Peligros de compartir el código de verificación de WhatsApp: robo de cuenta, suplantación y más

WhatsApp envía un número al teléfono del usuario para comprobar que es el propietario de la cuenta. (Foto: REUTERS)

Uno de los errores más costosos en materia de seguridad digital ocurre cuando una persona comparte el código de verificación de WhatsApp con un desconocido. Divulgar este dato puede facilitar el robo de la cuenta y habilitar distintos tipos de suplantación de identidad.

Aunque la aplicación despliega medidas para resguardar la información, la entrega de este código a extraños representa una vulnerabilidad crítica para la privacidad y el control de la cuenta.

Cuando alguien intenta registrar una cuenta de WhatsApp con un número ajeno, el sistema envía una notificación y un código de verificación a través de un mensaje SMS.

El código de verificación de WhatsApp es un elemento de seguridad que impide el acceso no autorizado a la cuenta. (Foto: Europa Press)

Este mecanismo busca proteger a los usuarios, pero el desconocimiento o la confianza en extraños pueden tener consecuencias graves si el código termina en manos equivocadas. La entrega voluntaria de este dato permite que ciberdelincuentes accedan a información personal y suplanten la identidad del usuario.

Qué es el código de verificación de WhatsApp y cuál es su función

El código de verificación de WhatsApp es una clave numérica enviada al número de teléfono cuando se intenta registrar una cuenta.

Este código constituye la principal barrera de acceso, garantizando que solo el propietario del número pueda activar la cuenta en su dispositivo. Sin ese dato, es imposible completar el proceso de verificación y acceder a los mensajes.

Compartirlo con otra persona implica perder el control sobre el acceso a la cuenta. Los atacantes suelen engañar a los usuarios para obtener el código, lo que les permite registrar la cuenta en un dispositivo distinto y desplazar al verdadero titular.

Ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios a través de mensajes o llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica se ha multiplicado a través de mensajes o llamadas de desconocidos que simulan ser amigos, familiares o representantes de la plataforma.

De qué forma los criminales roban cuentas de WhatsApp a través del código de verificación

El robo de cuentas inicia cuando un extraño introduce el número de la víctima en la aplicación y solicita el código de verificación. Si la víctima entrega ese código, el atacante logra registrar la cuenta en su teléfono y tomar el control sobre la información y los contactos almacenados.

Varias personas han reportado que, tras recibir una llamada donde un desconocido se presenta falsamente como integrante del soporte de WhatsApp, entregaron el código y perdieron el acceso a su cuenta.

Qué riesgos provoca la suplantación de identidad en WhatsApp

Los criminales pueden solicitar dinero a contactos de la víctima o datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suplantación de identidad es una de las consecuencias más graves del robo de cuentas. Cuando un atacante controla una cuenta ajena, puede hacerse pasar por la víctima ante familiares, amigos o compañeros de trabajo, solicitando información sensible, dinero o difundiendo mensajes que afecten la imagen de la persona real.

Además, el impacto de la suplantación puede ir más allá de la pérdida del acceso a la cuenta. El ciberdelincuente puede emplear la identidad robada para cometer fraudes económicos, extorsiones o engaños de diversa índole.

Cuál es la pauta de WhatsApp para evitar el robo de la cuenta

La pauta de WhatsApp es clara: el código de verificación no debe compartirse con nadie. Este código es personal e intransferible y es la única llave de acceso para activar la cuenta en un dispositivo.

WhatsApp cuenta con herramientas para fortalecer la pivacidad de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Incluso si la solicitud proviene de un contacto conocido, se debe desconfiar, porque el ataque puede originarse tras la suplantación de otro usuario.

Asimismo, si se recibe un mensaje o llamada solicitando el código, la acción sugerida es no responder y reportar el incidente a la plataforma. La notificación de intento de registro suele ser un primer indicio de que alguien busca apropiarse de la cuenta, lo que exige actuar con rapidez para evitar pérdidas de información y contactos.

Sumado a no compartir nunca el código de verificación, se debe activar la verificación en dos pasos. Esta función, disponible en el menú de configuración de la aplicación, suma una capa extra de seguridad al requerir un PIN adicional para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo.

