Apple podría presentar iPhone con procesadores Intel y se lanzaría en 2028

Apple e Intel estarían cerca de concretar un acuerdo para que próximos iPhone utilicen procesadores de Intel. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apple e Intel estarían próximos a cerrar un acuerdo para que futuros modelos de iPhone incorporen procesadores de la firma estadounidense, según informa MacRumors.

De acuerdo con los plazos previstos, Intel comenzaría a suministrar el chip A22 a Apple en aproximadamente tres años, con destino a dispositivos como el iPhone 20 y el iPhone 20e.

Por otra parte, el analista especializado en la cadena de suministro de Apple, Ming-Chi Kuo, anticipó que Intel también podría empezar a distribuir chips de la serie M, orientados a la gama baja, para ciertos modelos de Mac y iPad hacia mediados de 2027.

Intel comenzaría a entregar el chip A22 a Apple dentro de aproximadamente tres años. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Kuo añadió que Apple planea aprovechar el proceso 18A de Intel, considerado el “nodo avanzado sub-2 nm más antiguo disponible fabricado en Norteamérica”.

Qué rumores se conoce del iPhone 18

Los rumores sobre el iPhone 18, previsto para finales de 2026, sugieren varias novedades en la estrategia y el diseño de la próxima generación de Apple.

Se especula que los modelos Pro se lanzarán en otoño, mientras que las versiones base y Air llegarían en primavera de 2027. Entre los posibles lanzamientos destacan un iPhone plegable y un iPhone 18e con precio más accesible.

Además, se espera un mayor enfoque en la conectividad satelital 5G, la incorporación de chips A20 de 2 nm, mayor memoria RAM (12 GB para los modelos base/Air y 16 GB para los Pro) y mejoras sustanciales en la cámara frontal, que podría aprovechar todo el sensor de 24 MP.

Los rumores sobre el iPhone 18, previsto para finales de 2026, señalan varios cambios en la estrategia y el diseño de la nueva generación. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

El diseño de los modelos Pro sería más robusto y pesado, superando los 240 gramos, con marcos más gruesos y nuevos colores cálidos como marrón café, morado profundo y burdeos.

En cuanto a pantalla, la Dynamic Island podría reducirse aún más, acercándose al tamaño del orificio de la cámara frontal. En el área de hardware, el procesador A20 promete notables avances en rendimiento y eficiencia, además de crecimiento en la capacidad de RAM.

En cámaras, la frontal permitiría utilizar el sensor completo de 24 MP y se especula que el botón dedicado a la cámara podría reemplazarse por un mecanismo físico más pequeño.

Se especula que los modelos Pro se lanzarán en otoño y que las versiones base y Air llegarán en primavera de 2027. REUTERS/Robert Galbraith/File Photo

En conectividad, se prevé que la función satelital ofrezca acceso a datos, no solo en situaciones de emergencia. Además, se esperan mejoras relevantes en inteligencia artificial con la llegada de iOS 18.

Esta generación apostaría por una estrategia de doble lanzamiento, con la gama alta y el modelo plegable en otoño, y las versiones más asequibles en primavera del año siguiente.

Apple integrará en sus dispositivos más funciones IA de otras empresas

Apple está dando pasos importantes hacia la integración de inteligencia artificial en sus dispositivos, mostrando ahora mayor apertura a colaborar con otras empresas tecnológicas.

Tim Cook confirmó que Apple planea integrar más herramientas de IA de terceros en sus sistemas operativos. REUTERS/David Swanson

En una entrevista con CNBC, Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, confirmó que parte de la estrategia de Apple es incorporar más herramientas de IA desarrolladas por terceros en sus sistemas operativos.

Después de sumar ChatGPT a Siri, Apple ya trabaja en la integración de Google Gemini y evalúa posibles alianzas adicionales que podrían transformar la experiencia de millones de usuarios.

Cook destacó que la empresa tiene como objetivo “integrarse con más personas con el tiempo”, lo que refleja un cambio significativo respecto a la tendencia histórica de Apple de priorizar desarrollos internos, en respuesta al rápido avance de la inteligencia artificial en el ámbito tecnológico mundial.

Tras incorporar ChatGPT en Siri, Apple trabaja en la integración de Google Gemini y evalúa nuevas alianzas. (Apple)

En 2025, Craig Federighi, vicepresidente senior de software, ya había señalado que Apple podría explorar integraciones con modelos como Google Gemini. Además, han circulado rumores sobre eventuales acuerdos con empresas como Anthropic y Perplexity, aunque hasta ahora la compañía no ha oficializado ninguna de estas conversaciones.

En la actualidad, los usuarios de dispositivos Apple ya pueden acceder a ChatGPT a través de Siri.