La IA estará presente en el Mundial 2026: avatares digitales de jugadores, datos avanzados, centro inteligente y mucho más

La inteligencia artificial será protagonista en el Mundial 2026, transformando la gestión, el arbitraje y la experiencia de los aficionados.(REUTERS/Brendan McDermid)

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol gracias a la integración de la inteligencia artificial. Esta tecnología, anunciada durante el CES 2026, permitirá cambiar la experiencia en varios aspectos del torneo: desde el arbitraje y la preparación táctica hasta la experiencia de los miles de millones de aficionados que seguirán el evento.

La IA se convertirá en el eje central de las operaciones del torneo. Lenovo será el encargado de proveer un ecosistema completo de soluciones de inteligencia artificial diseñadas para transformar tanto la gestión diaria como la toma de decisiones en tiempo real.

Cómo será usada la IA en el Mundial de 2026

Una de las características más notables será la incorporación de avatares digitales 3D de jugadores, impulsados por IA generativa, que se integrarán en las transmisiones y en el sistema de fuera de juego semiautomatizado. Esto aportará mayor precisión y transparencia para árbitros y aficionados, ofreciendo contexto visual y detalles personalizados sobre las jugadas clave.

La tecnología de avatares digitales no se limita a la visualización. Cada futbolista será representado con dimensiones físicas exactas, replicando su complexión y movimientos en tiempo real. Según Art Hu, director de tecnologías de la información de Lenovo, el objetivo es que “los mejores jugadores del mundo estén representados de la forma más realista y precisa posible”.

La creación de avatares digitales 3D de jugadores permitirá mayor precisión y transparencia en el fuera de juego y la transmisión de partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta personalización se aplicará especialmente durante las repeticiones de fuera de juego, donde los avatares 3D permitirán mostrar a los espectadores, en el estadio o en casa, el proceso de decisión arbitral con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

La implementación de estas herramientas se probó con éxito en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar y será fundamental en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, destacó que los avatares 3D habilitados por IA “marcan un gran avance en la forma en que la tecnología de arbitraje apoya la precisión y la transparencia”.

Ahora, con la incorporación de estabilización de imagen impulsada por IA, los millones de espectadores podrán acceder a imágenes más claras y estables desde la perspectiva del árbitro. Esto no solo apoya a los jueces en momentos críticos, sino que también ofrece una visión más inmersiva del partido para el público global.

Cómo la IA mejorará la logística del Mundial

Al mismo tiempo, la organización y logística del torneo dará un salto cualitativo con la puesta en marcha de un Centro de Comando Inteligente, un sistema integral que monitorizará en tiempo real todas las operaciones del evento. Este centro proporcionará resúmenes diarios generados por IA, alertando a los responsables sobre tendencias operativas y permitiendo respuestas ágiles ante cualquier eventualidad.

El uso de IA estabilizará la imagen y ofrecerá una experiencia inmersiva desde la perspectiva arbitral para millones de espectadores a nivel global.

La gestión de un Mundial que, por primera vez, se disputará en tres países, con más equipos y partidos que nunca, exige soluciones digitales capaces de adaptarse a la complejidad de la logística moderna.

La tecnología de gemelos digitales permitirá a la FIFA monitorear en tiempo real las situaciones en las sedes y sus alrededores. Los gemelos digitales son réplicas virtuales de los estadios y espacios clave, que facilitan la supervisión y optimización de la experiencia del evento. Gracias a esta herramienta, los responsables podrán anticipar y resolver incidentes, mejorando la seguridad y el flujo de personas durante los partidos.

La navegación inteligente Smart Wayfinding será otro de los pilares tecnológicos del Mundial. Todas las ciudades, zonas de aficionados, monumentos y sedes estarán conectados en un espacio interactivo, donde la inteligencia artificial guiará a los asistentes de forma precisa y eficiente.

La IA también influirá en las decisiones de los equipos

En el ámbito deportivo, se creó la plataforma Football AI Pro para el acceso a análisis avanzados de datos. Esta herramienta ofrecerá a entrenadores, jugadores y analistas la posibilidad de explorar millones de datos, más de 2.000 métricas y clips de video, así como visualizaciones en 3D para preparar partidos, evaluar tácticas y analizar el rendimiento.

La plataforma Football AI Pro facilitará análisis avanzados de datos, métricas y visualizaciones 3D para mejorar la preparación táctica de equipos y jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Football AI Pro permitirá a los analistas comparar patrones de equipo utilizando clips de video y avatares 3D que hacen que los datos cobren vida en tiempo real. Los entrenadores podrán evaluar cómo funcionarían sus cambios tácticos ante un oponente específico, mientras que los jugadores recibirán análisis personalizados de su propio rendimiento.

El asistente de inteligencia futbolística responde en segundos a cualquier consulta, proporcionando insights tácticos validados por datos históricos y análisis predictivo.

Además, todas las selecciones participantes, incluidas las debutantes, accederán al mismo nivel de inteligencia y análisis que las grandes potencias futbolísticas.