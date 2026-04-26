Milei agota su crédito electoral y el círculo rojo se impacienta

El presidente Javier Milei

“No tengo los votos”, avisó Patricia Bullrich. El Gobierno igual avanzó. Presentó la reforma electoral, el último fetiche presidencial, junto con cambios a la ley de discapacidad, el nuevo proyecto de propiedad privada, otra ley de salud mental y pliegos de jueces que van y vienen. Tratamiento postergado hasta nuevo aviso. Sin sesión por lo menos hasta mayo. Un mes y medio después del inicio del año parlamentario, Javier Milei ya consumió el crédito electoral y perdió el apoyo de los aliados para avanzar con sus prometidas reformas. El Congreso volvió a convertirse en un terreno de arenas movedizas para el oficialismo y el círculo rojo se impacienta a medida que cae la imagen presidencial.

La parálisis parlamentaria obligó al Gobierno a postergar sin fecha la próxima sesión en el Senado, la cámara más favorable por la que ingresan todos los proyectos que tienen cierta urgencia oficialista. Pero la última novedad de esta semana fue la reforma electoral, redactada sin consenso partidario, que ya tiene el rechazo anticipado de los aliados del PRO y el radicalismo. “No la pienso leer”, se excusa una senadora que juega a veces de aliada. Ningún apuro.

Quedó trabado el proyecto de ley de propiedad privada, cargado de vicios que complicaría más la seguridad jurídica que busca solucionar. El proyecto choca, además, con los regímenes inmobiliarios provinciales y se suman los rechazos al proyecto de Carolina Losada sobre falsas denuncias, en el que la mayor crítica radica en la criminalización y silenciamiento a las infancias víctimas de abusos sexuales. A pesar de haber conseguido una mayoría circunstancial para sacar dictamen, no alcanza consenso para llevarlo al recinto. A eso se suma el ingreso de una nueva ley de discapacidad que va camino a ser papel mojado por el rechazo de propios y ajenos. “Invotable”, se quejan en el radicalismo. Algo parecido piensa el PRO, con menos peso en el recinto.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

Para convencer a los aliados, el Gobierno incorporó el tratamiento de un proyecto de Ficha Limpia como anzuelo ante la falta de apoyo para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Trabajó en la redacción el mismo equipo que logró cambios el año pasado, con la suspensión de esa instancia y la Boleta Unica Papel: la ex subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, hoy diputada, y la directora Nacional Electoral, María Luz Landívar. Si no se trata antes del Mundial, el proyecto cae. No hay posibilidades de adecuar una iniciativa de esta magnitud sin contar con al menos un año de preparación, desde licitaciones hasta avales partidarios necesarios para todo comicio.

El Gobierno actúa con un poder sincrónico de rechazo pasado. Insiste con la idea de achicar la oferta electoral al exigir mayores requisitos para competir en las elecciones presidenciales a los partidos políticos. Eso mismo intentó hace un año y no llegó a pasar la mesa de entrada. Se sacó antes del debate en comisión. Según un trabajo del politólogo Facundo Cruz, el efecto de la reforma que restringe el reconocimiento de partidos nacionales dejaría fuera de juego al FIT, el espacio de Juan Schiaretti, el de Juan Grabois o Margarita Stolbizer, por citar algunos ejemplos. Destino fracaso. Según esos cálculos, quedarían 19 de los 45 partidos vigentes (el 42%). La novedad que aporta la reforma es que ahora, los avales para el reconocimiento se pueden juntar de manera digital, lo que facilita el proceso para ponerse al día. Así y todo es improbable que avance.

Más allá del detalle, el consenso generalizado es que no están dadas las condiciones para eliminar las PASO, como sucedió el año pasado con la suspensión. “Una cosa es una elección legislativa, que puede no tener sentido la interna, y otra una ejecutiva, donde juegan un rol importante”, apuntan un dirigente de trato diario con Mauricio Macri.

Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner

El peronismo podría verse beneficiado del afán mileísta por privilegiar a los grandes partidos, los que serían la casta en sus propios términos, y bloquear el ascenso de cualquier outsider, como fue él. El PJ tiene un proyecto alternativo que circula de manera extraoficial en el que promueven fortalecer la nacionalización de los partidos políticos. Tiene puntos de contacto con la propuesta libertaria. Lo diagnostica así. “El sistema de partidos argentino se ha caracterizado históricamente por la desnacionalización de sus estructuras y por la territorialización de las estrategias electorales” y pone como ejemplo la existencia de 48 partidos de orden nacional y más de 700 distritales. El reproche histórico del kirchnerismo y el massismo a Alberto Fernández por no haber emprendido una estrategia nacional en el 2023 que dejó a Sergio Massa a 3 puntos de ganar en primera vuelta.

Además, el proyecto copia el modelo de Boleta Única de Córdoba, que habilita el arrastre partidario al sumar el tilde único para votar lista completa. Por otro lado, permite sumar los cargos provinciales en caso de que haya elecciones conjuntas. Leído como un intento del Gobierno de apurar apoyos de los gobernadores (la mayoría de ellos va a desdoblar con lo que la teoría pierde sentido), ese instrumento podría habilitarle a Axel Kicillof la posibilidad de hacer elecciones conjuntas en caso de que el oficialismo llegue golpeado a la elección y el camino del gobernador esté más allanado.

Con estos cambios el Gobierno asume un escenario de negociación con el peronismo más que con los aliados del PRO, la UCR o partidos provinciales, aunque el mayor espacio opositor se inclina por mantener las PASO frente a las disputas interna que solo el voto popular puede ordenar.

La senadora Patricia Bullrich

Bullrich transmitió en las reuniones de la mesa política su intranquilidad por el escenario parlamentario donde nada avanza. Trabaja en cambios, y hasta imagina un sistema alternativo de primarias con votación on line. En el mundo lo tiene Estonia. Se entrega a los ciudadanos un USB donde constan los datos personales que solo permite votar una vez o bien se puede bajar una APP. Convive con el sistema de boleta papel e incluye la posibilidad de arrepentimiento del voto on line si el ciudadano se acerca a un centro de votación y opta por la papeleta tradicional. Los tiempos se agotan para cualquier aventura. La oposición dice que lo que busca la Casa Rosada es una distracción que lo saque de la investigación de Manuel Adorni, pero nada de lo que promueve tiene consenso.

El Adornipalooza

La política nacional se mueve estos días a la espera del Adornipalooza. La presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete el próximo miércoles en la Cámara de Diputados se convirtió en un evento de dimensiones extraordinarias. Milei confirmó que irá y es probable que Karina también, con lo que arrastrará al recinto a toda su tropa. Se habla por estas horas de que el gabinete también podría participar. “Milei se queda de principio a fin”, aclaran cerca de Adorni, para descartar que se trate solo de un acto de presencia. El operativo de seguridad en el que se está trabajando es similar a una Asamblea Legislativa. La dinámica del encuentro tendrá a Adorni haciendo su presentación durante una hora y después arranca el momento de las preguntas. No es un ida y vuelta, lo que le quita espontaneidad a las respuestas. Es habitualmente un formato que beneficia al funcionario porque las consultas se agrupan por bloque partidario y cuando llega el tiempo de responder, elige lo que quiere. Primero arrancarán los espacios políticos más chicos, esto es, la Coalición Cívica, los radicales no oficiales, Provincias Unidas; y después será el turno hacia el final de Unión por Patria. Por último, los libertarios tendrán también su momento para preguntar y tirar centros. Cristian Ritondo ya avisó que preguntará por la gestión. “No esperen que lo defendamos cuando se arme”, avisó a los violetas.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni

La estrategia conjunta de la oposición es no pisar el palito. Sobre todo para el kirchnerismo, que tiene la tarea de hacer preguntas concretas, sin provocar ni enredarse en grandes discursos. “Nosotros tenemos que ir solo con las preguntas y que pague el costo de no responder”, admiten en el bloque. Esperan que para el miércoles ya esté más claro el panorama de las cajas de seguridad a nombre de la mujer de Adorni, una en la sucursal Morón y otra en la de Retiro. ¿Son dos cajas o son cuatro? Esa información le falta al fiscal Gerardo Pollicita porque en el oficio de respuesta del Banco Central sobre los movimientos bancarios del matrimonio aparecen detalladas las de Betina Angeletti, y Adorni surge como titular de dos cajas sin especificar si podrían ser, en rigor, compartidas por el matrimonio. En la mira hay otro viaje, con destino internacional, más cercano, en las vacaciones de invierno de 2024, aún por corroborar.

