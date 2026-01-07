Tecno

Esquiar en tu ciudad es posible: presentan esquís eléctricos para usarlos en cualquier terreno

El innovador producto, presentado en el CES 2026 en Las Vegas, se ofrece en modelos para uso urbano y todoterreno

Guardar
Esquís eléctricos presentados en el CES 2026.

La feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas fue el escenario de la presentación de un dispositivo que busca transformar la experiencia del esquí. La empresa francesa Skwheel dio a conocer unos esquís eléctricos capaces de deslizarse sobre cualquier superficie, desde calles urbanas hasta caminos de tierra, sin depender de la nieve ni del clima. El sistema apunta a acercar el deporte a una mayor cantidad de personas, más allá de las limitaciones geográficas o estacionales.

El producto presentado, denominado Skwheel Peak, se compone de dos modelos principales: el estándar y el Peak S. El primero está pensado para desplazamientos urbanos, con una autonomía estimada entre 25 y 30 kilómetros y una velocidad máxima de 25 km/h, cifra que supera la de la mayoría de los monopatines eléctricos permitidos en Europa.

El Peak S, por su parte, incorpora ruedas con mayor perfil y potencia, permitiendo un uso todoterreno y velocidades cercanas a 60 km/h (37 mph), así como una autonomía de 35 a 40 kilómetros.

El modelo estándar ofrece hasta
El modelo estándar ofrece hasta 30 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima de 25 km/h para trayectos urbanos. (Skwheel)

A diferencia de los esquís convencionales, el sistema de Skwheel utiliza cuatro ruedas de gran tamaño por cada pie, lo que favorece la estabilidad en diferentes superficies. El diseño recuerda a dos monopatines eléctricos unidos sin manillar, aunque la tecnología y el control de cada unidad es específica para simular la sensación de esquiar. La estructura fue desarrollada y ensamblada en Francia, pero la empresa anunció que ya realiza envíos a Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, Skwheel ya ha entregado más de 250 unidades a clientes iniciales, aunque la nueva generación de sus productos todavía está disponible solo bajo sistema de preventa. El costo de lanzamiento del modelo Peak es de 1.490 euros, mientras que el Peak S asciende a 1.990 euros.

La aparición de este tipo de dispositivos en el CES 2026 marca una tendencia en la integración de la tecnología eléctrica en deportes tradicionales. Voceros de Skwheel aseguraron que el objetivo es brindar la posibilidad de esquiar en cualquier momento del año y en cualquier lugar, sin esperar la llegada del invierno.

Cada esquí integra cuatro ruedas
Cada esquí integra cuatro ruedas de gran tamaño por pie para asegurar estabilidad y simular la experiencia de esquiar. (Skwheel)

La compañía indicó que, por sus características, los esquís eléctricos están dirigidos tanto a usuarios deportivos como a quienes buscan nuevas alternativas de movilidad personal.

La propuesta de Skwheel representa una opción innovadora dentro de la movilidad eléctrica ligera y abre un nuevo segmento para la práctica de deportes urbanos y de aventura. El impacto en el mercado dependerá de la adopción de los primeros usuarios y de la evolución de las regulaciones para vehículos eléctricos personales en distintas ciudades.

Skwheel apunta tanto a deportistas
Skwheel apunta tanto a deportistas como a usuarios que buscan alternativas innovadoras en movilidad eléctrica ligera. (Skwheel)

Innovaciones destacadas en CES 2026

El evento en Las Vegas también dejó en evidencia el avance de tecnologías aplicadas a la seguridad, con una fuerte presencia de inteligencia artificial, robótica y sensores inteligentes. Entre los desarrollos más destacados se encuentran robots autónomos para vigilancia y mantenimiento, sistemas de monitoreo en tiempo real y dispositivos portátiles de rescate capaces de localizar personas en situaciones de emergencia.

Estas soluciones buscan anticipar incidentes, facilitar la respuesta rápida y mantener operativas infraestructuras críticas, señalando una transformación en la protección y el cuidado de las comunidades.

Vehículos eléctricos para emergencias, sensores miniaturizados y plataformas robóticas autónomas reflejan el rumbo de la industria hacia la integración de tecnología en la vida cotidiana. El CES se consolida como el espacio donde se definen las tendencias que marcarán el mercado global, mostrando cómo la innovación en seguridad impacta tanto en entornos urbanos como industriales y contribuye a construir sociedades más resilientes y preparadas ante desafíos complejos.

Temas Relacionados

CES 2026Esquí eléctricoDispositivosLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

WhatsApp: así puedes impedir que extraños te añadan a grupos

La app ofrece la opción de decidir quién puede agregarte a grupos: cualquier persona, solo tus contactos o únicamente algunos elegidos

WhatsApp: así puedes impedir que

Alexa evoluciona: Amazon convierte su asistente de voz en un chatbot tipo ChatGPT

La llegada de Alexa.com implica que la IA de la empresa de Jeff Bezos ya no se limita a altavoces, televisores o dispositivos Fire TV Stick

Alexa evoluciona: Amazon convierte su

Adolescente muere de sobredosis tras pedir a ChatGPT consejos sobre drogas

El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de inteligencia artificial

Adolescente muere de sobredosis tras

Fundadores de Twitter y Pinterest lanzan Tangle, una app que cuida la salud mental tras usar otras redes sociales

La aplicación está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance

Fundadores de Twitter y Pinterest

Tráfico de ChatGPT cae un 22% tras el lanzamiento de Gemini 3, la última versión de la IA de Google

OpenAI enfrenta ajustes internos y cambios en sus integraciones mientras la competencia de modelos como Gemini 3 Pro de Google gana terreno

Tráfico de ChatGPT cae un
DEPORTES
La impactante sentencia del mejor

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

TELESHOW
Rosario Ortega mostró la intimidad

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Las fotos de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el color de

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

La Casa Blanca aseguró que utilizar el ejército “siempre es una opción” para hacerse con el control de Groenlandia

Un sendero roto, un campamento abandonado y una búsqueda interminable: el enigma de la desaparición de Sandra Hughes en el corazón del bosque en California