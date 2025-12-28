Tecno

Sam Altman, CEO de OpenAI, promete crear una memoria infinita para el humano: es el próximo salto de la IA

La memoria avanzada será la clave para definir el futuro de esta tecnología

Sam Altman anticipa que la
Sam Altman anticipa que la inteligencia artificial de OpenAI alcanzará una memoria infinita y perfecta antes de 2026. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La inteligencia artificial se acerca a un momento clave que podría transformar la interacción entre usuarios y sistemas, según Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Por lo que anticipó que el próximo gran avance será lograr una memoria infinita y perfecta en los sistemas de IA, objetivo que espera alcanzar en el año 2026.

Esta innovación permitiría que las máquinas retuvieran y accedieran a todos los detalles personales y profesionales de una vida completa, una capacidad fuera del alcance incluso de los asistentes humanos más avanzados.

Cuál será el próximo gran avance de la IA, según OpenAI

Actualmente, empresas como OpenAI focalizan sus esfuerzos en perfeccionar la capacidad de razonamiento de los modelos de lenguaje de gran escala como ChatGPT.

Sin embargo, Altman sostiene que el avance determinante se dará cuando los sistemas de inteligencia artificial puedan recordar cada detalle de la vida de un usuario, revisar todos los documentos creados por este y participar activamente en la rutina diaria.

La próxima gran innovación en
La próxima gran innovación en IA permitirá a las máquinas recordar todos los detalles personales y laborales de los usuarios durante toda su vida, según Sam Altman.

Según indicó en el podcast Big Technology, citado por The Independent, la memoria de la IA “es todavía rudimentaria y se encuentra en etapas muy tempranas”.

Cómo es la competencia de OpenAI con Google

El sector vive una competencia intensa, con Google ocupando un lugar destacado tras el lanzamiento de Gemini 3 en noviembre. De acuerdo con la propia Google, este modelo representa el inicio de “una nueva era de inteligencia”, tras mostrar resultados sobresalientes en pruebas de referencia de la industria.

A raíz de este avance, Altman declaró una “situación de código rojo” en OpenAI, reflejando la intensidad de la competencia. Según The Independent, la introducción de Gemini generó tensiones en el sector, aunque el directivo minimizó el impacto inmediato de esa competencia.

Altman quitó dramatismo al posible efecto de Gemini 3 sobre la posición de OpenAI. Subrayó que la empresa reacciona rápidamente ante cualquier desafío, citando la experiencia previa con la aparición de otros actores como DeepSeek a principios de año.

ChatGPT aún lidera el sector
ChatGPT aún lidera el sector con 800 millones de usuarios, aunque su cuota de mercado cayó del 87% al 71% en un año. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Es bueno ser precavido y actuar rápido cuando surge una amenaza competitiva potencial”, expresó el ejecutivo. Pese a que la llegada de Gemini 3 no tuvo el efecto previsto inicialmente, sí expuso debilidades en el producto y la estrategia de OpenAI, aspectos que, en palabras de Altman, están siendo revisados y ajustados con prontitud.

Los datos reflejan este escenario de rivalidad creciente. ChatGPT, la plataforma estrella de OpenAI, mantiene cerca de 800 millones de usuarios y un 71% del mercado global de aplicaciones de inteligencia artificial. Aunque continúa como líder del sector, esa cuota ha descendido desde el 87% registrado un año atrás.

Por su parte, Google ha aumentado su participación de mercado del 5% al 15%, impulsada por el crecimiento acelerado de Gemini, que ha superado ya los 650 millones de usuarios, según las cifras mencionadas por The Independent.

De cara al futuro, Altman plantea que el camino para que OpenAI siga liderando la carrera tecnológica supone desarrollar los modelos más avanzados, construir productos sobresalientes con ellos y garantizar la infraestructura adecuada para operar a gran escala. Solo mediante esta combinación, la firma confía en marcar el paso de la innovación en inteligencia artificial.

El desarrollo de una memoria
El desarrollo de una memoria avanzada para IA es visto por OpenAI como el salto definitivo para transformar la interacción usuario-sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sam Altman predice que la IA hará un descubrimiento científico

Otra de las preediciones de Sam Altman frente al crecimiento de la inteligencia artificial, es que cree que esta tecnología realizará un descubrimiento científico relevante en los próximos dos años.

Según el directivo, los actuales modelos de IA ya demuestran una precisión notable al responder preguntas técnicas y formular hipótesis complejas, lo que sugiere un inminente salto cualitativo en su desarrollo. El empresario destaca que la IA ya contribuye a resolver problemas científicos y mejorar procesos, aunque su potencial real está por desatarse cuando logre identificar principios científicos de forma autónoma.

Altman señala que la clave reside en su habilidad para analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones que suelen escapar al ojo humano. Considera a la IA como un aliado que potencia el pensamiento humano, no como un reemplazo.

Si bien modelos avanzados como GPT-5 ya muestran capacidades sorprendentes, Altman reconoce que aún falta fortalecer su estructura conceptual para lograr razonamiento independiente y generar conocimiento original.

Todos los rumores sobre el

10 carreras universitarias que pueden

Las mejores bromas para enviar

Apple pierde a cuatro directivos

Conoce el caso de Tinder,
Sol, piscina y afecto: Marcelo

Un estudio reveló que la

