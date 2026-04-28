La historia jamás contada de Marie Curie, entre el amor, la adversidad y las emociones desmedidas

El libro del día: "Luminous Bodies", de Devon Jersild

La novela Luminous Bodies, debut literario de Devon Jersild, propone una exploración audaz de la vida privada de Marie Curie, Nobel en Física y Química, al situar en primer plano las tensiones emocionales y afectivas que marcaron su existencia en un entorno dominado por normas patriarcales.

Más allá de sus logros científicos, la narración descifra los episodios de dolor y pérdida atravesados por Curie, desde la muerte súbita de su esposo Pierre Curie hasta la turbulenta relación que sostuvo con su colega Paul Langevin, atrapado a su vez en un matrimonio sofocante.

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La autora recurre a una voz en primera persona para potenciar la inmediatez de las experiencias íntimas de la científica, abriendo así una nueva lectura sobre su figura histórica y el contexto adverso en el que debió desplegar su vida y su trabajo.

Con una extensión cercana a las 400 páginas, Luminous Bodies se aparta del registro biográfico convencional para sumergirse en la psicología y las contradicciones de Marie Curie.

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Madame Curie (1867-1934)

La obra retrata en detalle la evolución afectiva entre Marie y Pierre Curie, casados en 1895, mostrando la admiración creciente y el vínculo intelectual que los unía, más allá del enamoramiento. Fragmentos como “Resultó, además, que él escribía poesía…” reconstruyen esa química compartida y permiten al lector concebir la relación desde la sensibilidad y la complicidad intelectual, sin caer en tópicos románticos banales.

Gran parte del relato se apoya en la confesión de la propia protagonista respecto a sus emociones desbordadas y su lucha con la marginación sufrida tanto en lo privado como en el ámbito académico.

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Jersild cita en boca de Curie: “Siempre he estado acosada por emociones desmedidas”, una admisión que sitúa el conflicto existencial en el centro de la narración y, según la reseña, intensifica el drama inherente.

La autobiografía ficticia detalla el deterioro físico y la angustia existencial que la enfrentaron con pensamientos suicidas, y subraya el papel decisivo que tuvieron para ella las amistades femeninas y el cuidado de sus dos hijas como refugios anímicos.

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Pierre y Marie Curie

La novela abre con la cita de William Blake: “La energía es un deleite eterno”, que funciona como declaración de principios y da sentido al pulso de la obra. Sin embargo, la prosa de Jersild, pese a su lirismo logrado —con párrafos que rozan la poesía al comparar los impulsos vitales de Curie con el viento—, tropieza al adoptar una voz interior moderna y coloquial atribuida a personajes nacidos en el siglo XIX. Ejemplo de ello es la frase: “Tengo veinticuatro años. Puedo arreglármelas sola…”, como muestra del anacronismo estilístico.

El relato evita sobrecargar el texto con referencias detallistas a París, limitándose a mencionar construcciones representativas y dejando en manos del lector la imaginería urbana. La reconstrucción del entorno resulta así sugestiva pero incompleta, sin desarrollar a fondo el universo socio-histórico en que transcurren los hechos.

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Luminous Bodies se centra con rigor en el desarrollo de las relaciones amorosas de Curie, pero incurre en observaciones y emociones poco verificables —por ejemplo, una supuesta envidia hacia un joven llamado Paul—, lo que aleja la propuesta del rigor histórico y la acerca a la ficción especulativa.

En su afán por dotar de profundidad psicológica a su Marie Curie, Jersild sacrifica la contradicción factual que brindan las bases documentales, privando a la novela del equilibrio entre imaginación literaria y respaldo histórico logrado.

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