Tecno

CES 2026: precio y características de la muñeca con IA que se puede convertir en la mujer de tus sueños

El dispositivo integra memoria persistente, voz generativa, expresiones faciales realistas y permite elegir múltiples escenarios de juego de roles

La piel de silicona y
La piel de silicona y las expresiones faciales realistas buscan simular la interacción humana. (Foto: Lovense)

La edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas marcó el lanzamiento de un producto que desafía los límites tradicionales de la tecnología: Lovesense presentó una muñeca con inteligencia artificial (IA) capaz de convertirse en la mujer de los sueños de quien la adquiera.

El dispositivo, cuyo precio oscila entre 4.000 y 8.000 dólares, integra avances en aprendizaje automático, memoria emocional y personalización física, superando ampliamente las funciones de un chatbot convencional.

El interés de quienes han interactuado con el robot se explica por la combinación de un diseño realista, piel de silicona y un sistema de inteligencia artificial que permite una interacción continua y personalizada.

La muñeca incorpora memoria persistente, generación de voz, expresividad facial y la posibilidad de personalizar su carácter, lo que abre un debate sobre los nuevos vínculos entre humanos y máquinas.

Cómo impacta la inteligencia artificial en el funcionamiento de la muñeca

El sistema de voz generativa
El sistema de voz generativa responde al nombre asignado y se adapta al diálogo del usuario. (Foto: Lovense)

La base tecnológica de la muñeca incluye un sistema de aprendizaje continuo. La muñeca registra y analiza la forma en que se le habla y los temas que se comparten, lo que configura sus respuestas y su evolución. Este enfoque permite que cada usuario reciba una experiencia única, moldeada por sus propias acciones y preferencias.

La memoria persistente de la muñeca garantiza que recuerde conversaciones, hábitos y datos personales, lo que refuerza la sensación de vínculo.

Incluso en ausencia del usuario, la muñeca puede mantener la comunicación a distancia gracias a una plataforma digital. De este modo, la experiencia trasciende el contacto físico y se extiende al plano virtual.

Cuáles son las posibilidades de personalización de la muñeca

El dispositivo permite personalizar hasta
El dispositivo permite personalizar hasta cinco tipos de personalidad y escenarios de juego de roles. (Foto: Lovense)

Uno de los puntos destacados es la variedad de personalidades y escenarios de interacción que ofrece. El usuario puede elegir hasta cinco tipos de personalidad diferentes, así como crear escenarios de juego de roles según su preferencia.

La muñeca adapta su comportamiento, intereses y hasta su tono de voz para responder a los deseos y expectativas de su propietario.

La función de cambio de personalidad permite experimentar múltiples versiones de la misma entidad. El usuario puede optar por una personalidad más afectuosa, divertida o intelectual, y modificarla en cualquier momento.

Este nivel de personalización se complementa con una voz generativa que responde a comandos vocales y reconoce el nombre que el usuario asigna a la muñeca.

Cómo es la experiencia de interacción y expresión emocional con el robot

La relación entre la IA
La relación entre la IA y las emociones se ha venido analizando en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El realismo en la interacción se apoya en la capacidad de la muñeca para expresar emociones a través de gestos, movimientos faciales y contacto visual.

La cabeza inteligente incorpora micro-motores que permiten sonrisas, guiños y cambios en la expresión de la boca, generando una comunicación no verbal que refuerza la ilusión de cercanía e intimidad.

Además, la muñeca responde a la voz del usuario, realiza miradas y gestos de complicidad, y utiliza frases programadas como “Estoy aquí para ti” o “Me haces la mejor versión de mí mismo”.

Qué características técnicas acompañan a la muñeca con IA

La muñeca puede recordar preferencias,
La muñeca puede recordar preferencias, conversaciones e interactuar a distancia mediante una aplicación. (Foto: Lovense)

El diseño técnico incluye una pantalla LCD táctil de 4 pulgadas, conectividad WiFi, Bluetooth y punto de acceso, junto con almacenamiento interno de 16GB.

Asimismo, la cabeza inteligente puede girar hasta 45° hacia la izquierda o la derecha, y el sistema de alimentación utiliza tres baterías extraíbles de 3.500 mAh cada una, con autonomía para tres horas de uso continuo y ocho horas en modo de espera.

La estructura de silicona proporciona una textura y flexibilidad que simulan la piel humana. La muñeca mide entre 155 y 159 centímetros y pesa 33 kilos, lo que contribuye a una sensación física realista. El consumo total de energía es de 8W, y el cargador compatible tiene una longitud de un metro.

CES 2026PrecioMuñecaIAMujerTecnología-noticiasLo último en tecnología

