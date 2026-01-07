Tecno

Las prohibiciones a DeepSeek, la inteligencia artificial china, se amplían en Europa y Asia ante temores por seguridad

Diversos países debaten nuevas reglas y limitaciones para sistemas construidos con tecnología extranjera que manejan información sensible

DeepSeek en la mira global:
por qué gobiernos y autoridades desconfían de la IA china y la prohíben en oficinas clave.

Diversos gobiernos y autoridades en Europa, Asia y América han impuesto restricciones o prohibiciones al uso de DeepSeek, la inteligencia artificial china, en el ámbito oficial. El principal motivo es la preocupación por la protección de datos personales, la seguridad nacional y la falta de transparencia sobre el funcionamiento del sistema, según detalló Reuters.

Las políticas de protección de datos de DeepSeek establecen que la información de los usuarios se almacena en servidores ubicados en China.

Esto ha generado alertas en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Italia, Australia, India y Taiwán. El comisionado alemán de protección de datos confirmó que se solicitó a las grandes tiendas digitales retirar la aplicación por temor a la seguridad de los datos.

Paralelamente, las autoridades de Países Bajos iniciaron una investigación y recomendaron prudencia a los usuarios. Además, prohibieron el uso de DeepSeek a los funcionarios públicos.

En Corea del Sur, se suspendieron nuevas descargas de la app tras constatarse el incumplimiento de normas sobre manejo de datos personales; después, el acceso fue restablecido bajo condiciones revisadas.

Italia bloqueó de forma temporal la aplicación en enero de 2025 por falta de información sobre el uso de los datos personales. También abrió una investigación sobre la calidad de la información facilitada a los usuarios.

Francia instó a la compañía a esclarecer detalladamente el tratamiento y uso de los datos.

Las políticas de privacidad de
DeepSeek, que almacenan los datos de usuarios en servidores en China, han generado alertas en Alemania, Francia y Países Bajos.

Las inquietudes sobre la seguridad nacional y la confidencialidad de documentos oficiales motivaron medidas adicionales.

Australia vetó DeepSeek de todos los dispositivos gubernamentales en febrero, debido al temor por la protección de información sensible.

India instruyó al personal del Ministerio de Finanzas a evitar la utilización de herramientas de inteligencia artificial, incluidas DeepSeek y ChatGPT, en tareas estatales, ante el posible riesgo de exposición de documentos confidenciales.

Taiwán prohibió el empleo de la plataforma en dependencias del gobierno por considerarla una amenaza de seguridad y por posibles problemas de censura y destino de la información almacenada en China.

En Estados Unidos, un grupo de legisladores recomendó incluir a DeepSeek en la lista de empresas tecnológicas que podrían estar colaborando con los intereses militares chinos. De prosperar, esta propuesta implicaría restricciones adicionales para la compañía, de acuerdo con Reuters.

Las investigaciones regulatorias se extienden entre organismos de protección de los consumidores y entidades antimonopolio.

En el caso de Italia, la AGCM (autoridad de competencia) concluyó una investigación tras consensuar con la empresa una serie de compromisos para mejorar la claridad en la información a los usuarios y advertencias sobre la posibilidad de obtener resultados incorrectos.

Francia y Países Bajos también movilizaron a sus agencias regulatorias para supervisar el cumplimiento normativo en defensa de los usuarios.

El bloqueo en tiendas de aplicaciones es otro método de control adoptado por algunos países. Alemania solicitó a Apple y Google la suspensión de DeepSeek para usuarios locales, y Corea del Sur implementó una medida similar a principios de 2025, interrumpiendo temporalmente las nuevas descargas hasta que la empresa llevó a cabo los ajustes exigidos por la autoridad de datos.

Rusia destaca por adoptar una política opuesta. En febrero, el presidente Vladímir Putin pidió a Sberbank, el mayor banco estatal, colaborar activamente en proyectos conjuntos de inteligencia artificial con grupos chinos. Este enfoque contrasta con la tendencia internacional de aislamiento.

La reacción de DeepSeek ante el escrutinio internacional se ha evidenciado especialmente en Italia. Allí, la empresa acordó establecer advertencias renovadas para notificar a los usuarios sobre la posibilidad de recibir información inexacta, ajustando la presentación de estos avisos según las exigencias de la AGCM.

La autoridad italiana enfatizó que los cambios introducidos por DeepSeek facilitan identificar de manera clara e inmediata los posibles riesgos de obtener resultados incorrectos al utilizar su inteligencia artificial.

