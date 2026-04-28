Crimen y Justicia

Violento secuestro exprés en Berisso: un conductor de aplicación fue retenido y golpeado por más de dos horas

La víctima, que circulaba en moto, fue abordada por tres jóvenes armados que lo trasladaron a un galpón, lo golpearon y le robaron todas sus pertenencias antes de liberarlo

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El hombre, que no pudo identificar a los agresores porque le cubrieron el rostro, describió que los asaltantes eran jóvenes, delgados y vestían ropa oscura
El hombre, que no pudo identificar a los agresores porque le cubrieron el rostro, describió que los asaltantes eran jóvenes, delgados y vestían ropa oscura

En la ciudad de Berisso, un conductor de aplicación de viajes fue víctima de un secuestro exprés durante más de dos horas tras ser interceptado por una banda de asaltantes. El episodio tuvo lugar en la madrugada del lunes, alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de Montevideo y 35, donde la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda de 110 cc.

El hombre subió a su moto a una pasajera conocida como “La Flaca”, a quien ya había visto en otras ocasiones. Ambos avanzaron hasta la zona de 26 y 156, donde la joven descendió del vehículo. Allí, el motociclista fue sorprendido por tres personas que lo abordaron por la espalda.

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De acuerdo con el relato recogido por 0221, uno de los asaltantes tomó el control de la moto y le apoyó un cuchillo en el cuello, mientras otro le cubría la cabeza con su propia campera para impedir que pudiera identificar a los atacantes.

Bajo amenazas, el repartidor fue forzado a desplazarse varias cuadras. En ese trayecto, lo obligaron a descender del vehículo y lo condujeron a un galpón precario con piso de tierra.

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Allí, la víctima permaneció privada de su libertad, con un pasamontañas colocado y sometida a insultos y agresiones físicas. Durante el cautiverio, los asaltantes le sustrajeron todas sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular, un reloj, un anillo, una campera, una mochila y dos cascos.

Vista desde atrás de un conductor de moto en una calle argentina. Sostiene el manillar y mira un celular montado mostrando un mapa de navegación.
El hombre es conductor de viajes por aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo medio detalló que dos de los agresores escaparon del lugar en la moto robada, mientras un tercer integrante se quedó custodiando al repartidor. La orden era atarlo y vigilarlo, mientras los otros huían. Durante ese tiempo, el hombre recibió golpes y amenazas, permaneciendo retenido por más de dos horas.

El giro en el caso se produjo cuando el vigilante, que continuaba en el galpón, optó por liberarlo. Según la reconstrucción, el asaltante le indicó que escapara antes del regreso de los cómplices. Desorientado y con el rostro cubierto, la víctima logró desplazarse por la zona hasta 28 y 162, donde consiguió quitarse el pasamontañas. Ya en condiciones de pedir ayuda, se cruzó con un patrullero en 29 y 170, donde alertó a la Policía Bonaerense sobre lo ocurrido.

El repartidor informó a las autoridades que no sufrió heridas de gravedad, aunque sí recibió golpes y patadas durante el cautiverio. La víctima no pudo identificar a los agresores, ya que le cubrieron el rostro en todo momento. Describió a los atacantes como jóvenes, delgados y vestidos con ropa oscura. Sobre la pasajera que levantó al inicio de la jornada, manifestó que no cree que haya estado involucrada en el asalto.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza cámaras de seguridad y prepara rastrillajes para ubicar el galpón donde estuvo retenida la víctima. Los responsables permanecen prófugos, en tanto las autoridades avanzan con las tareas para dar con su paradero.

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