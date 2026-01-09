Tecno

El Mundial 2026 en TikTok: FIFA firma acuerdo con la red social para la cobertura del evento

El acuerdo convierte a TikTok en la plataforma digital preferente de la Copa Mundial 2026

TikTok ofrecerá contenidos exclusivos y retransmisiones en directo durante la Copa Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 sumará un nuevo capítulo en la forma en que los aficionados acceden y disfrutan del fútbol. Un acuerdo entre la FIFA y TikTok convertirá a la plataforma de videos en la primera red social preferente para la cobertura digital del torneo, abriendo una vía inédita para la interacción, el consumo de contenido y la participación global durante el certamen más importante del fútbol.

El convenio, vigente hasta finales de 2026, permitirá que TikTok ofrezca cobertura exhaustiva y contenido original sobre la Copa Mundial, posicionándose como plataforma referente tanto para aficionados como para creadores. Esta alianza amplía la colaboración que ambas entidades iniciaron durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde el contenido generado alcanzó miles de millones de visualizaciones.

Como parte de este acuerdo, titulares de derechos audiovisuales de la Copa Mundial 2026 podrán retransmitir momentos de los partidos en directo a través de TikTok, publicar videos personalizados y acceder a material especial producido por la FIFA para la red social. Las cadenas de televisión y medios autorizados tendrán la posibilidad de monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios premium ofrecidos por TikTok, ampliando el alcance y el potencial comercial del evento.

El convenio permitirá a creadores seleccionados acceder a momentos únicos del torneo. (FIFA)

Para proteger los intereses de los titulares de derechos, la plataforma aplicará políticas contra la piratería, reforzando la protección de la propiedad intelectual de la FIFA en el entorno digital y limitando la difusión de contenidos no autorizados.

El acuerdo se apoya en el desarrollo de un centro temático específico dentro de TikTok, creado con la herramienta TikTok GamePlan. Este espacio servirá como punto de encuentro para los aficionados, quienes podrán acceder a información sobre las 48 selecciones participantes, consultar datos de partidos y venta de entradas, y aprovechar incentivos como pegatinas, filtros personalizados y funciones interactivas de gamificación.

Impulso para los creadores de contenido

Por primera vez, la FIFA y TikTok impulsarán un programa especial para creadores de contenido seleccionados de diferentes regiones del mundo. Este grupo tendrá acceso exclusivo a momentos como ruedas de prensa, entrenamientos y otros eventos del torneo, lo que permitirá que los seguidores vivan la experiencia del Mundial de forma cercana a través de las vivencias de los creadores.

La plataforma aplicará medidas contra la piratería para proteger los derechos audiovisuales de la FIFA. (Reuters)

Asimismo, estos usuarios podrán utilizar imágenes de archivo de la FIFA para la producción de contenido propio, ampliando el abanico de historias y perspectivas disponibles para la audiencia global.

La alianza responde al crecimiento exponencial del fútbol en TikTok, donde los videos, desafíos y transmisiones relacionadas con el deporte han generado una comunidad activa y diversa. Según datos difundidos por la plataforma, existe un 42 % más de probabilidades de que los usuarios vean partidos en directo después de interactuar con contenido futbolístico en TikTok, lo que subraya el impacto de la red social en la promoción y el seguimiento de eventos deportivos.

La FIFA busca que la Copa Mundial 2026 sea el evento deportivo más accesible y participativo de la historia, conectando con nuevas generaciones de aficionados, especialmente jóvenes y mujeres, y adaptando la forma de compartir y promover el fútbol a las dinámicas del consumo digital actual.

Los aficionados accederán a información, incentivos y funciones interactivas desde un centro temático en TikTok. (Reuters)

La colaboración con TikTok permitirá ofrecer contenido exclusivo, acceso a momentos inéditos y una interacción sin precedentes para millones de seguidores en todo el mundo.

Esta asociación marca un paso relevante en la convergencia entre deporte, tecnología y redes sociales, y promete transformar la experiencia del Mundial para una audiencia global cada vez más conectada y participativa.

