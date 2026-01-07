Tecno

Exempleados de Apple crean un “cerebro” que podría revolucionar la visión de los robots

Lyte, una startup fundada por exingenieros de Apple, apuesta por un sistema avanzado de percepción visual para robots

El sistema LyteVision combina sensores y cámaras para dotar a los robots de percepción y reacción en tiempo real. (Lyte)

Un grupo de antiguos ingenieros de Apple presentó Lyte, una startup con sede en Mountain View, California, que busca transformar la robótica a través de un sistema avanzado de percepción y procesamiento visual para robots. La compañía surgió tras recaudar cerca de 107 millones de dólares en inversiones y fue reconocida con un premio CES Innovation Award en la feria tecnológica de Las Vegas.

Fundada en 2021 por Alexander Shpunt, Arman Hajati y Yuval Gerson, los tres exmiembros clave del equipo que desarrolló Face ID en Apple, Lyte apunta a resolver uno de los mayores retos en la automatización: dotar a los robots de visión y capacidad de reacción en tiempo real, con mayor seguridad en la interacción con su entorno.

Los fundadores aseguran que su paso por Apple les permitió adquirir una atención rigurosa al detalle y excelencia operativa, cualidades que ahora buscan trasladar al sector robótico.

La startup recibió un CES Innovation Award por su propuesta tecnológica en Las Vegas. (Lyte)

Tecnología de percepción para robots

El principal producto de Lyte, llamado LyteVision, integra una cámara, un sensor de movimiento inercial y un sensor 4D capaz de medir distancia y velocidad. De este modo, la plataforma reúne información de ubicación y visión en un solo sistema, facilitando que los robots interpreten y respondan a lo que ocurre a su alrededor.

Alexander Shpunt, quien también cofundó PrimeSense antes de la adquisición de la compañía por parte de Apple, aseguró en declaraciones a Bloomberg que el objetivo es que los robots dejen de ejecutar comandos predefinidos y pasen a tomar decisiones autónomas, con percepción y reacción inmediata.

El enfoque de LyteVision es convertirse en el “cerebro visual” de la robótica, actuando como los ojos y la corteza visual para diferentes tipos de robots: desde humanoides y móviles hasta robotaxis y vehículos autónomos. La tecnología proporciona datos accionables al instante, fundamentales para que las máquinas puedan operar con mayor autonomía y seguridad.

Lyte busca simplificar la integración de sensores con una solución plug-and-play para fabricantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integración simple y nuevos desafíos

Uno de los principales desafíos de la industria robótica radica en la integración de sensores y la complejidad del proceso, que puede demorar años antes de que un producto esté listo para el mercado. Lyte busca simplificar este camino con una solución plug-and-play, donde el hardware, la óptica y el software están diseñados a medida para facilitar la adopción por parte de fabricantes de robótica.

La empresa planea usar los fondos obtenidos para invertir en su producto central, ampliar su plantilla y acelerar su desarrollo. Si bien la robótica sigue enfrentando obstáculos en áreas como autonomía energética y seguridad, Lyte se propone demostrar avances tangibles en estos aspectos en los próximos tres a cinco años.

El mercado de la robótica con inteligencia artificial tiene un potencial de crecimiento significativo y se estima que podría alcanzar los 125.000 millones de dólares en 2030. Sin embargo, la mayoría de las empresas industriales aún carece de la capacidad interna necesaria para integrar soluciones robóticas avanzadas, lo que convierte a propuestas como la de Lyte en una alternativa atractiva para facilitar la automatización.

El sistema LyteVision actúa como el “cerebro visual” para robots, ya que permite interpretar el entorno y tomar decisiones autónomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un equipo de unos 100 empleados, la empresa ya está lista para ampliar operaciones y acercar su tecnología a nuevos segmentos. Aunque Lyte no ha dado a conocer clientes específicos, sostiene que su solución puede aplicarse a múltiples formas de robótica, desde sistemas de movilidad hasta robots de servicio y aplicaciones industriales.

