Intel lanza Core Ultra Series 3, su nueva generación de procesadores enfocados en IA

(Intel)

Intel eligió la feria tecnológica CES 2026 para presentar su nueva línea de procesadores Core Ultra Series 3, una plataforma desarrollada para potenciar la inteligencia artificial en computadoras personales y sistemas de ‘edge computing’. Esta generación marca el debut de la primera plataforma AI PC de la compañía fabricada bajo tecnología 18A en Estados Unidos.

La compañía anunció que la gama Core Ultra Series 3 estará presente en más de 200 modelos de computadoras personales de fabricantes globales, consolidando el lanzamiento más amplio de una plataforma de IA PC en su historia. Las preventas comenzaron el 6 de enero y la disponibilidad mundial se activará el 27 de enero, mientras que otros dispositivos equipados con esta tecnología llegarán durante el primer semestre del año.

Nueva arquitectura y rendimiento

El objetivo de la Serie 3 es transformar la computación basada en inteligencia artificial en un estándar cotidiano y accesible para todo tipo de usuarios. La estructura de los procesadores Core Ultra Series 3 incluye nuevas variantes X9 y X7, pensadas para quienes exigen alto rendimiento en tareas como gaming, creación de contenido y productividad. Los modelos más avanzados integran hasta 16 núcleos de CPU, gráficos Intel Arc con hasta 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU.

(Intel)

El rendimiento multinúcleo muestra un crecimiento de hasta 60% respecto a generaciones previas, con una mejora de más del 77% en videojuegos y una autonomía de batería que puede alcanzar las 27 horas en equipos seleccionados. Además, Intel sumó una línea de procesadores Core Ultra para portátiles convencionales, basada en la misma arquitectura, que busca ofrecer equipos más delgados y eficientes a menor costo, sin renunciar a las capacidades de inteligencia artificial y gráficos avanzados.

Un distintivo de la Serie 3 es la integración de aceleradores de IA, que permiten alcanzar hasta 180 TOPS de rendimiento combinando CPU, GPU y NPU en un solo chip. Esta potencia facilita la realización de tareas como inspección de defectos en tiempo real, mantenimiento predictivo y monitoreo inteligente en el borde, con menor dependencia de la nube y un menor costo operativo.

Estrategia para competir en inteligencia artificial

La actualización de las GPU Intel Arc desempeña un papel central en la estrategia de la Serie 3. Con hasta 12 núcleos Xe y una mejora de hasta el 50% en gráficos, estas GPUs están preparadas para responder a cargas de trabajo intensivas en visión artificial, inspección 3D y renderización de interfaces de alta resolución, todo sin necesidad de aceleradores externos.

(Intel)

Por primera vez, Intel lanza de forma simultánea procesadores destinados tanto a computadoras personales como a sistemas edge, certificados para operar en entornos industriales y embebidos. Estos chips soportan rangos de temperatura extendidos, rendimiento determinista y confiabilidad continua, orientados a sectores como robótica, ciudades inteligentes, automatización y salud.

Los procesadores de Serie 3 ofrecen hasta 1,9 veces más rendimiento en modelos de lenguaje, 2,3 veces mejor eficiencia por vatio/dólar en análisis de video y 4,5 veces mayor capacidad en modelos de visión-lenguaje-acción frente a plataformas edge de la competencia.

La consolidación de inteligencia artificial, gráficos y procesamiento en un solo sistema reduce la complejidad y presenta una propuesta económica más atractiva para la adopción masiva. Los sistemas edge con Core Ultra Series 3 llegarán al mercado en el segundo trimestre de 2026, extendiendo la estrategia de Intel para acercar la inteligencia artificial a escenarios donde las decisiones deben tomarse en tiempo real.

(Reuters)

Intel sostiene que la Serie 3 redefine el alcance de la inteligencia artificial en la computación cotidiana y en aplicaciones industriales, al ofrecer una plataforma flexible, eficiente y compatible con las nuevas demandas del mercado global.