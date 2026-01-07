Tecno

WhatsApp: así puedes impedir que extraños te añadan a grupos

La app ofrece la opción de decidir quién puede agregarte a grupos: cualquier persona, solo tus contactos o únicamente algunos elegidos

Esta configuración puede realizarse tanto en dispositivos móviles como desde la versión web de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería de Meta, facilita la comunicación diaria tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. Sin embargo, la función de grupos puede convertirse en una molestia cuando personas desconocidas agregan tu número a chats masivos sin tu consentimiento.

Para evitar esta situación, WhatsApp ofrece herramientas específicas que refuerzan la privacidad y el control sobre quién puede sumarte a nuevos grupos, permitiéndote gestionar tu experiencia de manera más segura y cómoda.

Configura tus ajustes de privacidad para evitar invitaciones no deseadas en WhatsApp

La aplicación permite seleccionar quiénes tienen permiso para añadirte a grupos: cualquier usuario, solo tus contactos o únicamente contactos seleccionados. Esta configuración puede realizarse tanto en dispositivos móviles como desde la versión web de WhatsApp.

WhatsApp ofrece herramientas específicas que refuerzan la privacidad y el control sobre quién puede sumarte a nuevos grupos. REUTERS/Dado Ruvic

En iOS:

  • Ingresa a WhatsApp y selecciona la opción “Configuración” en la esquina inferior derecha.
  • Accede a “Privacidad” y luego a “Grupos”.
  • Bajo “Quién puede añadirme a grupos”, elige “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

En Android:

  • Abre WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.
  • Dirígete a “Ajustes” y después a “Privacidad”.
  • Selecciona “Grupos” y elige la opción “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”, luego confirma tu selección.

Con estos pasos, solo las personas que tú autorices podrán agregarte a grupos, protegiéndote de invitaciones no deseadas por parte de desconocidos.

WhatsApp facilita la comunicación diaria tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. REUTERS/Dado Ruvic

A pesar de modificar la configuración de privacidad, es importante tener en cuenta que aún podrías recibir enlaces para unirte a otros grupos de WhatsApp. En estos casos, tendrás la opción de aceptar o rechazar la invitación, manteniendo siempre el control sobre tu participación en nuevas conversaciones grupales.

Cinco funciones poco conocidas de WhatsApp que simplifican el uso diario

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ofrece una variedad de funciones que muchos usuarios suelen pasar por alto. Más allá del envío básico de mensajes, fotos o audios, la app incluye herramientas que ayudan a organizar conversaciones, gestionar mejor el espacio de almacenamiento y proteger la privacidad.

  • Organiza tus chats más importantes. Puedes fijar hasta tres conversaciones para que siempre aparezcan en la parte superior de la lista, sin importar cuántos mensajes nuevos lleguen de otros contactos o grupos. Para hacerlo, desliza el chat hacia la izquierda y selecciona la opción de fijar. Estos chats anclados se mostrarán con un ícono de alfiler.
Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital - (Fotomontaje Infobae)
  • Limpia archivos sin perder mensajes. Con el tiempo, los chats acumulan archivos multimedia que ocupan espacio. WhatsApp permite borrar solo estos elementos (fotos, videos, audios, documentos) de un chat sin eliminar los mensajes de texto. Ingresa al chat, pulsa el nombre del contacto o grupo, elige “Media, links y docs” y selecciona los archivos a eliminar.
  • Envía mensajes masivos de forma privada. Para comunicar la misma información a varias personas sin crear un grupo, puedes usar las listas de difusión. Esta función envía el mensaje a múltiples contactos individualmente, sin que sepan quién más lo recibió. Pulsa el ícono “+”, selecciona “Nueva difusión”, elige los contactos y redacta el mensaje.
  • Utiliza tu propio chat como bloc de notas. WhatsApp también sirve como espacio personal para guardar enlaces, recordatorios o imágenes. Basta con iniciar un chat contigo mismo (aparece como “Usted”) y almacenar allí lo que necesites, disponible en todos los dispositivos donde tengas sesión iniciada.
  • Fija mensajes clave dentro de un chat. Si tienes información importante en una conversación, puedes fijar ese mensaje para encontrarlo fácilmente después. Mantén presionado el mensaje, selecciona “Fijar” y elige durante cuánto tiempo destacarlo: 24 horas, 7 días o 30 días. Así, tendrás acceso rápido a datos esenciales dentro de cualquier chat.

