir de forma automática continuar la conversación en Jobs si detecta que las consultas están relacionadas con trabajo, búsqueda laboral o desarrollo profesional. Esto refuerza la idea de ChatGPT como una plataforma modular, capaz de redirigir al usuario hacia experiencias específicas según el tipo de necesidad.

ChatGPT experimenta con Jobs, pero aún no existe fecha de salida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un lanzamiento aún incierto

Por ahora, OpenAI no ha confirmado cuándo comenzará el despliegue de Jobs ni si la función estará disponible para todos los usuarios. Tampoco se sabe si formará parte del plan gratuito o si quedará limitada a las suscripciones de pago, como ocurre con otras características avanzadas.

Este hermetismo no es inusual en OpenAI, que suele probar nuevas funciones de manera gradual antes de hacer anuncios oficiales. En muchos casos, estas pruebas sirven para evaluar el impacto, ajustar la experiencia y definir el modelo de acceso más adecuado.