Kicillof buscará darle impronta propia al PJ bonaerense y sumar 200 mil nuevos afiliados para potenciar su candidatura

Kicillof inció su mandato al frente del PJ bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició su mandato al frente del Partido Justicialista bonaerense con un par de objetivos particulares a corto plazo, que buscarán fortalecer su objetivo general: llegar a la discusión electoral del 2027 con una estructura que le permita coronarse como el candidato presidencial del peronismo. Es una carrera de largo aliento y, con el PJ bonaerense bajo su control, busca ganar oxígeno político para fortalecer su posición frente a los distintos sectores del peronismo, además de sumar apoyos clave de cara a las próximas definiciones dentro del partido y el escenario electoral.

Para eso buscará, en principio, acelerar afiliaciones. No es nada nuevo. Cada vez que hay un recambio de gestión al frente del PJ se plantea el mismo objetivo: campaña de afiliación. Esta vez no es la excepción. Según el intendente de La Plata y flamante secretario de formación política del partido, Julio Alak, el partido tiene 1.300.000 afiliados. Alak dijo que espera llevar ese número a 1 millón y medio. El jefe comunal de la capital bonaerense será parte activa de la vida diaria del PJ de Kicillof. O al menos lo intentará. El resto de los consejeros sigue de cerca los movimientos del intendente platense, a quien le endilgan cierta necesidad de atención. “Entra a los codazos para la foto”, ya dejan correr algunos integrantes del nuevo consejo tras la reunión del partido.

El viernes fue anfitrión. La sede del partido, de hecho, fue construida durante su gestión anterior como intendente. “Se me decía el otro día que en Europa, el gobernador advertía que uno de los partidos socialistas tenía ocho mil afiliados. Nosotros partimos de un millón doscientos mil afiliados en la provincia, vamos a llegar a un millón quinientos, con una capacitación que Axel considera que es clave”, planteó Alak luego del encuentro de este viernes. El co-mando del PJ es clave para el platense en su interés de ser candidato a la sucesión de Kicillof en 2027.

Alak recibe a Kicillof en la puerta del PJ (Aglaplata)

Kicillof delegó la cuestión organizativa del PJ en un grupo de personas. Alak buscará estar allí. La vicegobernadora, Verónica Magario, tiene un rol asegurado. El día de la reunión fue el equipo de la matancera quien hizo entrar a los consejeros de cara no tan conocida para la gente de seguridad que estaba apostada en la puerta.

Otro es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El funcionario, junto a algunos intendentes, fue uno de los que inicialmente planteó puertas adentro que Kicillof tenía que hacerse de la presidencia del PJ. Kicillof bajó de su auto acompañado por Larroque.

El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, es otro de los dirigentes en los que eligió reposar Kicillof para el ordenamiento del PJ. Cascallares fue uno de los negociadores del Movimiento Derecho al Futuro durante el proceso de renovación de autoridades en la “paritaria” con el kirchnerismo. Ahora será el Secretario General del PJ. Tendrá a su cargo la puesta en marcha de una app del PJ para -también por ese medio- generar más afiliaciones. Si bien no se podrá afiliar directamente por la app, porque no lo permite la ley, sí funcionará a modo de preafiliación. Todas las cuestiones organizativas pasan por la Secretaría General que comandará Cascallares.

Kicillof llegó junto con Larroque a la reunión del PJ (Aglaplata)

Otro que también fue parte de esa negociación fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Quedó como vicepresidente II del PJ, detrás de Magario. Bajo ese rol, Otermín ya se mueve con cierta autonomía. Inició desde hace algunos meses recorridas por la provincia. En cada visita distrital por fuera de Lomas, hace una reunión con los PJ locales. Y, como Alak, también tiene intenciones de estar en la danza de nombres para la sucesión de gobernador. Otermín tendrá que mediar en las diferencias en el PJ. De hecho, es uno de los canales de diálogo que hay entre Kicillof con Máximo y Cristina Kirchner. Ahora será bajo un rol institucional. El cristinismo imprime la campaña Cristina Libre también en el PJ de Kicillof. En la reunión del viernes la senadora Fernanda Raverta y el diputado Ariel Archanco -ambos de La Cámpora- pidieron incluir el tema en el documento final. Lo consiguieron. En el MDF plantean que le dan lugar a las demandas del cristinismo.

Kicillof presidiendo la reunión del PJ bonaerense

“Agradecemos a Máximo, actual presidente del Congreso, por su vocación de lograr la unidad del peronismo de la Provincia. Manifestamos nuestro respaldo a Cristina, la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional. Defendemos el planteo de Axel y el Gobierno de la Provincia frente a un Gobierno nacional que abandona a los bonaerenses quitando recursos claves para la seguridad, la educación y la salud”, esgrimió Otermín tras el encuentro.

En la reunión en La Plata, además de escuchar a un consejero por sección electoral y rama, el gobernador instruyó a los consejeros seccionales que visiten los PJ distritales. Una orden que también recayó sobre los ministros y funcionarios, pese a que varios no forman parte formal del Consejo como por ejemplo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que si bien no tiene un cargo oficial en la herramienta partidaria sí hay gente de su espacio dentro del partido como, por ejemplo, la titular del OPISU, Romina Barrios, que ocupa un lugar como consejera suplente dentro del consejo de la Mujer.

Acompañado de todos estos dirigentes -Magario, Alak, Larroque, Cascallares y Otermín- es que dio una rueda de prensa Kicillof tras su primera reunión al frente del consejo del partido. Máximo Kirchner, saliente presidente del Consejo y actual titular del Congreso no estuvo en La Plata. Mantuvo actividades en la provincia de Santa Fe.

Mientras el PJ bonaerense reunía a su consejo partidario, Máximo Kirchner recorría la localidad de Santa Teresa, en Santa Fe

En lo inmediato el 14 de mayo se lanzarán los cursos de formación política que tendrán cuatro módulos. El lanzamiento estaría a cargo del propio Kicillof: uno sobre política internacional, en un contexto de permanente beligerancia; otro sobre el estado de situación de América Latina; un tercer espacio sobre la coyuntura política y económica del país y un cuarto capítulo dedicado al “movimiento nacional y popular”.

Otro tema es darle relevancia a los presidentes de los 135 PJ locales. En definitiva, garantizar desde la provincia de Buenos Aires, que Kicillof tenga una sólida estructura que le permita sentarse en la mesa de negociación el año que viene y que el PJ de su provincia acompañe. Además, poner al PJ bonaerense en línea con el resto de los PJ provinciales. Por ejemplo, el de Misiones que días atrás terminó su proceso de normalización con la resolución de la junta partidaria —en el marco de la elección interna que hubo— que proclamó a Héctor Humada como su nuevo presidente. Se impuso ante la línea cristinista y desde el peronismo que está con Kicillof también fue leído como una victoria.

El resto pasará por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y acciones de otros espacios, como por ejemplo los encuentros que viene haciendo la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. A partir de la Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires, la funcionaria está al frente de un grupo de reuniones seccionales en pos de la candidatura de Kicillof. Este sábado se reunió con intendentes y referentes de la Segunda sección electoral. Semanas atrás hizo lo propio en la Cuarta. “Axel es la alternativa al modelo de ajuste y abandono”, planteó este sábado. La acompañaron el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; el intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Los presidentes de los PJ de Zárate, Leandro Matilla y de Pergamino, Ramiro Baguear, entre oros.