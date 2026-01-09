Tecno

El hábito que debes cambiar para no exponerte a llamadas spam y estafas telefónicas

Los hábitos cotidianos relacionados con el manejo de la información personal pueden influir en el nivel de exposición a estos riesgos

Guardar
No eliminar la información personal
No eliminar la información personal de los embalajes facilita ataques de phishing y llamadas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación de llamadas spam y fraudes telefónicos es una molestia cada vez más frecuente para los usuarios de celulares. Aunque muchas personas asocian este problema a filtraciones masivas de datos o al uso de formularios en internet, existe un hábito cotidiano que suele pasar desapercibido y que puede facilitar la exposición de datos personales: dejar las etiquetas de los paquetes visibles al desechar cajas y embalajes.

Cuando realizas compras en línea y recibes paquetes en tu domicilio, las cajas suelen llegar con una etiqueta que muestra tu nombre completo, dirección y, en muchos casos, tu número de teléfono o correo electrónico. Esta información, que parece inofensiva, se convierte en un blanco fácil para quienes buscan obtener datos con fines fraudulentos.

Las autoridades han advertido que desechar las cajas sin eliminar estas etiquetas equivale a regalar información personal a cualquier persona que tenga acceso a los contenedores de cartón, exponiéndote a llamadas no deseadas, intentos de estafa y posibles ataques de phishing.

Las etiquetas de paquetes suelen
Las etiquetas de paquetes suelen mostrar nombre, dirección y teléfono, datos útiles para estafadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo detrás de las etiquetas visibles

No eliminar estas etiquetas implica que datos sensibles, como nombre, dirección, teléfono y correo, queden al alcance de desconocidos. Cualquier individuo con malas intenciones puede recolectar esta información del contenedor y utilizarla para lanzar mensajes personalizados, llamadas o correos electrónicos fraudulentos que aparentan legitimidad, ya que cuentan con detalles reales sobre la víctima.

Estos ataques suelen ser más efectivos porque generan una falsa sensación de confianza durante los primeros minutos de la conversación.

El proceso suele comenzar con una llamada en la que el interlocutor menciona información precisa, como tu nombre y dirección, y avanza solicitando datos adicionales bajo pretextos engañosos. Ante estas situaciones, la recomendación principal es colgar de inmediato y bloquear el número, evitando así caer en el engaño o abrir la puerta a nuevos intentos de contacto.

El aumento de ciberataques ha
El aumento de ciberataques ha puesto en foco la importancia de resguardar los datos personales en cada etapa de su manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para proteger tu información

Cambiar este hábito es sencillo y puede reducir considerablemente el riesgo de ser víctima de spam y estafas telefónicas. Antes de desechar cualquier caja, toma uno de estos recaudos:

  • Arranca la etiqueta y córtala en pedazos pequeños, distribuyéndolos en diferentes contenedores si es posible.
  • Utiliza rotuladores de tinta opaca para tachar todos los datos, asegurándote de que la información sea completamente ilegible.
  • Emplea sellos de protección de identidad, que cubren la información con patrones ilegibles y dificultan su recuperación.
  • Aplica calor en etiquetas térmicas con un secador de pelo, lo que ennegrece la superficie y vuelve los datos invisibles.

Estos gestos simples toman solo segundos, pero pueden evitar que tus datos personales terminen en manos de estafadores. La destrucción física de las etiquetas es una de las opciones más seguras, ya que impide cualquier intento de reconstrucción de la información.

Técnicas simples como cortar, tachar
Técnicas simples como cortar, tachar o ennegrecer las etiquetas ayudan a proteger la privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención en una época de ciberataques

En épocas de alto volumen de compras online y aumento de envíos a domicilio, la cantidad de paquetes y cajas a descartar crece notablemente. Por eso, es fundamental incorporar este hábito para preservar la privacidad y dificultar el acceso a datos sensibles. No solo se trata de evitar llamadas molestas, sino de protegerte contra fraudes más sofisticados que pueden incluir suplantación de identidad y ataques dirigidos.

Modificar este hábito cotidiano es una medida efectiva para cuidar tu información y reducir la exposición a amenazas digitales y telefónicas. Mantener la vigilancia sobre los datos que desechas es una forma simple y al alcance de todos para proteger tu seguridad y tranquilidad en el día a día.

Temas Relacionados

Llamadas spamEstafas digitalesEstafas telefónicasCiberataqueCiberseguridadLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Lista de modelos de TV que son compatibles con la IA Gemini

Con la IA de Gemini, Google apunta transformar la forma en que se interactúa y se accede al contenido audiovisual en los hogares

Lista de modelos de TV

Los principales riesgos de instalar WhatsApp Plus en tu celular

La popularidad de esta app ha crecido pese a que no cuenta con el respaldo ni la autorización de Meta

Los principales riesgos de instalar

El Mundial 2026 en TikTok: FIFA firma acuerdo con la red social para la cobertura del evento

El acuerdo convierte a TikTok en la plataforma digital preferente de la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 en TikTok:

La nueva robot Emily, presentada en el CES, cruza la línea de la intimidad entre humanos e IA

Lovense desarrolló una muñeca robot con inteligencia artificial capaz de conversar, recordar y adaptar su personalidad

La nueva robot Emily, presentada

Project AVA: el asistente holográfico de anime que ayuda en juegos, productividad y organización diaria

Una de sus funciones es el PC Vision Mode, que permite a AVA analizar lo que ocurre en la pantalla y ofrecer ayuda contextual en tiempo real

Project AVA: el asistente holográfico
DEPORTES
Faustino Oro obtuvo otro importante

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

La traba que complica la llegada de Christian Horner a Alpine en la F1: la otra alternativa que ofrece el “camino al éxito”

Preocupación por Dibu Martínez: su entrenador dio detalles de la lesión que sufrió en Aston Villa

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

Las duras críticas de Ralf Schumacher a Lewis Hamilton por su temporada en Ferrari: por qué Leclerc lo superó

TELESHOW
Yanina Latorre compartió su emotiva

Yanina Latorre compartió su emotiva visita anual a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York: “Agradecimos y pedimos”

Diego Leuco reveló cómo es su dieta: “Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos”

Pampita se animó a responder preguntas atrevidas: ¿haría un trío con su pareja?

Laura Ubfal lloró de emoción al recibir un mensaje de María Valenzuela: “¡Lo que sufrió!"

Las románticas coincidencias de Rusherking y Stef Jegier, de viaje en Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

El Ártico enfrenta una nueva

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

El Grupo IDEA exigió el fin de la represión en Venezuela para avanzar hacia una transición

Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina