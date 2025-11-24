A menos de 5 dólares: ofertas en noviembre de juegos para Nintendo Switch y Switch 2

Hay gran variedad de juegos digitales que son compatibles con las consolas de Nintendo. (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Las promociones actuales en la tienda de Nintendo ofrecen una gran oportunidad para quienes buscan ampliar su catálogo de juegos en Nintendo Switch y Switch 2. Nueve títulos se encuentran disponibles con descuentos que alcanzan hasta el 80%, lo que permite acceder a propuestas de gran calidad por precios reducidos.

Estas promociones estarán activas en su mayoría hasta el 17 de noviembre de 2025, lo que brinda un gran margen de tiempo para decidirse por alguna de estas propuestas.

Qué juegos de Nintendo tienen descuento en noviembre

Entre las ofertas figura El Escudero Valiente, una aventura independiente desarrollada por All Possible Futures que fusiona plataformas, rol, exploración de mazmorras y puzles en una sola experiencia gamer.

El Escudero Valiente destaca entre las ofertas con una aventura de plataformas, rol y puzles a menos de 12 dólares. (Foto: Nintendo)

El relato sigue a Jota y sus amigos, quienes se ven expulsados de su propio cuento cuando el villano Gruñonzón toma conciencia de su papel y altera la historia. Este título, que se reinventa constantemente y cuenta con doblaje al español, puede adquirirse con un descuento del 66%, quedando en 11 dólares.

Otra propuesta singular es Card Shark, un juego de cartas ambientado en la Francia del siglo XVIII, donde la astucia y el engaño son esenciales para desplumar a la alta sociedad.

Su originalidad radica en la combinación de mecánicas de aventura e intriga, invitando a los jugadores a probar estrategias poco convencionales. Actualmente, se encuentra disponible con una rebaja del 80%, lo que sitúa su precio en menos de 5 dólares.

Cuáles juegos de aventura y misterio están en descuento en la tienda de Nintendo

El catálogo de ofertas incluye Pepper Grinder, una aventura de plataformas creada por Ahr Ech que destaca por su estética pixel-art y su mecánica de excavación.

Pepper Grinder, con su estética pixel-art y mecánica de excavación, está disponible a menos de 8 dólares en la eShop. (Foto: Nintendo)

El jugador encarna a Pepper, una marinera acompañada de un taladro de gran potencia, con el que explora el subsuelo y emerge a la superficie con agilidad. Este título, que puede completarse en una tarde y resulta altamente adictivo, está disponible con un descuento del 60%, a 7,50 dólares.

Para quienes prefieren la exploración y el misterio, Haiku, The Robot ofrece un mundo mecánico repleto de secretos y máquinas corruptas.

Este metroidvania de desplazamiento lateral, ambientado en la decadente ciudad de Arcadia, combina elementos clásicos con innovaciones modernas. Su precio actual, tras una rebaja del 80%, es de menos de 5 dólares.

Qué sagas de videojuegos están con descuento

La narrativa episódica tiene presencia en estas promociones con Life is Strange 2, la continuación de la saga de Dontnod Entertainment. En esta entrega, un incidente traumático desencadena los poderes telequinéticos de Daniel, el hermano menor del protagonista Sean, obligando a ambos a huir de su hogar perseguidos por la policía.

Life is Strange 2 y la Arcadia Bay Collection presentan descuentos del 80% y 70% respectivamente en Nintendo eShop. (Foto: Nintendo)

El juego puede adquirirse con un descuento del 80%, por menos de 8 dólares, mientras que la Arcadia Bay Collection está disponible con una rebaja del 60%, a 13 dólares, permitiendo acceder a las primeras entregas por menos de 30 dólares.

Asimismo, la diversidad de géneros se amplía con Venba, una experiencia culinaria desarrollada por Visai Games que narra la vida de una madre india inmigrante en Canadá durante los años ochenta.

El juego invita a descubrir recetas tradicionales del sur de la India y a explorar la historia de una familia que reconstruye su identidad a través de la cocina. Esta propuesta se encuentra en oferta con un descuento del 67% a 6 dólares.

Cuáles títulos de acción están en descuento en la tienda de Nintendo

Entre los títulos de acción, No More Heroes destaca por su estilo desenfadado y su protagonista, Travis Touchdown, quien aspira a convertirse en el mejor asesino de la Asociación de Asesinos Unidos. La versión remasterizada del primer juego y su secuela, Desperate Struggle, están disponibles por 6 dólares cada una en la eShop.

No More Heroes se diferencia por su estilo desenfadado y su protagonista, Travis Touchdown. (Foto: Nintendo)

El género de rol por turnos está representado por The Last Remnant Remastered, que transporta al jugador a un mundo marcado por reliquias y artefactos de origen desconocido.

La historia, situada mil años después de un conflicto ancestral, sigue a Rush en su búsqueda de la verdad. Este título puede adquirirse con un descuento del 70%, a menos de 10 dólares.

Finalmente, Journey to the Savage Planet propone una aventura espacial en la que el jugador debe determinar si el planeta ARY-26 es apto para la vida humana. Este juego está disponible con una rebaja del 75%, a menos de 9 dólares.