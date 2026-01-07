Tecno

Intel lanza Core Ultra Series 3, su nueva generación de procesadores enfocados en IA

Intel presentó en CES 2026 su nueva línea de procesadores diseñados para integrar inteligencia artificial en más de 200 modelos de computadoras personales y sistemas edge

Guardar
La Serie 3 promete hasta
La Serie 3 promete hasta un 60% más de rendimiento multinúcleo y mejora de batería que alcanza 27 horas en ciertos equipos. (Intel)

Intel eligió la feria tecnológica CES 2026 para presentar su nueva línea de procesadores Core Ultra Series 3, una plataforma desarrollada para potenciar la inteligencia artificial en computadoras personales y sistemas de ‘edge computing’. Esta generación marca el debut de la primera plataforma AI PC de la compañía fabricada bajo tecnología 18A en Estados Unidos.

La compañía anunció que la gama Core Ultra Series 3 estará presente en más de 200 modelos de computadoras personales de fabricantes globales, consolidando el lanzamiento más amplio de una plataforma de IA PC en su historia. Las preventas comenzaron el 6 de enero y la disponibilidad mundial se activará el 27 de enero, mientras que otros dispositivos equipados con esta tecnología llegarán durante el primer semestre del año.

Nueva arquitectura y rendimiento

El objetivo de la Serie 3 es transformar la computación basada en inteligencia artificial en un estándar cotidiano y accesible para todo tipo de usuarios. La estructura de los procesadores Core Ultra Series 3 incluye nuevas variantes X9 y X7, pensadas para quienes exigen alto rendimiento en tareas como gaming, creación de contenido y productividad. Los modelos más avanzados integran hasta 16 núcleos de CPU, gráficos Intel Arc con hasta 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU.

Los modelos avanzados integran hasta
Los modelos avanzados integran hasta 16 núcleos de CPU, gráficos Intel Arc con 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU. (Intel)

El rendimiento multinúcleo muestra un crecimiento de hasta 60% respecto a generaciones previas, con una mejora de más del 77% en videojuegos y una autonomía de batería que puede alcanzar las 27 horas en equipos seleccionados. Además, Intel sumó una línea de procesadores Core Ultra para portátiles convencionales, basada en la misma arquitectura, que busca ofrecer equipos más delgados y eficientes a menor costo, sin renunciar a las capacidades de inteligencia artificial y gráficos avanzados.

Un distintivo de la Serie 3 es la integración de aceleradores de IA, que permiten alcanzar hasta 180 TOPS de rendimiento combinando CPU, GPU y NPU en un solo chip. Esta potencia facilita la realización de tareas como inspección de defectos en tiempo real, mantenimiento predictivo y monitoreo inteligente en el borde, con menor dependencia de la nube y un menor costo operativo.

Estrategia para competir en inteligencia artificial

La actualización de las GPU Intel Arc desempeña un papel central en la estrategia de la Serie 3. Con hasta 12 núcleos Xe y una mejora de hasta el 50% en gráficos, estas GPUs están preparadas para responder a cargas de trabajo intensivas en visión artificial, inspección 3D y renderización de interfaces de alta resolución, todo sin necesidad de aceleradores externos.

La plataforma estará presente en
La plataforma estará presente en más de 200 diseños de computadoras personales de fabricantes globales. (Intel)

Por primera vez, Intel lanza de forma simultánea procesadores destinados tanto a computadoras personales como a sistemas edge, certificados para operar en entornos industriales y embebidos. Estos chips soportan rangos de temperatura extendidos, rendimiento determinista y confiabilidad continua, orientados a sectores como robótica, ciudades inteligentes, automatización y salud.

Los procesadores de Serie 3 ofrecen hasta 1,9 veces más rendimiento en modelos de lenguaje, 2,3 veces mejor eficiencia por vatio/dólar en análisis de video y 4,5 veces mayor capacidad en modelos de visión-lenguaje-acción frente a plataformas edge de la competencia.

La consolidación de inteligencia artificial, gráficos y procesamiento en un solo sistema reduce la complejidad y presenta una propuesta económica más atractiva para la adopción masiva. Los sistemas edge con Core Ultra Series 3 llegarán al mercado en el segundo trimestre de 2026, extendiendo la estrategia de Intel para acercar la inteligencia artificial a escenarios donde las decisiones deben tomarse en tiempo real.

Los procesadores también llegarán a
Los procesadores también llegarán a sistemas edge, orientados a sectores como robótica, automatización y ciudades inteligentes. (Reuters)

Intel sostiene que la Serie 3 redefine el alcance de la inteligencia artificial en la computación cotidiana y en aplicaciones industriales, al ofrecer una plataforma flexible, eficiente y compatible con las nuevas demandas del mercado global.

Temas Relacionados

IntelProcesadores core ultra 3CES 2026Inteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

CES 2026: Lenovo lanza Qira y marca el inicio de la computación inteligente y los ecosistemas integrados

A diferencia de asistentes tradicionales, Qira está presente a nivel de sistema y acompaña al usuario en PCs, tablets, smartphones y wearables

CES 2026: Lenovo lanza Qira

Presentan las primeras gafas de sol electrocrómicas: cambian de color a pedido del usuario

Povec Optics presentó en CES 2026 este dispositivo, capaz de cambiar de color en un segundo mediante un control táctil

Presentan las primeras gafas de

Así son los nuevos auriculares gamer que interpretan señales cerebrales en tiempo real

Unos nuevos auriculares para videojuegos, presentados en CES 2026, integran sensores capaces de captar la actividad cerebral del usuario

Así son los nuevos auriculares

Qué significa que las personas se bañen siempre por la noche, según la IA

Según Gemini y ChatGPT, la ducha nocturna no se limita a limpiar el cuerpo, sino que se convierte en un ritual de transición y autocuidado

Qué significa que las personas

WhatsApp: así puedes impedir que extraños te añadan a grupos

La app ofrece la opción de decidir quién puede agregarte a grupos: cualquier persona, solo tus contactos o únicamente algunos elegidos

WhatsApp: así puedes impedir que
DEPORTES
La actitud del exjugador de

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

TELESHOW
El explosivo debut de Yanina

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

INFOBAE AMÉRICA

Brasil estudia el ADN de

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos