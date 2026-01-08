Tecno

Juegos de pago sin costo: la nueva función temporal que prepara Google Play

A diferencia de las demos tradicionales, esta prueba se haría sobre el juego completo y sin perder el avance al finalizar el periodo gratuito

Google Play planea que los juegos premium puedan ser probados antes de su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Play Store trabaja en una nueva función que podría cambiar la forma en que los usuarios compran videojuegos móviles de pago en Android. La plataforma prepara un sistema de periodos de prueba gratuita para juegos premium, que permitiría jugarlos por tiempo limitado antes de decidir la compra.

Esta opción no tendrá un costo inicial y conservará el progreso si finalmente se adquiere el título. La herramienta aún no fue anunciada de manera oficial, pero ya fue detectada en el código de la aplicación, según Android Authority.

La novedad apunta a resolver uno de los principales problemas del ecosistema móvil: pagar por un videojuego sin poder probarlo antes. A diferencia de los títulos gratuitos con compras internas, los juegos premium suelen exigir el pago desde el primer momento, lo que desalienta a muchos usuarios ante la falta de una demostración previa.

Usuarios podrían probar los juegos de Google Play Store antes de ser comprados.

Cómo funcionaría el periodo de prueba

De acuerdo con la información disponible, la función permitiría jugar el videojuego completo durante un tiempo limitado, definido por cada desarrollador. El contador comenzaría a correr desde la primera vez que se abre la aplicación y, una vez agotado el plazo, el usuario recibiría una invitación para comprar el juego. En caso de hacerlo, el progreso se mantendría, evitando empezar desde cero.

Todo indica que la prueba sería única por usuario y por juego, una medida pensada para evitar abusos. Durante ese tiempo, el acceso sería total, sin recortes de contenido ni limitaciones artificiales, lo que diferencia esta propuesta de otros modelos de demostración.

Qué cambia frente a las demos actuales

Hasta ahora, Google Play permite a los desarrolladores ofrecer demos gratuitas, pero estas funcionan como aplicaciones independientes. Es decir, el estudio debe publicar una versión reducida del juego, separada del producto principal.

La idea de que Google Play deje probar los juegos antes de su compra, obedece a una estrategia para hacerle frente a otros sus competidores. (Foto: Google)

Este esquema tiene dos desventajas claras: requiere trabajo adicional para el desarrollador y no permite conservar el progreso al pasar de la demo a la versión paga.

El nuevo sistema de pruebas temporales eliminaría ese obstáculo. Al tratarse del mismo archivo del juego completo, el usuario podría continuar su partida si decide comprarlo. Para los estudios, además, implicaría menos fricción técnica y una herramienta directa para convertir pruebas en ventas.

Un incentivo para juegos premium

El impacto potencial de esta función es significativo, especialmente para los juegos móviles de pago, un segmento que perdió protagonismo frente al modelo free-to-play. Muchos desarrolladores independientes apuestan por experiencias cerradas, sin microtransacciones ni anuncios, pero se enfrentan a la barrera inicial del precio.

Google Play busca repotenciar los juegos de pago ante la invasión de los títulos free-to-play.

Permitir que los usuarios prueben el juego completo por un tiempo limitado podría mejorar la visibilidad y la tasa de conversión, además de generar mayor confianza. Desde el punto de vista del jugador, la propuesta reduce el riesgo de compra y favorece decisiones más informadas.

Por qué Google Play apuesta a este modelo

La iniciativa se enmarca en un contexto de mayor competencia entre tiendas digitales y plataformas de distribución. Google busca fortalecer su ecosistema y ofrecer herramientas que beneficien tanto a usuarios como a desarrolladores. Al mismo tiempo, responde a una demanda histórica de la comunidad gamer móvil, que reclama opciones de prueba más transparentes.

Además, este modelo podría ayudar a diferenciar los juegos de pago frente a la saturación de títulos gratuitos con monetización agresiva. Una experiencia de prueba clara y limitada en el tiempo permite evaluar la calidad real del juego sin interrupciones.

La idea aún se encuentra en fase de desarrollo y no sabe cuándo saldrá al mercado. (Google)

Estado actual y posibles plazos

Por ahora, la función se encuentra en desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento. Como ocurre con otras herramientas detectadas en el código de Google Play, existe la posibilidad de que el proyecto se retrase o incluso se cancele antes de llegar al público general.

Sin embargo, el hecho de que ya esté presente en la aplicación sugiere que Google avanza en pruebas internas y ajustes técnicos. Si se concreta, podría desplegarse de manera gradual y con disponibilidad variable según región o tipo de juego.

