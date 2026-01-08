Tecno

Bizarrap entra al mundo tecnológico en el CES 2026: desarrollará sistemas de audio

El productor argentino permitirá que su experiencia mejore la calidad de audio para los usuarios

Bizarrap deslumbró en el desfile de Louis Vuitton en la Paris Fashion Week (Crédito: Dale Play/Francesc Planes)

El CES 2026 le dio la oportunidad a Bizarrap de entrar al sector tecnológico, como Innovation Partner de MONDO, una marca sueca de audio.

El producto argentino ya había sido visto en distintas ocasiones utilizando los auriculares de la marca, primero en una campaña junto a Adidas y luego en sesiones musicales icónicas con artistas internacionales, por lo que se esperaba otro tipo de colaboración.

Qué hará Bizarrap en el sector tecnológico

Lejos de un acuerdo publicitario tradicional, el trabajo de Bizarrap se integra al proceso de creación y prueba de productos. Su rol como Innovation Partner implica aportar feedback basado en el uso real, tanto en estudio como en vivo, influenciando las distintas etapas de concepción, testeo y refinamiento de los dispositivos.

Desde la marca explican que el criterio artístico, la funcionalidad y el contexto cultural son determinantes en cada decisión de ingeniería y diseño.

Bizarrap impacta en desarrollo de producto, performance sonora y visión creativa, asegurando la creación de soluciones tecnológicas tanto para profesionales como para usuarios cotidianos. (MONDO)

El vínculo surgió de la utilización orgánica de los productos por parte del productor, quien se mostró en público con los auriculares antes de que existiera un acuerdo formal. Esto derivó en una colaboración en la que Bizarrap interviene directamente en el desarrollo de nuevos formatos, casos de uso innovadores y en la convergencia entre sonido, tecnología y cultura.

La influencia del productor abarca tres ejes principales: desarrollo de producto, performance sonora y visión creativa a largo plazo. Su experiencia en sistemas de sonido, workflows de estudio y performance en vivo permite que las soluciones tecnológicas respondan tanto a las necesidades del usuario profesional como a los escenarios cotidianos.

En su nuevo rol, Bizarrap evalúa equipos como usuario avanzado, diseña escenarios de uso real y propone adaptaciones para personalización y relevancia cultural. La colaboración busca que la mirada artística tenga peso directo en las decisiones técnicas, abriendo el espacio para productos que sean herramientas útiles y auténticas para la comunidad creativa.

Cómo ha sido la participación en el CES 2026

Durante la feria CES 2026, la marca presentó una gama de auriculares con cancelación activa de ruido y altavoces compactos, diseñados para la personalización, el uso diario y la relevancia cultural sostenida. El evento también fue escenario para un show privado de Bizarrap, que marcó la primera activación oficial de la marca en territorio estadounidense.

El productor argentino Bizarrap se integró al proceso de desarrollo de productos de audio de MONDO como Innovation Partner, influyendo en ingeniería y diseño con criterio artístico y funcional. (MONDO)

La estrategia prioriza experiencias impulsadas por la música y proyectos liderados por artistas, alejándose de los esquemas tradicionales de marketing y distribución masiva.

La colaboración se extiende más allá del hardware, incluyendo la definición de nuevos formatos y la integración de la tecnología en la vida cultural y en la performance en vivo. El enfoque apunta a productos que sean herramientas de empoderamiento y expresión personal, alineados con la idea de que el sonido es parte central de la identidad de quienes los eligen.

El regreso de las consolas retro de SEGA y Atari en el CES 2026

En CES 2026, los clásicos del entretenimiento digital regresan con una impronta renovada. Las consolas retro y sistemas arcade acaparan la atención en Las Vegas gracias a nuevas versiones que combinan diseños icónicos con conectividad a internet y pantallas de alta definición.

Empresas como My Arcade presentaron dispositivos portátiles con licencias oficiales de franquicias como Sonic y OutRun, ofreciendo experiencia de arcade en formato de bolsillo, controles optimizados y la posibilidad de descargar juegos adicionales o participar en comunidades en línea.

El rediseño de cabinas arcade permite revivir la experiencia de los salones de juegos con tecnología actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los catálogos precargados y las actualizaciones de software facilitan la integración de funcionalidades modernas, mientras la nostalgia se fusiona con el acceso a históricos títulos y nuevas opciones de interacción.

Junto al furor por los videojuegos, la robótica social y los asistentes domésticos protagonizan una fuerte tendencia. Jennie, la perra robótica de Tombot, se destaca como acompañante emocional para personas con limitaciones físicas o adultos mayores, reconociendo a su dueño y adaptando rutinas de interacción. En el ámbito infantil, el robot Yonbo X1 utiliza modelos de lenguaje avanzados para estimular el desarrollo del habla y la comprensión emocional en niños pequeños.

La startup japonesa Ludens AI suma a Cocomo, una mascota robótica autónoma que responde a comandos de voz y contacto físico, e integra características como temperatura corporal similar a la humana para reforzar la cercanía afectiva.