Entramado judicial

En los tribunales federales se desató una guerra de bandas donde el Gobierno juega un rol central. El juez Ariel Lijo, que no descansa en su tarea de conseguir los votos para, se presume, ser Procurador después del fallido intento para ocupar un cargo en la Corte Suprema, se reunió con el conglomerado de gobernadores y senadores donde talla el salteño Gustavo Saénz. Estuvieron el catamarqueño Raúl Jalil y la senadora por Jujuy Carolina Moises. Todos fingen demencia a la hora de explicar que el encuentro fue en la casa del juez, pero no lo desmienten. Sonaron alertas en Balcarce 50 pero también en San José 1111. Este espacio provincial que ya se escindió de Cristina Kirchner promueve la intervención del peronismo. El gobernador de Salta mantiene lazos con la jueza María Servini y el fiscal Ramiro González. “¿Se va a animar?“, se preguntan cerca de la ex presidenta sobre la jueza. Pero Servini ya lo hizo, en épocas del gobierno de Macri, cuando sacó a José Luis Gioja y puso a Luis Barrionuevo, affaire del cerrajero mediante. En el peronismo dicen que no tiene excusa para una intervención porque el partido tiene autoridades, sus cinco vicepresidentes están en ejercicio y la próxima semana tendrá actividad.

Entre los 80 primeros candidatos mandados por el ministro Mahiques la mayoría responden a la Capital o Buenos Aires, casi no hay pliegos del interior. De ahí el interés de los gobernadores por negociar leyes por jueces, un clásico de la política. El tema es que se encuentran trabados por la interna. Una cosa es la negociación con el eje Caputo, Lorenzetti, Lijo y otra con Karina, Santiago Viola o Mahiques. Elegir el interlocutor es la clave.

Mensajes inquietantes

El círculo rojo empezó a mostrarse inquieto. Desde los jueces hasta los empresarios. En las últimas cuatro semanas el Gobierno hilvanó una seguidilla de noticias negativas en lo económico que generaron demasiado ruido en los sectores del poder. Todo comenzó con el viaje maldito a Nueva York. Más allá de Adorni, el evento de La Argyo entina Week, con un Milei sacado contra Paola Rocca en el corazón del establishment mundial, desencadenó un cimbronazo que se terminó de plasmar en la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Lo que se escucha ya no son elogios, son dudas. Vuelve la pregunta de cuán sustentable es el modelo. La explicación de la inflación que dio Milei ante empresarios no dejó ningún tipo de certeza, sino todo lo contrario. El atractivo ya no es tal, al punto que el oficialismo llenó de diputados afines el evento.

Paolo Rocca

Los empresarios mandan mensajes. Ya no se esconden. La reunión hace 15 días de Rocca con Macri transparentó como pocas veces ese malestar de pasillo. Cerca del ex presidente contaron que el empresario le pidió que fuera candidato presidencial y que la respuesta de Macri fue que no estaba en sus planes, pero que sí trabajaría por generar un espacio alternativo a La Libertad Avanza. No encuentra aún el candidato que lo represente. Pensó en Jorge Brito, pero está más volcado al peronismo, o a dejar pasar este turno electoral. Macri está envalentonado. Le volvió a sonar el teléfono. Se juntó con gobernadores radicales como el de Corrientes, Juan Pablo Valdes, y de Chaco, Leandro Zdero y tiene escala en Mendoza para el 8 y 9 de mayo de su tour Próximo Paso. Son ráfagas de política. Después viaje a Europa y luego el Mundial. También se reunió con lo que llama gobernadores del medio. Tiene fuerte llegada a Juan Schiaretti y entre los libertarios siempre adjudicaron el nacimiento de Provincias Unidas a una acción de Macri. El ex presidente conserva un piso bajo de imagen, pero crece a medida que cae Milei. Puede no ganar, pero sí puede hacer perder.

