Tecno

Acabar con las llamadas spam si es posible: cómo hacerlo en 4 pasos

Acciones como decir la frase: “No, gracias, no estoy interesado”, ayudan a minimizar el número de veces que se reciben llamadas comerciales

Guardar
Las llamadas no solicitadas afectan
Las llamadas no solicitadas afectan diariamente a millones de personas en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de llamadas comerciales no solicitadas ha motivado a millones de personas a buscar formas efectivas de acabar con las llamadas spam utilizando recursos prácticos y respuestas breves.

Aunque existen aplicaciones y herramientas tecnológicas que buscan frenar esta práctica, el sector de los centros de llamadas ha perfeccionado sus métodos, lo que ha vuelto el bloqueo absoluto un reto sin resolver.

Ante esto, expertos en ciberseguridad remarcan que una respuesta directa y simple puede marcar la diferencia. Una frase concreta como “No gracias, no estoy interesado”, adecuadamente aplicada, puede disminuir la cantidad de llamadas comerciales y de riesgo.

Cuáles son los 4 pasos para frenar las llamadas spam

Cuatro acciones clave permiten bloquear,
Cuatro acciones clave permiten bloquear, reportar y minimizar las llamadas no deseadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren un proceso en cuatro pasos para reducir de manera efectiva la frecuencia de llamadas no deseadas. En primer lugar, al recibir una llamada sospechosa, es fundamental mantener la calma y contestar con un “No gracias, no estoy interesado”, evitando cualquier justificación o explicación adicional.

El segundo paso implica bloquear el número desde el menú de opciones del teléfono. La mayoría de los dispositivos permiten incorporar rápidamente el número a una lista negra para impedir futuros intentos de contacto.

El tercer paso consiste en agregar el número personal en plataformas como la lista robinson para dejar de recibir estas comunicaciones. Por último, es clave compartir estos procedimientos entre familiares y conocidos, sobre todo con mayores y jóvenes, que suelen ser las principales víctimas de este tipo de prácticas.

Por qué una negativa clara evita más llamadas spam

Es muy probable que las
Es muy probable que las compañías dejen de contactar al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento interno de los centros de llamadas está basado en protocolos estrictos, donde cada operador debe ceñirse a guiones y procedimientos.

Ante una negativa tajante del receptor, los sistemas que gestionan las bases de datos suelen marcar ese número como no viable, disminuyendo la probabilidad de que reciba futuras comunicaciones de tipo comercial.

En cambio, interrumpir la llamada de manera abrupta genera el efecto contrario. Las plataformas automáticas interpretan ese evento como falta momentánea de disponibilidad y programan el número para futuros contactos, lo que multiplica las incidencias de spam.

Cómo identificar una posible estafa por medio de una llamada

Las estafas se presentan bajo
Las estafas se presentan bajo la apariencia de llamadas legítimas y buscan obtener información confidencial y afectar la reputación del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo no termina en la molestia de la publicidad. Las estafas telefónicas han crecido gracias a técnicas sofisticadas de suplantación de identidad, que buscan engañar al usuario y acceder a información personal y bancaria.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) es común que los estafadores llamen haciéndose pasar por representantes de entidades oficiales y soliciten contraseñas, claves o datos financieros. Ningún organismo legítimo pide estos datos por teléfono ni exige pagos o transferencias inmediatas.

La autoridad experta en ciberseguridad destaca que una pauta esencial es preguntar siempre el nombre del interlocutor, la institución a la que representa y el motivo de la llamada.

INCIBE señala que si la respuesta es poco clara o si surge presión para actuar con urgencia bajo frases como “su cuenta será bloqueada”, cortar la comunicación es esencial y consultar con la entidad mencionada a través de sus canales oficiales refuerza la seguridad.

Qué otras pautas refuerzan la protección de datos y dinero

Evitar respuestas afirmativas a desconocidos
Evitar respuestas afirmativas a desconocidos y negarse a instalar aplicaciones remotas son medidas de prevención clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir aún más el riesgo, INCIBE aconseja evitar responder con un simple “sí” cuando el origen de la llamada es desconocido. Las grabaciones de voz pueden ser utilizadas fraudulentamente para autorizar operaciones financieras, contratar servicios o suplantar identidades.

En caso de que se solicite instalar aplicaciones de control remoto para supuestos “soportes técnicos”, la instrucción es rechazar la propuesta y finalizar la llamada de inmediato.

Cuando se produzca un intento de estafa por teléfono, se debe bloquear el número de inmediato e informar a las autoridades, protegiendo así no solo a quien atiende la llamada sino a otras posibles víctimas.

Temas Relacionados

LlamadasLlamadas spamspamLlamadas comercialesNúmeroTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Desactivar Meta IA de WhatsApp es posible y no lo sabías: así se limita su presencia

Las principales razones para desactivar Meta AI incluyen el deseo de mantener la mensajería libre de algoritmos y mayor control sobre los datos

Desactivar Meta IA de WhatsApp

La historia detrás del discurso de Steve Jobs en Stanford: fue el mismo que LeBron James usó en una final de la NBA

El cofundador de Apple luchó con dudas y reescrituras antes de pronunciar el mensaje que, años después, se convertiría en un fenómeno global de inspiración tecnológica

La historia detrás del discurso

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

El precio de la criptomoneda bitcoin este 18 de diciembre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El precio de la criptomoneda

Qué hay detrás del regreso de Jeff Bezos a Miami: cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos, tiene que ver

El fundador de Amazon obtuvo un importante beneficio fiscal tras vender casi tres millones de títulos de la compañía

Qué hay detrás del regreso
DEPORTES
Polémica en el fisicoculturismo: una

Polémica en el fisicoculturismo: una leyenda definió a los atletas actuales como “neveras” y el campeón del Mr Olympia le contestó

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

TELESHOW
Una profesora de matemática le

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

INFOBAE AMÉRICA

Pese a la presión de

Pese a la presión de Lula, la firma del acuerdo UE-Mercosur parece cada vez más complicada

Descubren el mecanismo genético que mantiene a las plantas en estado juvenil y podría revolucionar la agricultura

Protestas masivas de agricultores contra el acuerdo con el Mercosur paralizan Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea

A qué países y personas alcanzan las nuevas restricciones a la inmigración en EEUU: estudiantes y parientes de ciudadanos

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos