Esquiar en tu ciudad es posible: presentan esquís eléctricos para usarlos en cualquier terreno

Esquís eléctricos presentados en el CES 2026.

La feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas fue el escenario de la presentación de un dispositivo que busca transformar la experiencia del esquí. La empresa francesa Skwheel dio a conocer unos esquís eléctricos capaces de deslizarse sobre cualquier superficie, desde calles urbanas hasta caminos de tierra, sin depender de la nieve ni del clima. El sistema apunta a acercar el deporte a una mayor cantidad de personas, más allá de las limitaciones geográficas o estacionales.

El producto presentado, denominado Skwheel Peak, se compone de dos modelos principales: el estándar y el Peak S. El primero está pensado para desplazamientos urbanos, con una autonomía estimada entre 25 y 30 kilómetros y una velocidad máxima de 25 km/h, cifra que supera la de la mayoría de los monopatines eléctricos permitidos en Europa.

El Peak S, por su parte, incorpora ruedas con mayor perfil y potencia, permitiendo un uso todoterreno y velocidades cercanas a 60 km/h (37 mph), así como una autonomía de 35 a 40 kilómetros.

(Skwheel)

A diferencia de los esquís convencionales, el sistema de Skwheel utiliza cuatro ruedas de gran tamaño por cada pie, lo que favorece la estabilidad en diferentes superficies. El diseño recuerda a dos monopatines eléctricos unidos sin manillar, aunque la tecnología y el control de cada unidad es específica para simular la sensación de esquiar. La estructura fue desarrollada y ensamblada en Francia, pero la empresa anunció que ya realiza envíos a Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, Skwheel ya ha entregado más de 250 unidades a clientes iniciales, aunque la nueva generación de sus productos todavía está disponible solo bajo sistema de preventa. El costo de lanzamiento del modelo Peak es de 1.490 euros, mientras que el Peak S asciende a 1.990 euros.

La aparición de este tipo de dispositivos en el CES 2026 marca una tendencia en la integración de la tecnología eléctrica en deportes tradicionales. Voceros de Skwheel aseguraron que el objetivo es brindar la posibilidad de esquiar en cualquier momento del año y en cualquier lugar, sin esperar la llegada del invierno.

(Skwheel)

La compañía indicó que, por sus características, los esquís eléctricos están dirigidos tanto a usuarios deportivos como a quienes buscan nuevas alternativas de movilidad personal.

La propuesta de Skwheel representa una opción innovadora dentro de la movilidad eléctrica ligera y abre un nuevo segmento para la práctica de deportes urbanos y de aventura. El impacto en el mercado dependerá de la adopción de los primeros usuarios y de la evolución de las regulaciones para vehículos eléctricos personales en distintas ciudades.

(Skwheel)

Innovaciones destacadas en CES 2026

El evento en Las Vegas también dejó en evidencia el avance de tecnologías aplicadas a la seguridad, con una fuerte presencia de inteligencia artificial, robótica y sensores inteligentes. Entre los desarrollos más destacados se encuentran robots autónomos para vigilancia y mantenimiento, sistemas de monitoreo en tiempo real y dispositivos portátiles de rescate capaces de localizar personas en situaciones de emergencia.

Estas soluciones buscan anticipar incidentes, facilitar la respuesta rápida y mantener operativas infraestructuras críticas, señalando una transformación en la protección y el cuidado de las comunidades.

Vehículos eléctricos para emergencias, sensores miniaturizados y plataformas robóticas autónomas reflejan el rumbo de la industria hacia la integración de tecnología en la vida cotidiana. El CES se consolida como el espacio donde se definen las tendencias que marcarán el mercado global, mostrando cómo la innovación en seguridad impacta tanto en entornos urbanos como industriales y contribuye a construir sociedades más resilientes y preparadas ante desafíos complejos.