Más allá de la carne con puré de la cena en casa de Rocca, lo que se ve es un intento de condicionamiento en momentos en que el Presidente parece no poder remontar la caída en imagen. Llamó la atención que él mismo contara que en su encuentro con Peter Thiel, el tecnomagnate al que recibió en su despacho el mismo día que cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada, le preguntara dos veces por la sustentabilidad de su modelo. ¿Están preocupados en el mundo por el devenir libertario o Milei quería responder en público a la presión Macri Rocca y eligió usarlo como anzuelo?

La letra chica del superávit

La radiografía económica de esta semana tampoco despejó esas dudas. La economía cayó 2,1% interanual en febrero y 2,6% con respecto a enero, lo que representa la quinta peor contracción desde 2004 excluyendo la pandemia. Las anteriores fueron diciembre de 2008 (-4%), abril de 2018 (-2,9%), septiembre de 2019 (-2,9%) y diciembre de 2023 (-2,6%). Todas fechas claves del calendario político económico. “La mayor parte de la caída se concentró en la producción de bienes (-4,4%), en tanto que la de servicios retrocedió 0,5% durante febrero. Este mayor deterioro relativo se explica por la flexibilización importadora en un contexto, no solo de apreciación cambiaria, sino también de aumento de los costos logísticos, volatilidad de la demanda y un mundo que se cierra”, explica el informe semanal del Banco Provincia. Esto se da en el contexto de que el Gobierno va por la vía monetaria para reactivar la economía: relajó encajes y llevó las tasas de interés de la zona del 30% nominal anual a la del 22,5%. “Sin embargo, en el último mes, los préstamos a las familias y las empresas casi no crecieron en términos reales (+2,3% y +2,1% nominal) y por ahora no servirían para el rebote. Con tanta mora y volatilidad de tasas, ¿servirá el crédito para reactivar la economía?”, se preguntan.

El ministro de Economía Luis Caputo

La administración central incrementó en marzo la deuda flotante en casi $ 2 billones que, de pagarla, se pasaría de un superávit de $0,48 billones a un déficit de $1,6 billones en marzo, según los cálculos de la consultora Ficonomics que dirige el diputado Emiliano Estrada. “Viste cuando te sentís con guita, pero al rato te das cuenta que todavía no pagaste el alquiler ni la tarjeta”, retrató el legislador en redes sociales.

Macri se muestra preocupado por el estancamiento económico y cree que es la obra pública la que sacará al Gobierno del parate. Está de acuerdo con el rumbo macroeconómico de ajuste fiscal pero le reprocha a Milei lo que llama la microgestión. Entiende que necesita un CEO político que lo ordene y se regocija de haber sido el único que advirtió del mal paso que estaba dando al ubicar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Culpa a la interna por el riesgo país, que para él, no es riesgo kuka, sino riesgo Milei.

El consumo masivo tampoco acompañó la semana económica. Las ventas en supermercados cayeron 3,1% interanual en febrero, en autoservicios mayoristas fue 1,2% y bajaron 2,1% en los centros de compra, según los datos del Indec.

El economista Ricardo Arriazu abrió la semana alertando sobre el riesgo de crecimiento de la pobreza y la desocupación en el conurbano que le descarrile, dijo, a Milei el programa. Ese escenario tiene sustento en los datos. Sobre la base de las mediciones del INDEC, la Universidad Católica Argentina estimó que la pobreza pasó de 26,9% en el tercer trimestre de 2025 a 29,9% en el cuarto trimestre. El año no arrancó bien con lo cual se espera que el dato consolidado que se publicará en marzo podría dar malas noticias al Gobierno en el inicio del año electoral.

El Presidente habló de la frustración de la gente pero ratificó el plan. Atado al poste del barco, como se graficó a sí mismo. Esa expresión es la que está generando el mayor bullicio del círculo rojo. Si no hay cambio, las chances del peronismo se empiezan a ordenar solas. De ahí el apuro oficial por quitar la herramienta de las PASO.

El Gobierno tiene un horizonte más despejado en lo económico en este segundo trimestre que transita. Ahora se le volvió a complicar la política. Esa ventana incluye mayor oferta estacional de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa y la liquidación pendiente de deuda ya colocada por empresas por unos US$3 billones que le garantiza oferta de dólares y liquidez. Este mismo trimestre que le daría respiro económico es el que lo encuentra con las cuentas en rojo en el acompañamiento político y social.