Así es el computador edición GoPro para crear y editar contenido desde cualquier lugar

El computador portátil ProArt PX13 Edición GoPro, presentado en CES 2026, fusiona tecnología Asus y GoPro para creadores de contenido en movimiento. (Asus)

En el CES 2026, se reveló un dispositivo que puede cambiar la forma de trabajo de los creadores de contenido que están en constante movimiento. Se trata de una alianza entre Asus y GoPro al diseñar un computador portátil convertible.

Este PC se enfoca en aquellos usuarios que editan, producen y publican material audiovisual fuera del estudio, por lo que necesitan una herramienta que se adapte en comodidad y rendimiento.

Cómo es el computador entre Asus y GoPro

El nuevo equipo, llamado ProArt PX13 Edición GoPro, pesa apenas 1,39 kg y tiene un grosor de 15,8 mm, apunta a quienes priorizan la portabilidad sin sacrificar especificaciones profesionales. Su formato convertible con bisagra de 360° permite alternar entre modos de uso como carpa, tableta o portátil tradicional, facilitando la adaptación a diferentes entornos de trabajo.

El diseño exterior reconoce la influencia del universo de las cámaras de acción: presenta un acabado metálico oscuro con patrón robusto en la tapa, detalles en azul y retroiluminación personalizada en el teclado.

Su diseño convertible con bisagra de 360° permite usar el PC como portátil, tableta o carpa, adaptándose a diferentes entornos de trabajo profesional. (Asus)

La carcasa fue sometida a pruebas bajo el estándar militar MIL-STD-810H, lo que garantiza su resistencia al transporte y al uso en condiciones exigentes, como grabaciones al aire libre o en locaciones remotas.

Pantalla

Uno de los puntos fuertes es la pantalla táctil OLED de 13,3 pulgadas con resolución 3K, formato 16:10 y una fidelidad cromática certificada. Este panel cubre el 100% del espacio de color DCI-P3 y cuenta con validación Pantone, lo que permite a editores y fotógrafos trabajar con confianza en la precisión del color.

El brillo de hasta 500 nits y la compatibilidad con HDR facilitan la edición de imágenes y vídeo incluso fuera del estudio, bajo luz natural.

Potencia y autonomía

El motor de este equipo lo constituye un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, acompañado de una NPU con capacidad de 50 TOPS, especialmente orientada a ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local.

El exterior incorpora un acabado metálico oscuro inspirado en cámaras de acción GoPro, con patrón robusto y teclado retroiluminado personalizado. (Asus)

Esta característica reduce la dependencia de la nube y asegura un flujo de trabajo constante, incluso durante grabaciones o expediciones en lugares sin acceso a internet. La memoria unificada, que puede alcanzar hasta 128 GB, y el almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB, completan una configuración pensada para evitar cuellos de botella en la manipulación de archivos de alta resolución.

La batería de 73 Wh promete jornadas largas lejos del escritorio, un requisito clave para quienes producen contenido en exteriores. La conectividad abarca puertos USB-A y USB-C, HDMI 2.1, lector microSD UHS-II y salida de audio, evitando la necesidad de adaptadores para conectar cámaras y otros dispositivos.

Integración de software, servicios y ecosistema

Más allá del hardware, el diferencial de la propuesta reside en el ecosistema de aplicaciones y servicios integrados de fábrica. La aplicación StoryCube, exclusiva para Windows, permite la sincronización automática y la clasificación inteligente de archivos mediante inteligencia artificial.

Esta herramienta organiza el contenido por escenas, datos GPS y velocidad, y gestiona vídeo en 360 grados, agilizando la edición y el trabajo con material capturado en movimiento.

El ecosistema incluye la app StoryCube con inteligencia artificial, GoPro Hotkey y suscripción a GoPro Premium+ para edición y almacenamiento en la nube. (Asus)

Una tecla dedicada en el teclado, denominada GoPro Hotkey, lanza de inmediato el reproductor de la marca de cámaras, optimizando la edición del metraje característico de estos dispositivos.

Los usuarios reciben una suscripción gratuita de 12 meses a GoPro Premium+, que incluye almacenamiento ilimitado en la nube, además de acceso temporal a aplicaciones como CapCut y Adobe Creative Apps.

Un empaque pensado para el desplazamiento

El estuche del computador también está pensado en el movimiento del usuario. Al ser rígido incluye insertos de espuma precortada, permitiendo llevar la computadora, una cámara y todos los accesorios necesarios en una sola caja. Esta solución modular pretende reducir el riesgo de daños y facilitar el transporte en cualquier tipo de viaje o grabación.