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El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

El escolta californiano logró el triunfo por 83-81 tras anotar de tres con tablero en el último segundo. El Xeneize está 2-0 en la serie ante los correntinos por la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet

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El Xeneize se impuso en el último segundo con una estupenda conversión de Smith y llevó 2-0 la reclasificación de la Liga Nacional de Básquet

Boca Juniors venció a San Martín de Corrientes por 83 a 81 en La Bombonerita con un triple de Michael Smith sobre la chicharra y tomó una ventaja de 2-0 en la serie de Reclasificación del Torneo de la Liga Nacional de Básquet.

El escolta californiano, con doble nacionalidad mexicana, recibió la pelota luego de que Franco Méndez —uno de los goleadores visitantes— perdiera el balón en la última posesión con cinco segundos en el reloj. Smith trasladó la pelota, se paró de frente al aro y convirtió de tres puntos con tablero cuando quedaba menos de un segundo para el final.

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El partido tuvo un desarrollo inverso al marcador final. Boca arrancó de manera arrolladora: en los primeros cinco minutos construyó una ventaja de 13 a 0 y llegó a ampliarla hasta 20 puntos (26-6) antes de que el equipo correntino anotara sus primeros puntos. La diferencia máxima se convirtió en el punto de partida de una remontada que cambió por completo la fisonomía del encuentro.

El Xeneize se impuso a San Martín y está 2-0 en la reclasificación de la Liga Nacional de Básquet

San Martín fue reconstruyendo su juego desde el banco. El brasileño Moreira y Víctor Fernández modificaron el ataque correntino en el primer cuarto, que terminó 28 a 16. En el complemento, cambios defensivos del Rojinegro desorganizaron a Boca, que perdió efectividad y acumuló errores en los pases. Fernández siguió anotando de dos y tres puntos, con el acompañamiento de Rearte, y al cierre del segundo período la diferencia era de apenas dos unidades (45-43).

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El tercer cuarto fue dominado por completo por San Martín. Méndez se hizo presente con sus triples, Gilletto sumó puntos desde el poste y el equipo visitante pasó al frente por seis puntos (67-61). En el último cuarto, los correntinos mantuvieron el control hasta que, en el tramo final, bajaron el ritmo y cedieron dos pérdidas de balón en el último minuto. La última, la de Méndez en el ataque con cinco segundos por jugar, fue la que habilitó la contra de Smith.

Michael Smith celebra el triunfo de Boca ante San Martín por la Liga Nacional de Básquet
Michael Smith celebra el triunfo de Boca ante San Martín por la Liga Nacional de Básquet (@BasquetBocaJrs)

Francisco Caffaro fue el máximo anotador de Boca con 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Smith sumó 15. Por San Martín, Fernández lideró con 19 puntos y Méndez aportó 15.

Con este resultado, Boca quedó a una victoria de acceder a los cuartos de final, donde enfrentaría a Oberá Tenis Club. El tercer partido de la serie se disputará el jueves desde las 21:30 en Corrientes. San Martín está obligado a ganar para mantener viva su participación en el torneo; si Boca triunfa, la clasificación quedará sellada en esa misma noche.

En el otro partido de la jornada, Obras igualó la serie ante Instituto de Córdoba en 1-1 al vencerlo por 95 a 89 en el Templo del Rock. El tercer juego de esa eliminatoria se jugará el jueves desde las 21 en el estadio Ángel Sandrín de la entidad cordobesa.

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