El hábito que debes cambiar para no exponerte a llamadas spam y estafas telefónicas

La saturación de llamadas spam y fraudes telefónicos es una molestia cada vez más frecuente para los usuarios de celulares. Aunque muchas personas asocian este problema a filtraciones masivas de datos o al uso de formularios en internet, existe un hábito cotidiano que suele pasar desapercibido y que puede facilitar la exposición de datos personales: dejar las etiquetas de los paquetes visibles al desechar cajas y embalajes.

Cuando realizas compras en línea y recibes paquetes en tu domicilio, las cajas suelen llegar con una etiqueta que muestra tu nombre completo, dirección y, en muchos casos, tu número de teléfono o correo electrónico. Esta información, que parece inofensiva, se convierte en un blanco fácil para quienes buscan obtener datos con fines fraudulentos.

Las autoridades han advertido que desechar las cajas sin eliminar estas etiquetas equivale a regalar información personal a cualquier persona que tenga acceso a los contenedores de cartón, exponiéndote a llamadas no deseadas, intentos de estafa y posibles ataques de phishing.

El riesgo detrás de las etiquetas visibles

No eliminar estas etiquetas implica que datos sensibles, como nombre, dirección, teléfono y correo, queden al alcance de desconocidos. Cualquier individuo con malas intenciones puede recolectar esta información del contenedor y utilizarla para lanzar mensajes personalizados, llamadas o correos electrónicos fraudulentos que aparentan legitimidad, ya que cuentan con detalles reales sobre la víctima.

Estos ataques suelen ser más efectivos porque generan una falsa sensación de confianza durante los primeros minutos de la conversación.

El proceso suele comenzar con una llamada en la que el interlocutor menciona información precisa, como tu nombre y dirección, y avanza solicitando datos adicionales bajo pretextos engañosos. Ante estas situaciones, la recomendación principal es colgar de inmediato y bloquear el número, evitando así caer en el engaño o abrir la puerta a nuevos intentos de contacto.

Medidas para proteger tu información

Cambiar este hábito es sencillo y puede reducir considerablemente el riesgo de ser víctima de spam y estafas telefónicas. Antes de desechar cualquier caja, toma uno de estos recaudos:

Arranca la etiqueta y córtala en pedazos pequeños, distribuyéndolos en diferentes contenedores si es posible.

Utiliza rotuladores de tinta opaca para tachar todos los datos, asegurándote de que la información sea completamente ilegible.

Emplea sellos de protección de identidad , que cubren la información con patrones ilegibles y dificultan su recuperación.

Aplica calor en etiquetas térmicas con un secador de pelo, lo que ennegrece la superficie y vuelve los datos invisibles.

Estos gestos simples toman solo segundos, pero pueden evitar que tus datos personales terminen en manos de estafadores. La destrucción física de las etiquetas es una de las opciones más seguras, ya que impide cualquier intento de reconstrucción de la información.

La prevención en una época de ciberataques

En épocas de alto volumen de compras online y aumento de envíos a domicilio, la cantidad de paquetes y cajas a descartar crece notablemente. Por eso, es fundamental incorporar este hábito para preservar la privacidad y dificultar el acceso a datos sensibles. No solo se trata de evitar llamadas molestas, sino de protegerte contra fraudes más sofisticados que pueden incluir suplantación de identidad y ataques dirigidos.

Modificar este hábito cotidiano es una medida efectiva para cuidar tu información y reducir la exposición a amenazas digitales y telefónicas. Mantener la vigilancia sobre los datos que desechas es una forma simple y al alcance de todos para proteger tu seguridad y tranquilidad en el día a día.